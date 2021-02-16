https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597767949.html

В Испании акции в поддержку арестованного рэпера завершились беспорядками

В Испании акции в поддержку арестованного рэпера завершились беспорядками

Акции протеста в ряде испанских городов против ареста испанского рэпера Пабло Аселя, арестованного за оскорбление монархии и прославление терроризма,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-16T23:42

2021-02-16T23:42

2021-02-17T00:01

хавьер бардем

мадрид (город)

педро альмодовар

испания

в мире

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МАДРИД, 16 фев — РИА Новости. Акции протеста в ряде испанских городов против ареста испанского рэпера Пабло Аселя, арестованного за оскорбление монархии и прославление терроризма, закончились беспорядками, сообщает телеканал 24 Horas.Асель был приговорен в 2015 году за прославление терроризма в текстах своих песен к двум годам заключения условно. Однако в 2018 году ему был вынесен новый приговор. Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной песне, размещенной в YouTube, были допущены высказывания, которые прославляют терроризм, содержат клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он был приговорен к девяти месяцам заключения. Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, однако отказался это сделать. В понедельник Асель забаррикадировался в Университете Льейды вместе с около полусотней сторонников. Во вторник утром правоохранительные органы его задержали.Вечером в ряде испанских городов состоялись акции в его поддержку, произошли столкновения с полицией и беспорядки. В Барселоне, Жироне, Льейде, Валенсии протестующие забрасывали полицию разными предметами, переворачивали мусорные контейнеры и поджигали их. Полиция для разгона радикалов применила дубинки и резиновые пули. Газета Vanguardia сообщает по крайней мере об одном пострадавшем в Барселоне — резиновая пуля попала в глаз женщине. Europa Press сообщает о раненом представителе сил правопорядка в Льейде.Акции в защиту рэпера должны продолжиться в других городах Испании, в том числе в Мадриде, в среду.На прошлой неделе сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку, поставив вопрос о свободе слова. Правительство Испании заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html

мадрид (город)

испания

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хавьер бардем, мадрид (город), педро альмодовар, испания, в мире