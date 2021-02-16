https://ria.ru/20210216/kritika-1597690328.html

В Германии ответили на критику в адрес "Северного потока — 2"

В Германии ответили на критику в адрес "Северного потока — 2"

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль отверг критику в адрес проекта газопровода "Северный поток 2" РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:33

2021-02-16T14:33

2021-02-16T15:04

россия

штефан вайль

северный поток — 2

алексей навальный

германия

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в мире

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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль отверг критику в адрес проекта газопровода "Северный поток 2"Против проекта "Северный поток" от побережья России через Балтийское море до Германии активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Вайль отметил, что планируемый выход Европы на климатический нейтралитет к 2050 году не означает прекращения сотрудничества с Россией в энергетике. По его мнению, "Россия может взять на себя центральную роль в производстве возобновляемой энергии".Он также предостерег от политики эскалации между ЕС и РФ. "Прежний опыт говорит о том - и это действует как в России, так и в Германии, - что доверие легче разрушить, чем восстановить. Поэтому мне кажется еще более важным начать делать это и противопоставить что-то политике последовательной эскалации", - заявил Вайль.Премьер-министр подчеркнул при этом, что для полного использования потенциала экономического сотрудничества РФ и ФРГ необходимо "преодолеть актуальные политические проблемы", назвав среди них Крым, инцидент и приговор Алексею Навальному, а также задержания протестующих. Он выразил надежду, что прогресс в преодолении политических расхождений будет виден уже в текущем году.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210215/gazoprovod-1597530981.html

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

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россия, штефан вайль, северный поток — 2, алексей навальный, германия, сша, в мире