https://ria.ru/20210216/kolbasa-1597686855.html
Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
Предпосылки для роста стоимости колбасы в магазинах в данный момент отсутствуют, заявили в пресс-службе ФГБУ "Центр агроаналитики" Минсельхоза РФ. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:18
2021-02-16T14:18
2021-02-16T14:21
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147908/16/1479081671_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_b3a30592a8928a8e49f9054d92c38aad.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Предпосылки для роста стоимости колбасы в магазинах в данный момент отсутствуют, заявили в пресс-службе ФГБУ "Центр агроаналитики" Минсельхоза РФ.Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала, что мясопереработчики в РФ добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски, в связи с подорожанием свинины и мяса курицы.Там отметили, что эпизоотическая ситуация конца прошлого года (АЧС и грипп птиц) оказала небольшое влияние на себестоимость этого производства. Но вследствие не очень большого снижения предложения цены производителей начиная со следующего квартала стабилизируются, ожидают в Центре агроаналитики."На сегодняшний день цены производителей свинины и курицы находятся в рамках трёхлетнего диапазона и ниже среднегодовой инфляции", - также сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210216/tseny-1597648806.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147908/16/1479081671_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ffb4f50a3d55cf9e744f075c25d7be44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Предпосылки для роста стоимости колбасы в магазинах в данный момент отсутствуют, заявили в пресс-службе ФГБУ "Центр агроаналитики" Минсельхоза РФ
.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала, что мясопереработчики в РФ добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски, в связи с подорожанием свинины и мяса курицы.
"Мясо кур и свинина составляют значительную часть в стоимости колбасных изделий, но при этом ввиду текущих цен не влияют существенно на удорожание себестоимости производства колбасных изделий, предпосылок для роста цен в данный момент нет", - считают в ФГБУ.
Там отметили, что эпизоотическая ситуация конца прошлого года (АЧС и грипп птиц) оказала небольшое влияние на себестоимость этого производства. Но вследствие не очень большого снижения предложения цены производителей начиная со следующего квартала стабилизируются, ожидают в Центре агроаналитики.
"На сегодняшний день цены производителей свинины и курицы находятся в рамках трёхлетнего диапазона и ниже среднегодовой инфляции", - также сообщили в пресс-службе.