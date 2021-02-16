Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210216/karabakh-1597761525.html
Азербайджан передал НКР тела 106 погибших в Карабахе
Азербайджан передал НКР тела 106 погибших в Карабахе
Баку передал во вторник представителям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики тела 106 лиц, погибших во время эскалации конфликта в регионе, сообщил лидер... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T21:35
2021-02-16T21:35
ситуация в нагорном карабахе
араик арутюнян
нагорно-карабахская республика
москва
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590036032_0:486:2776:2048_1920x0_80_0_0_41df9ce35705f772d71b03cd0fa1c87d.jpg
ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Баку передал во вторник представителям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики тела 106 лиц, погибших во время эскалации конфликта в регионе, сообщил лидер Карабаха Араик Арутюнян.По его словам, "работы по поиску тел погибших во время последней войны и вероятно оставшихся в живых продолжаются". "Кроме того, обе стороны начали прилагать усилия также для поиска и обмена останков погибших с армянской и азербайджанской сторон в ходе войны 1990-х годов", - отметил Арутюнян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html
нагорно-карабахская республика
москва
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590036032_0:266:2376:2048_1920x0_80_0_0_aa377456a5e44cf27568f562eba0463c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире

Азербайджан передал НКР тела 106 погибших в Карабахе

21:35 16.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСело Хин Шен в Нагорном Карабахе
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Баку передал во вторник представителям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики тела 106 лиц, погибших во время эскалации конфликта в регионе, сообщил лидер Карабаха Араик Арутюнян.

"На основании договоренности, достигнутой в рамках сотрудничества по гуманитарным вопросам, и при посредничестве командования российского миротворческого контингента в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) азербайджанская сторона сегодня передала нам тела 106 лиц, погибших в ходе 44-дневной войны", - написал Арутюнян в Facebook.

Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 16:46Ситуация в Нагорном Карабахе
В МИД рассказали о ходе возвращения беженцев в Карабах
По его словам, "работы по поиску тел погибших во время последней войны и вероятно оставшихся в живых продолжаются". "Кроме того, обе стороны начали прилагать усилия также для поиска и обмена останков погибших с армянской и азербайджанской сторон в ходе войны 1990-х годов", - отметил Арутюнян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАраик АрутюнянНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
03:09На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
02:58Минск намерен обсудить с Россией правки в соглашение по нефти
Лента новостейМолния