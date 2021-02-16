https://ria.ru/20210216/kamaz-1597578281.html

"Простые и надежные": российские грузовики, которые покорили полмира

"Простые и надежные": российские грузовики, которые покорили полмира

Миллионы сошедших с конвейера грузовиков, признание дальнобойщиков и военных водителей, многочисленные победы в международном автоспорте — ровно 45 лет назад,... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T08:00

2021-02-16T08:00

2021-02-16T08:14

россия

камаз-мастер

авто

автопром

набережные челны

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Миллионы сошедших с конвейера грузовиков, признание дальнобойщиков и военных водителей, многочисленные победы в международном автоспорте — ровно 45 лет назад, 16 февраля 1976-го, из ворот Камского автозавода выкатился первый КамАЗ. С тех пор российские дороги уже невозможно представить без этих тяжеловесов. О первых знаковых моделях автогиганта — в материале РИА Новости.Бескапотный первенецВ 1960-х стремительно растущая советская промышленность ощутила острую нехватку большегрузных автомобилей.Для нового производства выбрали Набережные Челны — в 1969-м там развернулось грандиозное строительство завода, рассчитанного на выпуск 150 тысяч машин в год. Поскольку качество дорог повышалось — по всей стране строили трассы и скоростные магистрали, — конструкторы сосредоточились не только на проходимости, но и на комфортабельности и ходовых характеристиках грузовиков.Учли и европейский опыт создания бескапотного грузовика с подкабинным расположением двигателя. Такая компоновка позволяла сделать кабину более удобной и просторной, улучшить обзор, а также эффективнее использовать длину автомобиля.К проекту подключились специалисты московского автогиганта ЗиЛ, обладавшие богатым опытом разработки грузовиков с нуля и запуска в производство. К тому времени зиловцы уже создали опытную модель бескапотника (под индексом ЗиЛ-170), который и послужил прототипом первого КамАЗа. На его базе разработали целое семейство трехосных машин грузоподъемностью не менее восьми тонн.За несколько лет ЗиЛ построил десятки образцов перспективного грузовика. Прототипы гоняли по трассам и бездорожью в северных и южных регионах Союза. По итогам испытаний машину дорабатывали, устраняли недочеты, искали наиболее оптимальные конструктивные решения.При этом уже тогда будущий КамАЗ напрямую сравнивали с зарубежными аналогами — грузовиками "Форд", "Мерседес" и "Интернэшнл".Починить "на коленке"В феврале 1976-го с конвейера в Набережных Челнах сошел первый серийный КамАЗ-5320. По советским меркам это был очень комфортный автомобиль — просторная трехместная кабина, шумо- и термоизоляция, ремни безопасности, регулируемое водительское кресло, высокая посадка, обеспечивающая хороший обзор на дороге.Грузовик получил новый восьмицилиндровый 11-литровый дизель мощностью 210 лошадиных сил и пятиступенчатую коробку передач с делителем, то есть по сути десятиступенчатую трансмиссию. А для легкого пуска в холодную погоду предусмотрели предпусковые подогреватели. Топливный бак — 200 литров. Расход солярки при этом составлял около 30 литров на сотню при скорости 80 километров в час. Тормоза — пневматические барабанные.Первые два года завод выпускал три версии КамАЗов: бортовой восьмитонник, строительный самосвал и седельный тягач грузоподъемностью десять и двадцать тонн соответственно. Потом разработали грузовик с увеличенной колесной базой, тягач для автопоездов и самосвал для сельского хозяйства.Сильной стороной камских грузовиков считалась ремонтопригодность. Устранить неисправность можно было фактически "на коленке", что было очень важно при отсутствии в СССР развитой сети автомастерских. К тому же конструкторы постарались упростить техническое обслуживание — повысили стабильность регулировок, уменьшили количество точек смазки и применили самоконтрящиеся крепежи.Спорт и войнаК началу 1980-х в Набережных Челнах наладили производство шеститонной машины-вездехода под индексом 4310, предназначенной в первую очередь для армии. Встроенная лебедка, колесная формула 6х6 и повышенный клиренс позволяли преодолевать практически любое бездорожье.Боевое крещение армейский КамАЗ получил в Афганистане. Эти машины стали основным средством передвижения и перевозки грузов советских войск. И зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Дело даже не в более высоком комфорте по сравнению с другими военными автомобилями — КамАЗы были на удивление надежными и маневренными.Тогда же, в годы афганской войны, завод впервые столкнулся с западными санкциями. В 1980-м американская компания Ingersoll Rand под давлением Госдепартамента прекратила поставки запчастей и комплектующих для автоматической линии по обработке цилиндров двигателей по ранее заключенному контракту.К импортозамещению подключили Академию наук и ведущие научно-исследовательские институты. Зависимость от иностранцев ликвидировали.За 45 лет с конвейера автозавода в Набережных Челнах сошло более двух миллионов грузовиков разных модификаций. Сотни тысяч КамАЗов исколесили все дороги СССР и России, многие модели поставляли и продолжают поставлять в десятки стран мира.В 1988-м создали заводскую команду "КАМАЗ-мастер" для участия в ралли внедорожных грузовиков. Тогда еще никому не известные советские гонщики неожиданно для всех сумели обойти завсегдатаев соревнований и занять призовые места.А в 1990-м камские спортсмены громко заявили о себе в международной гонке на выживание "Дакар". Уже в 1996-м они ее выиграли. С тех пор специально подготовленные КамАЗы 27 раз боролись за первенство в марафоне с мировыми лидерами автомобильной промышленности и 15 раз побеждали.

https://ria.ru/20201001/zaporozhets-1578015507.html

https://ria.ru/20200907/zhiguli-1576791231.html

https://ria.ru/20200502/1570785225.html

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набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, камаз-мастер, авто, автопром, набережные челны