https://ria.ru/20210216/frantsiya-1597763462.html

Нацсобрание Франции приняло проект о защите республиканских ценностей

Нацсобрание Франции приняло проект о защите республиканских ценностей

Нижняя палата французского парламента — Национальное собрание — приняла в пером чтении резонансный законопроект о защите республиканских ценностей. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T21:56

2021-02-16T21:56

2021-02-16T23:47

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

франция

в мире

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ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости. Нижняя палата французского парламента — Национальное собрание — приняла в пером чтении резонансный законопроект о защите республиканских ценностей.Документ поддержали 347 депутатов, против выступил 151, воздержались 65.Такой результат голосования приветствовал в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.Теперь законопроект поступит на рассмотрение верхней палаты — сената.Документ содержит около 70 статей. Одна из них, в частности, предусматривает наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро за угрозы, нападение или запугивание избранного должностного лица или чиновника для уклонения от правил госслужбы.В проекте прописаны меры по борьбе с разжиганием ненависти в интернете. Так, вводится новый состав преступления — создание опасности для жизни человека через распространение злонамеренной информации о нем. По этой статье может грозить до трех лет лишения свободы и штраф 45 тысяч евро. Ввести такое наказание решили после убийства учителя истории и географии Самюэля Пати, который стал объектом нападок в социальных сетях.В случае вступления документа в силу повысится контроль за деятельностью религиозных организаций и прозрачностью их финансирования. Так, необходимо будет декларировать пожертвования более десяти тысяч евро, поступившие из-за рубежа.Законопроект также ужесточает контроль за образованием детей на дому. Начиная с 2022 года родители, чьи дети не ходят в школу, должны будут получать разрешение на домашнее обучение. Его будут выдавать лишь в исключительных случаях, например если ребенок не может посещать школу по состоянию здоровья.Помимо этого, проект вводит меры по ужесточению борьбы с полигамией, а также строгий запрет так называемых "сертификатов девственности". Врачу, выдавшему такую бумагу, будет грозить год тюремного заключения.

https://ria.ru/20201028/frantsiya-1581953194.html

https://ria.ru/20201216/reforma-1589399048.html

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жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, франция, в мире