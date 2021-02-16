В Испании акции в поддержку арестованного рэпера завершились беспорядками
23:42 16.02.2021 (обновлено: 00:01 17.02.2021)
МАДРИД, 16 фев — РИА Новости. Акции протеста в ряде испанских городов против ареста испанского рэпера Пабло Аселя, арестованного за оскорбление монархии и прославление терроризма, закончились беспорядками, сообщает телеканал 24 Horas.
Асель был приговорен в 2015 году за прославление терроризма в текстах своих песен к двум годам заключения условно. Однако в 2018 году ему был вынесен новый приговор. Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной песне, размещенной в YouTube, были допущены высказывания, которые прославляют терроризм, содержат клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он был приговорен к девяти месяцам заключения. Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, однако отказался это сделать. В понедельник Асель забаррикадировался в Университете Льейды вместе с около полусотней сторонников. Во вторник утром правоохранительные органы его задержали.
In Lleida massive demonstration for the freedom of Pablo Hasel, kidnapped today by the bodies repressive#LlibertatPabloHasel #antireport#spain#FreePabloHasel pic.twitter.com/Qix1iwn956— Anti-Imperialist Front (@_AIF1) February 16, 2021
Вечером в ряде испанских городов состоялись акции в его поддержку, произошли столкновения с полицией и беспорядки. В Барселоне, Жироне, Льейде, Валенсии протестующие забрасывали полицию разными предметами, переворачивали мусорные контейнеры и поджигали их. Полиция для разгона радикалов применила дубинки и резиновые пули. Газета Vanguardia сообщает по крайней мере об одном пострадавшем в Барселоне — резиновая пуля попала в глаз женщине. Europa Press сообщает о раненом представителе сил правопорядка в Льейде.
На прошлой неделе сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку, поставив вопрос о свободе слова. Правительство Испании заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.