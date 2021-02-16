Азербайджан передал НКР тела 106 погибших в Карабахе
ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Баку передал во вторник представителям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики тела 106 лиц, погибших во время эскалации конфликта в регионе, сообщил лидер Карабаха Араик Арутюнян.
"На основании договоренности, достигнутой в рамках сотрудничества по гуманитарным вопросам, и при посредничестве командования российского миротворческого контингента в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) азербайджанская сторона сегодня передала нам тела 106 лиц, погибших в ходе 44-дневной войны", - написал Арутюнян в Facebook.
По его словам, "работы по поиску тел погибших во время последней войны и вероятно оставшихся в живых продолжаются". "Кроме того, обе стороны начали прилагать усилия также для поиска и обмена останков погибших с армянской и азербайджанской сторон в ходе войны 1990-х годов", - отметил Арутюнян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.