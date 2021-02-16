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В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
Полиция проводит проверку в столице Казахстана Нур-Султане после того, как на крышу строящегося объекта строители на башенном кране подняли корову для... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:09
2021-02-16T14:09
нур-султан
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 16 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку в столице Казахстана Нур-Султане после того, как на крышу строящегося объекта строители на башенном кране подняли корову для жертвоприношения, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе департамента полиции.На видео, опубликованном во вторник в ряде казахстанских СМИ, видно, что живую корову, закрепленную на башенном кране, поднимают на крышу многоэтажного строящегося жилого комплекса. Некоторые казахстанские пользователи были возмущены жестоким обращением с животным. В пресс-службе полиции Нур-Султана РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в понедельник на строящемся объекте по улице Нажимеденова."Сотрудниками полиции установлены все участники инцидента. По данному факту проводится проверка. Будут приняты меры согласно действующему законодательству", - заявили в полиции.Пресс-служба также распространила видеозапись, на которой начальник участка строящегося объекта, где произошел инцидент, Олжас Есеналин приносит извинения. "Намерения были благие, это курбандык (жертва - Прим. ред.) с последующей передачей мяса малоимущим, еще раз извиняюсь за этот инцидент", - сказал Есеналин.
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нур-султан, казахстан, в мире

В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения

14:09 16.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКорова на молочной ферме
Корова на молочной ферме - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НУР-СУЛТАН, 16 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку в столице Казахстана Нур-Султане после того, как на крышу строящегося объекта строители на башенном кране подняли корову для жертвоприношения, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе департамента полиции.
На видео, опубликованном во вторник в ряде казахстанских СМИ, видно, что живую корову, закрепленную на башенном кране, поднимают на крышу многоэтажного строящегося жилого комплекса. Некоторые казахстанские пользователи были возмущены жестоким обращением с животным. В пресс-службе полиции Нур-Султана РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в понедельник на строящемся объекте по улице Нажимеденова.
"Сотрудниками полиции установлены все участники инцидента. По данному факту проводится проверка. Будут приняты меры согласно действующему законодательству", - заявили в полиции.
Пресс-служба также распространила видеозапись, на которой начальник участка строящегося объекта, где произошел инцидент, Олжас Есеналин приносит извинения. "Намерения были благие, это курбандык (жертва - Прим. ред.) с последующей передачей мяса малоимущим, еще раз извиняюсь за этот инцидент", - сказал Есеналин.
 
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