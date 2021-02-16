https://ria.ru/20210216/kolbasa-1597686855.html

Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу

Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу

Предпосылки для роста стоимости колбасы в магазинах в данный момент отсутствуют, заявили в пресс-службе ФГБУ "Центр агроаналитики" Минсельхоза РФ. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:18

2021-02-16T14:18

2021-02-16T14:21

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Предпосылки для роста стоимости колбасы в магазинах в данный момент отсутствуют, заявили в пресс-службе ФГБУ "Центр агроаналитики" Минсельхоза РФ.Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала, что мясопереработчики в РФ добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски, в связи с подорожанием свинины и мяса курицы.Там отметили, что эпизоотическая ситуация конца прошлого года (АЧС и грипп птиц) оказала небольшое влияние на себестоимость этого производства. Но вследствие не очень большого снижения предложения цены производителей начиная со следующего квартала стабилизируются, ожидают в Центре агроаналитики."На сегодняшний день цены производителей свинины и курицы находятся в рамках трёхлетнего диапазона и ниже среднегодовой инфляции", - также сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210216/tseny-1597648806.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика