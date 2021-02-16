https://ria.ru/20210216/ikona-1597658335.html

Православный священник восстановил уникальный иконостас храма в Сирии

Православный священник восстановил уникальный иконостас храма в Сирии

Резной деревянный иконостас XVIII века для православной церкви в сирийском Хомсе восстановил специалист по реставрации икон и церковной утвари - православный... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:58

2021-02-16T11:58

2021-02-16T11:58

религия и мировоззрение

религия

жилье

георгий победоносец

новости - религия и мировоззрение

хомс (город)

греция

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591551460_67:47:491:285_1920x0_80_0_0_936ec9a24c2293201eddaa8aaaae8ee0.jpg

ХОМС (Сирия), 16 фев - РИА Новости. Резной деревянный иконостас XVIII века для православной церкви в сирийском Хомсе восстановил специалист по реставрации икон и церковной утвари - православный священник отец Спиридон, передает корреспондент РИА Новости.Храм Георгия Победоносца в центре Хомса, где находится иконостас, был разрушен боевиками в начале войны в Сирии. Теперь он снова встречает прихожан."Наша церковь была разрушена в 2012 году, и самое большое ее богатство - иконостас, был разбит на куски. Весь район до 2014 года бы недоступен, и только в 2015 году мы могли начать восстанавливать храм. Иконостас, конечно, находился в ужасном состоянии", - рассказал настоятель Храма Георгия Победоносца отец Михаил.Иконостас - одна из главных святынь христиан Хомса. Вырезанный из дерева местными мастерами в 1750 году, он почти на 150 лет старше самой церкви. Изготовлен он был для другой городской церкви - Храма Сорока мучеников, первые упоминания о котором относятся к рубежу XI-XII веков. На нынешнее место иконостас перенесли в конце XIX века, когда в Храме Сорока мучеников появился другой - мраморный, подаренный российской императорской семьей."Я провел пять лет, восстанавливая его (иконостас - ред.). Его пришлось собирать по кусочкам, как пазл. У нас было больше 250 кусочков этого иконостаса. Пришлось их все пронумеровать, очистить и скрепить специальным составом", - объясняет отец Спиридон.Некоторые элементы восстановить так и не удалось, и на их месте хорошо заметны новые. Так венчающий иконостас православный крест, который принял на себя удар обрушившейся кровли, частично пришлось сделать заново.Отец Спиридон - профессиональный иконописец, обучавшийся у лучших мастеров в Греции, последние 19 лет жизни посвятил реставрации икон. Денег за работу, даже такую сложную как собирание по кускам огромного иконостаса, отец Спиридон не берет - он пишет новые иконы, а на заработанные средства восстанавливает старые.Работы у священника-реставратора очень много. В одном только Храме Сорока мучеников в Хомсе до войны насчитывалось порядка 250 икон, многим из которых было по 300-400 лет, а сейчас осталось около 30. Одни иконы попали в руки боевикам и были повреждены, другие в надежде спасти священники и прихожане просто закапывали."Когда я взялся за очистку икон из Хомса, оказалось, что под краской, на которой они написаны, золото. Я понял, что там есть еще один слой краски - они были написаны просто поверх других икон, гораздо более замечательных, им более 400 лет", - рассказал он.Как оказалось, еще в XVIII веке у христианской и мусульманской молодежи в Хомсе произошел конфликт, в христианскую церковь ворвались бандиты и подожгли ее. Впоследствии мусульманские старейшины помогали восстановить храм, но его иконы в пожаре закоптились, и их решили отдать местному художнику, который смог только нарисовать поверх новые.

хомс (город)

греция

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, жилье, георгий победоносец, новости - религия и мировоззрение, хомс (город), греция, сирия