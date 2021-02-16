https://ria.ru/20210216/energiya-1597727226.html
Ленобласть может стать площадкой реализации проектов "зеленой" энергии
Ленобласть может стать площадкой реализации проектов "зеленой" энергии
Ленинградская область готова стать площадкой для реализации проектов возобновляемой энергии, заявил губернатор области Александр Дрозденко на конференции по... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:26
2021-02-16T17:26
2021-02-16T17:26
ленинградская область
россия
александр дрозденко
ленинградская область
технологии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Ленинградская область готова стать площадкой для реализации проектов возобновляемой энергии, заявил губернатор области Александр Дрозденко на конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией. По его словам, создание ветропарков и гидроэлектростанций в Ленинградской области может стать перспективным направлением для немецких инвестиций. "При этом кооперация с коллегами из Германии нас интересует также с точки зрения трансфера технологий", — сказал глава региона. Он уточнил, что в Ленинградской области уже есть подобный опыт сотрудничества — на предприятии "Сименс Технологии Газовых Турбин" в регионе ведется сборка гондол ветроустановок для Азовской ВЭС и Кольской ВЭС. Кроме того, уже несколько компаний рассматривают возможность размещения ветропарков на территории Ленинградской области: "ТГК-1", "ВЭС Свирица", группа компаний "Энел". Эти проекты находятся на начальной стадии реализации. "Перспективным направлением является и создание микрогидроэлектростанций для производства "зеленого" водорода, на обширной сети рек в Ленинградской области уже работает восемь ГЭС", — добавил Дрозденко. Он также напомнил, что в области создана эффективная система поддержки инвесторов: для сопровождения проектов в формате "единого окна" работает Агентство экономического развития, а также принят ряд налоговых льгот для инвесторов.
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россия, александр дрозденко, ленинградская область, технологии, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Ленинградская область
готова стать площадкой для реализации проектов возобновляемой энергии, заявил губернатор области Александр Дрозденко
на конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией
и Германией
.
По его словам, создание ветропарков и гидроэлектростанций в Ленинградской области может стать перспективным направлением для немецких инвестиций. "При этом кооперация с коллегами из Германии нас интересует также с точки зрения трансфера технологий", — сказал глава региона.
Он уточнил, что в Ленинградской области уже есть подобный опыт сотрудничества — на предприятии "Сименс Технологии Газовых Турбин" в регионе ведется сборка гондол ветроустановок для Азовской ВЭС и Кольской ВЭС. Кроме того, уже несколько компаний рассматривают возможность размещения ветропарков на территории Ленинградской области: "ТГК-1
", "ВЭС Свирица", группа компаний "Энел". Эти проекты находятся на начальной стадии реализации.
"Перспективным направлением является и создание микрогидроэлектростанций для производства "зеленого" водорода, на обширной сети рек в Ленинградской области уже работает восемь ГЭС", — добавил Дрозденко.
Он также напомнил, что в области создана эффективная система поддержки инвесторов: для сопровождения проектов в формате "единого окна" работает Агентство экономического развития, а также принят ряд налоговых льгот для инвесторов.