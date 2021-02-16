https://ria.ru/20210216/frantsiya-1597763462.html
Нацсобрание Франции приняло проект о защите республиканских ценностей
Нацсобрание Франции приняло проект о защите республиканских ценностей
Нижняя палата французского парламента — Национальное собрание — приняла в пером чтении резонансный законопроект о защите республиканских ценностей. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T21:56
2021-02-16T21:56
2021-02-16T23:47
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости. Нижняя палата французского парламента — Национальное собрание — приняла в пером чтении резонансный законопроект о защите республиканских ценностей.Документ поддержали 347 депутатов, против выступил 151, воздержались 65.Такой результат голосования приветствовал в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.Теперь законопроект поступит на рассмотрение верхней палаты — сената.Документ содержит около 70 статей. Одна из них, в частности, предусматривает наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро за угрозы, нападение или запугивание избранного должностного лица или чиновника для уклонения от правил госслужбы.В проекте прописаны меры по борьбе с разжиганием ненависти в интернете. Так, вводится новый состав преступления — создание опасности для жизни человека через распространение злонамеренной информации о нем. По этой статье может грозить до трех лет лишения свободы и штраф 45 тысяч евро. Ввести такое наказание решили после убийства учителя истории и географии Самюэля Пати, который стал объектом нападок в социальных сетях.В случае вступления документа в силу повысится контроль за деятельностью религиозных организаций и прозрачностью их финансирования. Так, необходимо будет декларировать пожертвования более десяти тысяч евро, поступившие из-за рубежа.Законопроект также ужесточает контроль за образованием детей на дому. Начиная с 2022 года родители, чьи дети не ходят в школу, должны будут получать разрешение на домашнее обучение. Его будут выдавать лишь в исключительных случаях, например если ребенок не может посещать школу по состоянию здоровья.Помимо этого, проект вводит меры по ужесточению борьбы с полигамией, а также строгий запрет так называемых "сертификатов девственности". Врачу, выдавшему такую бумагу, будет грозить год тюремного заключения.
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жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, франция, в мире
ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости. Нижняя палата французского парламента — Национальное собрание — приняла в пером чтении резонансный законопроект о защите республиканских ценностей.
Документ поддержали 347 депутатов, против выступил 151, воздержались 65.
Такой результат голосования приветствовал в Twitter
министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен
.
Теперь законопроект поступит на рассмотрение верхней палаты — сената.
Документ содержит около 70 статей. Одна из них, в частности, предусматривает наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро за угрозы, нападение или запугивание избранного должностного лица или чиновника для уклонения от правил госслужбы.
В проекте прописаны меры по борьбе с разжиганием ненависти в интернете. Так, вводится новый состав преступления — создание опасности для жизни человека через распространение злонамеренной информации о нем. По этой статье может грозить до трех лет лишения свободы и штраф 45 тысяч евро. Ввести такое наказание решили после убийства учителя истории и географии Самюэля Пати, который стал объектом нападок в социальных сетях.
В случае вступления документа в силу повысится контроль за деятельностью религиозных организаций и прозрачностью их финансирования. Так, необходимо будет декларировать пожертвования более десяти тысяч евро, поступившие из-за рубежа.
Законопроект также ужесточает контроль за образованием детей на дому. Начиная с 2022 года родители, чьи дети не ходят в школу, должны будут получать разрешение на домашнее обучение. Его будут выдавать лишь в исключительных случаях, например если ребенок не может посещать школу по состоянию здоровья.
Помимо этого, проект вводит меры по ужесточению борьбы с полигамией, а также строгий запрет так называемых "сертификатов девственности". Врачу, выдавшему такую бумагу, будет грозить год тюремного заключения.