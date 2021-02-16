https://ria.ru/20210216/karabakh-1597761525.html

Азербайджан передал НКР тела 106 погибших в Карабахе

Азербайджан передал НКР тела 106 погибших в Карабахе

Баку передал во вторник представителям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики тела 106 лиц, погибших во время эскалации конфликта в регионе, сообщил лидер... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T21:35

2021-02-16T21:35

2021-02-16T21:35

ситуация в нагорном карабахе

араик арутюнян

нагорно-карабахская республика

москва

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Баку передал во вторник представителям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики тела 106 лиц, погибших во время эскалации конфликта в регионе, сообщил лидер Карабаха Араик Арутюнян.По его словам, "работы по поиску тел погибших во время последней войны и вероятно оставшихся в живых продолжаются". "Кроме того, обе стороны начали прилагать усилия также для поиска и обмена останков погибших с армянской и азербайджанской сторон в ходе войны 1990-х годов", - отметил Арутюнян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html

нагорно-карабахская республика

москва

армения

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араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире