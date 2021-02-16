https://ria.ru/20210216/immunitet-1597667377.html

Онищенко заявил о формировании в Москве популяционного иммунитета к COVID

Онищенко заявил о формировании в Москве популяционного иммунитета к COVID

У жителей Москвы уже сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу за счет вакцинировавшихся и переболевших, считает академик РАН, первый заместитель... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:41

2021-02-16T12:41

2021-02-16T13:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

геннадий онищенко

москва

общество

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. У жителей Москвы уже сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу за счет вакцинировавшихся и переболевших, считает академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко."Сейчас мы с вами наращиваем иммунитет против коронавируса. И по мере создания популяционного иммунитета <...> в Москве, во всяком случае, он уже точно есть. Где-то 900 тысяч переболело, плюс привитые, плюс те, кого мы не диагностировали, а они уже имеют иммунитет", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Поэтому, по его мнению, Москва сейчас демонстрирует достаточно устойчивый иммунитет.За минувшие сутки в столице выявили 1409 новых случаев COVID-19, 60 человек умерли, более двух тысяч выписались из больниц. Общее число инфицированных превысило 959,4 тысячи, из них почти 14,5 тысячи скончались, 873 тысячи вылечились.

https://ria.ru/20210214/vesna-1597387031.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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