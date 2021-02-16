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Украина внесла трех участников "Хора Турецкого" в черный список
Украина внесла трех участников "Хора Турецкого" в черный список
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще троих российских музыкантов из российской арт-группы "Хор Турецкого", в их... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T18:23
2021-02-16T18:23
россия
хор турецкого
юлия чичерина
министерство культуры украины
верховная рада украины
валерия (алла перфилова)
москва
сергей пенкин
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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще троих российских музыкантов из российской арт-группы "Хор Турецкого", в их числе основателя и продюсера коллектива Михаила Турецкого.Ранее в черный список украинского минкульта попали пять участников "Хора Турецкого" - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов.Во вторник в черный список попали еще три участника группы - Игорь Зверев, Евгений Тулинов и Михаил Турецкий.Сейчас в списке значатся 174 человека.Ранее глава минкульта Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен касаться его творчества.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210125/apina-1594531343.html
https://ria.ru/20210211/mikhalkov-1596998005.html
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россия, хор турецкого, юлия чичерина, министерство культуры украины, верховная рада украины, валерия (алла перфилова), москва, сергей пенкин, киев, украина, в мире

Украина внесла трех участников "Хора Турецкого" в черный список

18:23 16.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкАрт-группа "Хор Турецкого"
Арт-группа Хор Турецкого - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще троих российских музыкантов из российской арт-группы "Хор Турецкого", в их числе основателя и продюсера коллектива Михаила Турецкого.
Ранее в черный список украинского минкульта попали пять участников "Хора Турецкого" - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов.
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Во вторник в черный список попали еще три участника группы - Игорь Зверев, Евгений Тулинов и Михаил Турецкий.
Сейчас в списке значатся 174 человека.
Ранее глава минкульта Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен касаться его творчества.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
 
РоссияХор ТурецкогоЮлия ЧичеринаМинистерство культуры УкраиныВерховная Рада УкраиныВалерия (Алла Перфилова)МоскваСергей ПенкинКиевУкраинаВ мире
 
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