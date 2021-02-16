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Перечислены черты "идеального клиента" российских банков
Перечислены черты "идеального клиента" российских банков
Финансовый консультант Денис Ушаков в беседе с телеканалом "Звезда" перечислил критерии, по которым российские банки оценивают надежность и платежеспособность... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T18:57
2021-02-16T22:24
россия
ипотека
кредиты
банки
кредит
деньги
общество
экономика
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Финансовый консультант Денис Ушаков в беседе с телеканалом "Звезда" перечислил критерии, по которым российские банки оценивают надежность и платежеспособность клиента, желающего получить кредит."Это человек, работающий по найму, желательно, в крупной компании &lt;…&gt;. То есть при наличии стабильного дохода", — сказал он, отметив, что у самозанятых и даже предпринимателей зачастую меньше шансов на одобрение займа.По словам Ушакова, также учитывается возраст клиента. Самыми надежными, как отмечает финансовый консультант, считаются россияне в возрасте от тридцати до сорока или сорока пяти лет. Более лояльно банки относятся к возрасту при одобрении потребительских кредитов, добавил он.Кроме того, финансовые организации всегда обращают внимание на кредитную историю. Отсутствие "черных пятен", как подчеркивает эксперт, увеличивает шансы на получение кредита на выгодных условиях.Также для некоторых банков имеет значение наличие у заемщика семьи, уверен Ушаков."Люди семейные, с детьми предпочтительнее для банка, чем одиночки", — добавил он.Ушаков отметил, что, несмотря на список "критериев", каждый случай организации рассматривают отдельно. Согласно заключению эксперта, выдвигаемые к идеальному заемщику требования корректируются в зависимости от типа продукта.
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россия, ипотека, кредиты, банки, кредит, деньги, общество, экономика

Перечислены черты "идеального клиента" российских банков

18:57 16.02.2021 (обновлено: 22:24 16.02.2021)
 
© Depositphotos / stokketeДевушка смотрит документы
Девушка смотрит документы - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Финансовый консультант Денис Ушаков в беседе с телеканалом "Звезда" перечислил критерии, по которым российские банки оценивают надежность и платежеспособность клиента, желающего получить кредит.
"Это человек, работающий по найму, желательно, в крупной компании <…>. То есть при наличии стабильного дохода", — сказал он, отметив, что у самозанятых и даже предпринимателей зачастую меньше шансов на одобрение займа.
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По словам Ушакова, также учитывается возраст клиента. Самыми надежными, как отмечает финансовый консультант, считаются россияне в возрасте от тридцати до сорока или сорока пяти лет. Более лояльно банки относятся к возрасту при одобрении потребительских кредитов, добавил он.
Кроме того, финансовые организации всегда обращают внимание на кредитную историю. Отсутствие "черных пятен", как подчеркивает эксперт, увеличивает шансы на получение кредита на выгодных условиях.
Также для некоторых банков имеет значение наличие у заемщика семьи, уверен Ушаков.
"Люди семейные, с детьми предпочтительнее для банка, чем одиночки", — добавил он.
Ушаков отметил, что, несмотря на список "критериев", каждый случай организации рассматривают отдельно. Согласно заключению эксперта, выдвигаемые к идеальному заемщику требования корректируются в зависимости от типа продукта.
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