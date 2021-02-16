"Простые и надежные": российские грузовики, которые покорили полмира
08:00 16.02.2021 (обновлено: 08:14 16.02.2021)
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Миллионы сошедших с конвейера грузовиков, признание дальнобойщиков и военных водителей, многочисленные победы в международном автоспорте — ровно 45 лет назад, 16 февраля 1976-го, из ворот Камского автозавода выкатился первый КамАЗ. С тех пор российские дороги уже невозможно представить без этих тяжеловесов. О первых знаковых моделях автогиганта — в материале РИА Новости.
Бескапотный первенец
В 1960-х стремительно растущая советская промышленность ощутила острую нехватку большегрузных автомобилей.
Для нового производства выбрали Набережные Челны — в 1969-м там развернулось грандиозное строительство завода, рассчитанного на выпуск 150 тысяч машин в год.
Поскольку качество дорог повышалось — по всей стране строили трассы и скоростные магистрали, — конструкторы сосредоточились не только на проходимости, но и на комфортабельности и ходовых характеристиках грузовиков.
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Учли и европейский опыт создания бескапотного грузовика с подкабинным расположением двигателя. Такая компоновка позволяла сделать кабину более удобной и просторной, улучшить обзор, а также эффективнее использовать длину автомобиля.
К проекту подключились специалисты московского автогиганта ЗиЛ, обладавшие богатым опытом разработки грузовиков с нуля и запуска в производство. К тому времени зиловцы уже создали опытную модель бескапотника (под индексом ЗиЛ-170), который и послужил прототипом первого КамАЗа. На его базе разработали целое семейство трехосных машин грузоподъемностью не менее восьми тонн.
Опытный образец автопоезда для перевозок на дальние расстояния
За несколько лет ЗиЛ построил десятки образцов перспективного грузовика. Прототипы гоняли по трассам и бездорожью в северных и южных регионах Союза. По итогам испытаний машину дорабатывали, устраняли недочеты, искали наиболее оптимальные конструктивные решения.
При этом уже тогда будущий КамАЗ напрямую сравнивали с зарубежными аналогами — грузовиками "Форд", "Мерседес" и "Интернэшнл".
Починить "на коленке"
В феврале 1976-го с конвейера в Набережных Челнах сошел первый серийный КамАЗ-5320. По советским меркам это был очень комфортный автомобиль — просторная трехместная кабина, шумо- и термоизоляция, ремни безопасности, регулируемое водительское кресло, высокая посадка, обеспечивающая хороший обзор на дороге.
Грузовик получил новый восьмицилиндровый 11-литровый дизель мощностью 210 лошадиных сил и пятиступенчатую коробку передач с делителем, то есть по сути десятиступенчатую трансмиссию. А для легкого пуска в холодную погоду предусмотрели предпусковые подогреватели. Топливный бак — 200 литров. Расход солярки при этом составлял около 30 литров на сотню при скорости 80 километров в час. Тормоза — пневматические барабанные.
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Первые два года завод выпускал три версии КамАЗов: бортовой восьмитонник, строительный самосвал и седельный тягач грузоподъемностью десять и двадцать тонн соответственно. Потом разработали грузовик с увеличенной колесной базой, тягач для автопоездов и самосвал для сельского хозяйства.
Сильной стороной камских грузовиков считалась ремонтопригодность. Устранить неисправность можно было фактически "на коленке", что было очень важно при отсутствии в СССР развитой сети автомастерских. К тому же конструкторы постарались упростить техническое обслуживание — повысили стабильность регулировок, уменьшили количество точек смазки и применили самоконтрящиеся крепежи.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили со снегом в очереди у снегоплавильного пункта "Черкизово" в Москве
Грузовые автомобили со снегом в очереди у снегоплавильного пункта "Черкизово" в Москве
Спорт и война
К началу 1980-х в Набережных Челнах наладили производство шеститонной машины-вездехода под индексом 4310, предназначенной в первую очередь для армии. Встроенная лебедка, колесная формула 6х6 и повышенный клиренс позволяли преодолевать практически любое бездорожье.
Боевое крещение армейский КамАЗ получил в Афганистане. Эти машины стали основным средством передвижения и перевозки грузов советских войск. И зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Дело даже не в более высоком комфорте по сравнению с другими военными автомобилями — КамАЗы были на удивление надежными и маневренными.
Тогда же, в годы афганской войны, завод впервые столкнулся с западными санкциями. В 1980-м американская компания Ingersoll Rand под давлением Госдепартамента прекратила поставки запчастей и комплектующих для автоматической линии по обработке цилиндров двигателей по ранее заключенному контракту.
К импортозамещению подключили Академию наук и ведущие научно-исследовательские институты. Зависимость от иностранцев ликвидировали.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
За 45 лет с конвейера автозавода в Набережных Челнах сошло более двух миллионов грузовиков разных модификаций. Сотни тысяч КамАЗов исколесили все дороги СССР и России, многие модели поставляли и продолжают поставлять в десятки стран мира.
В 1988-м создали заводскую команду "КАМАЗ-мастер" для участия в ралли внедорожных грузовиков. Тогда еще никому не известные советские гонщики неожиданно для всех сумели обойти завсегдатаев соревнований и занять призовые места.
А в 1990-м камские спортсмены громко заявили о себе в международной гонке на выживание "Дакар". Уже в 1996-м они ее выиграли. С тех пор специально подготовленные КамАЗы 27 раз боролись за первенство в марафоне с мировыми лидерами автомобильной промышленности и 15 раз побеждали.
© www.kamazmaster.ru / Перейти в фотобанкВыступление спортивной команды "КАМАЗ-мастер" на ралли-марафоне "Дакар"
© www.kamazmaster.ru
Выступление спортивной команды "КАМАЗ-мастер" на ралли-марафоне "Дакар"