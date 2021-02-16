Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/frantsiya-1597763462.html
Нацсобрание Франции приняло проект о защите республиканских ценностей
Нацсобрание Франции приняло проект о защите республиканских ценностей
Нижняя палата французского парламента — Национальное собрание — приняла в пером чтении резонансный законопроект о защите республиканских ценностей. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T21:56
2021-02-16T23:47
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg
ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости. Нижняя палата французского парламента — Национальное собрание — приняла в пером чтении резонансный законопроект о защите республиканских ценностей.Документ поддержали 347 депутатов, против выступил 151, воздержались 65.Такой результат голосования приветствовал в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.Теперь законопроект поступит на рассмотрение верхней палаты — сената.Документ содержит около 70 статей. Одна из них, в частности, предусматривает наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро за угрозы, нападение или запугивание избранного должностного лица или чиновника для уклонения от правил госслужбы.В проекте прописаны меры по борьбе с разжиганием ненависти в интернете. Так, вводится новый состав преступления — создание опасности для жизни человека через распространение злонамеренной информации о нем. По этой статье может грозить до трех лет лишения свободы и штраф 45 тысяч евро. Ввести такое наказание решили после убийства учителя истории и географии Самюэля Пати, который стал объектом нападок в социальных сетях.В случае вступления документа в силу повысится контроль за деятельностью религиозных организаций и прозрачностью их финансирования. Так, необходимо будет декларировать пожертвования более десяти тысяч евро, поступившие из-за рубежа.Законопроект также ужесточает контроль за образованием детей на дому. Начиная с 2022 года родители, чьи дети не ходят в школу, должны будут получать разрешение на домашнее обучение. Его будут выдавать лишь в исключительных случаях, например если ребенок не может посещать школу по состоянию здоровья.Помимо этого, проект вводит меры по ужесточению борьбы с полигамией, а также строгий запрет так называемых "сертификатов девственности". Врачу, выдавшему такую бумагу, будет грозить год тюремного заключения.
https://ria.ru/20201028/frantsiya-1581953194.html
https://ria.ru/20201216/reforma-1589399048.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8502b6f727654cae512d20d42235ef69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, франция, в мире

Нацсобрание Франции приняло проект о защите республиканских ценностей

21:56 16.02.2021 (обновлено: 23:47 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Кристина АфанасьеваЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости. Нижняя палата французского парламента — Национальное собрание — приняла в пером чтении резонансный законопроект о защите республиканских ценностей.
Документ поддержали 347 депутатов, против выступил 151, воздержались 65.
Такой результат голосования приветствовал в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
Теперь законопроект поступит на рассмотрение верхней палаты — сената.
Документ содержит около 70 статей. Одна из них, в частности, предусматривает наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро за угрозы, нападение или запугивание избранного должностного лица или чиновника для уклонения от правил госслужбы.
Участники акции памяти на площади Республики в Париже - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 16:24
Франция заявила, что не откажется от своих ценностей, несмотря на угрозы
В проекте прописаны меры по борьбе с разжиганием ненависти в интернете. Так, вводится новый состав преступления — создание опасности для жизни человека через распространение злонамеренной информации о нем. По этой статье может грозить до трех лет лишения свободы и штраф 45 тысяч евро. Ввести такое наказание решили после убийства учителя истории и географии Самюэля Пати, который стал объектом нападок в социальных сетях.
В случае вступления документа в силу повысится контроль за деятельностью религиозных организаций и прозрачностью их финансирования. Так, необходимо будет декларировать пожертвования более десяти тысяч евро, поступившие из-за рубежа.
Законопроект также ужесточает контроль за образованием детей на дому. Начиная с 2022 года родители, чьи дети не ходят в школу, должны будут получать разрешение на домашнее обучение. Его будут выдавать лишь в исключительных случаях, например если ребенок не может посещать школу по состоянию здоровья.
Помимо этого, проект вводит меры по ужесточению борьбы с полигамией, а также строгий запрет так называемых "сертификатов девственности". Врачу, выдавшему такую бумагу, будет грозить год тюремного заключения.
Участник акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 08:00Религия и мировоззрение
"Надо бы как в России". Борьба Макрона с исламистами зашла в тупик
 
Жеральд ДарманенМинистерство внутренних дел ФранцииФранцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
03:09На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
02:58Минск намерен обсудить с Россией правки в соглашение по нефти
Лента новостейМолния