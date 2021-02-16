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Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
Предпосылки для роста стоимости колбасы в магазинах в данный момент отсутствуют, заявили в пресс-службе ФГБУ "Центр агроаналитики" Минсельхоза РФ. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:18
2021-02-16T14:21
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Предпосылки для роста стоимости колбасы в магазинах в данный момент отсутствуют, заявили в пресс-службе ФГБУ "Центр агроаналитики" Минсельхоза РФ.Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала, что мясопереработчики в РФ добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски, в связи с подорожанием свинины и мяса курицы.Там отметили, что эпизоотическая ситуация конца прошлого года (АЧС и грипп птиц) оказала небольшое влияние на себестоимость этого производства. Но вследствие не очень большого снижения предложения цены производителей начиная со следующего квартала стабилизируются, ожидают в Центре агроаналитики."На сегодняшний день цены производителей свинины и курицы находятся в рамках трёхлетнего диапазона и ниже среднегодовой инфляции", - также сообщили в пресс-службе.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу

14:18 16.02.2021 (обновлено: 14:21 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПродукция компании "Калининградский деликатес" на прилавке одного из калининградских магазинов
Продукция компании Калининградский деликатес на прилавке одного из калининградских магазинов - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Предпосылки для роста стоимости колбасы в магазинах в данный момент отсутствуют, заявили в пресс-службе ФГБУ "Центр агроаналитики" Минсельхоза РФ.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала, что мясопереработчики в РФ добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски, в связи с подорожанием свинины и мяса курицы.

"Мясо кур и свинина составляют значительную часть в стоимости колбасных изделий, но при этом ввиду текущих цен не влияют существенно на удорожание себестоимости производства колбасных изделий, предпосылок для роста цен в данный момент нет", - считают в ФГБУ.

Там отметили, что эпизоотическая ситуация конца прошлого года (АЧС и грипп птиц) оказала небольшое влияние на себестоимость этого производства. Но вследствие не очень большого снижения предложения цены производителей начиная со следующего квартала стабилизируются, ожидают в Центре агроаналитики.
"На сегодняшний день цены производителей свинины и курицы находятся в рамках трёхлетнего диапазона и ниже среднегодовой инфляции", - также сообщили в пресс-службе.
Отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
Вчера, 11:12
В Минсельхозе ответили на призыв поднять цены на колбасу и сосиски
 
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