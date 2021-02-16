"Ъ": производители призвали поднять цены на колбасу и сосиски на 15%
05:39 16.02.2021 (обновлено: 10:38 16.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВареная колбаса на мясоперерабатывающем комбинат
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10-15 процентов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на представителей ретейлеров.
Производители, отмечает издание, аргументируют этот запрос подорожанием свинины и мяса курицы.
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Так, по словам одного из крупных переработчиков мяса, тушка бройлера первой категории сейчас стоит 138 рублей за килограмм, тогда как год назад она стоила 92 рубля. Килограмм свинины на кости также обходится в 138 рублей против 119 рублей годом ранее.
В Минсельхозе изданию пояснили, что в начале года цены на свинину и мясо птицы упали из-за перенасыщения рынка, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет.
В конце прошлого года президент Владимир Путин резко раскритиковал правительство за подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. По его словам, это было не следствие пандемии, а попытка подогнать внутренние цены под мировые.
После этого правительство объявило о комплексе мер по стабилизации цен: было решено значительно повысить экспортную пошлину на подсолнечник, ввести квоты на поставки зерна за рубеж и заключить с отраслевыми ассоциациями и крупнейшими федеральными торговыми сетями соглашения о снижении цен на подсолнечное масло и сахар.