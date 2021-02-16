https://ria.ru/20210216/immunitet-1597667377.html
Онищенко заявил о формировании в Москве популяционного иммунитета к COVID
Онищенко заявил о формировании в Москве популяционного иммунитета к COVID
У жителей Москвы уже сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу за счет вакцинировавшихся и переболевших, считает академик РАН, первый заместитель... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:41
2021-02-16T12:41
2021-02-16T13:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
геннадий онищенко
москва
общество
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. У жителей Москвы уже сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу за счет вакцинировавшихся и переболевших, считает академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко."Сейчас мы с вами наращиваем иммунитет против коронавируса. И по мере создания популяционного иммунитета <...> в Москве, во всяком случае, он уже точно есть. Где-то 900 тысяч переболело, плюс привитые, плюс те, кого мы не диагностировали, а они уже имеют иммунитет", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Поэтому, по его мнению, Москва сейчас демонстрирует достаточно устойчивый иммунитет.За минувшие сутки в столице выявили 1409 новых случаев COVID-19, 60 человек умерли, более двух тысяч выписались из больниц. Общее число инфицированных превысило 959,4 тысячи, из них почти 14,5 тысячи скончались, 873 тысячи вылечились.
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