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Депутат Рады попросил СНБО ввести санкции против "Квартала 95"
Депутат Рады попросил СНБО ввести санкции против "Квартала 95"
Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос просит Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести санкции против компании "Квартал 95" и его... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:58
2021-02-16T11:58
гео лерос
студия "квартал 95"
ситуация на украине
украина
в мире
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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос просит Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести санкции против компании "Квартал 95" и его бенефициаров из-за продажи программы "Лига смеха" российскому телеканалу "СТС"."В следующую повестку дня СНБО должен быть включен вопрос о введении санкций в отношении ООО "Квартал 95" и его бенефициаров. Десятого февраля соответствующее обращение я направил секретарю СНБО. Юмористическую программу "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах в 2019 году вел Владимир Зеленский, и до сих пор владеет правами на соответствующую торговую марку, и в конце 2020 года получил от ООО "Квартал 95" роялти на общую сумму 4,35 миллиона гривен (около 156,5 тысячи долларов), продали российскому телеканалу "СТС", которым владеет медиахолдинг "Национальная медиа группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ", - написал Лерос на своей странице в Facebook.По его словам, принимать участие в "Лиге смеха" будут команды из Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а трансляция программы будет происходить на российском канале "СТС", который сейчас в санкционных списках СНБО Украины."Роялти от трансляции программы "Лига смеха" на российском канале "СТС" украинское ООО "Квартал 95" получит от владельцев канала "СТС"... Прошу в случае выявления нарушений (а это совсем не трудно), применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении владельцев и выгодоприобретателей ООО "Квартал 95", - добавил депутат.Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
https://ria.ru/20210216/uchebnik-1597653830.html
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гео лерос, студия "квартал 95", ситуация на украине, украина, в мире

Депутат Рады попросил СНБО ввести санкции против "Квартала 95"

11:58 16.02.2021
 
© Фото : официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на YoutubeВыступление украинского юмористического коллектива "Квартал 95"
Выступление украинского юмористического коллектива Квартал 95 - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на Youtube
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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос просит Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести санкции против компании "Квартал 95" и его бенефициаров из-за продажи программы "Лига смеха" российскому телеканалу "СТС".
"В следующую повестку дня СНБО должен быть включен вопрос о введении санкций в отношении ООО "Квартал 95" и его бенефициаров. Десятого февраля соответствующее обращение я направил секретарю СНБО. Юмористическую программу "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах в 2019 году вел Владимир Зеленский, и до сих пор владеет правами на соответствующую торговую марку, и в конце 2020 года получил от ООО "Квартал 95" роялти на общую сумму 4,35 миллиона гривен (около 156,5 тысячи долларов), продали российскому телеканалу "СТС", которым владеет медиахолдинг "Национальная медиа группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ", - написал Лерос на своей странице в Facebook.
Урок украинского языка - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
11:35
Украинский учебник по истории обвинили в российской пропаганде
По его словам, принимать участие в "Лиге смеха" будут команды из Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а трансляция программы будет происходить на российском канале "СТС", который сейчас в санкционных списках СНБО Украины.
"Роялти от трансляции программы "Лига смеха" на российском канале "СТС" украинское ООО "Квартал 95" получит от владельцев канала "СТС"... Прошу в случае выявления нарушений (а это совсем не трудно), применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении владельцев и выгодоприобретателей ООО "Квартал 95", - добавил депутат.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 23:42
В офисе Зеленского прокомментировали падение рейтинга президента
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
 
Гео ЛеросСтудия "Квартал 95"Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
 
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