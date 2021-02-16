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"Ъ": производители призвали поднять цены на колбасу и сосиски на 15%
"Ъ": производители призвали поднять цены на колбасу и сосиски на 15%
Мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10-15 процентов, сообщает газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T05:39
2021-02-16T10:38
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10-15 процентов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на представителей ретейлеров.Производители, отмечает издание, аргументируют этот запрос подорожанием свинины и мяса курицы.Так, по словам одного из крупных переработчиков мяса, тушка бройлера первой категории сейчас стоит 138 рублей за килограмм, тогда как год назад она стоила 92 рубля. Килограмм свинины на кости также обходится в 138 рублей против 119 рублей годом ранее.В Минсельхозе изданию пояснили, что в начале года цены на свинину и мясо птицы упали из-за перенасыщения рынка, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет.В конце прошлого года президент Владимир Путин резко раскритиковал правительство за подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. По его словам, это было не следствие пандемии, а попытка подогнать внутренние цены под мировые.После этого правительство объявило о комплексе мер по стабилизации цен: было решено значительно повысить экспортную пошлину на подсолнечник, ввести квоты на поставки зерна за рубеж и заключить с отраслевыми ассоциациями и крупнейшими федеральными торговыми сетями соглашения о снижении цен на подсолнечное масло и сахар.
https://ria.ru/20210202/tseny-1595603635.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин, экономика

"Ъ": производители призвали поднять цены на колбасу и сосиски на 15%

05:39 16.02.2021 (обновлено: 10:38 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВареная колбаса на мясоперерабатывающем комбинат
Вареная колбаса на мясоперерабатывающем комбинат - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10-15 процентов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на представителей ретейлеров.
Производители, отмечает издание, аргументируют этот запрос подорожанием свинины и мяса курицы.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 07:23
Аналитики спрогнозировали рост цен в России в феврале
Так, по словам одного из крупных переработчиков мяса, тушка бройлера первой категории сейчас стоит 138 рублей за килограмм, тогда как год назад она стоила 92 рубля. Килограмм свинины на кости также обходится в 138 рублей против 119 рублей годом ранее.
В Минсельхозе изданию пояснили, что в начале года цены на свинину и мясо птицы упали из-за перенасыщения рынка, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет.
В конце прошлого года президент Владимир Путин резко раскритиковал правительство за подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. По его словам, это было не следствие пандемии, а попытка подогнать внутренние цены под мировые.
После этого правительство объявило о комплексе мер по стабилизации цен: было решено значительно повысить экспортную пошлину на подсолнечник, ввести квоты на поставки зерна за рубеж и заключить с отраслевыми ассоциациями и крупнейшими федеральными торговыми сетями соглашения о снижении цен на подсолнечное масло и сахар.
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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