Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210216/energiya-1597727226.html
Ленобласть может стать площадкой реализации проектов "зеленой" энергии
Ленобласть может стать площадкой реализации проектов "зеленой" энергии
Ленинградская область готова стать площадкой для реализации проектов возобновляемой энергии, заявил губернатор области Александр Дрозденко на конференции по... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:26
2021-02-16T17:26
ленинградская область
россия
александр дрозденко
ленинградская область
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150767/19/1507671920_0:126:2455:1507_1920x0_80_0_0_b0ba93f66e2c19c6faf8e831772931b7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Ленинградская область готова стать площадкой для реализации проектов возобновляемой энергии, заявил губернатор области Александр Дрозденко на конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией. По его словам, создание ветропарков и гидроэлектростанций в Ленинградской области может стать перспективным направлением для немецких инвестиций. "При этом кооперация с коллегами из Германии нас интересует также с точки зрения трансфера технологий", — сказал глава региона. Он уточнил, что в Ленинградской области уже есть подобный опыт сотрудничества — на предприятии "Сименс Технологии Газовых Турбин" в регионе ведется сборка гондол ветроустановок для Азовской ВЭС и Кольской ВЭС. Кроме того, уже несколько компаний рассматривают возможность размещения ветропарков на территории Ленинградской области: "ТГК-1", "ВЭС Свирица", группа компаний "Энел". Эти проекты находятся на начальной стадии реализации. "Перспективным направлением является и создание микрогидроэлектростанций для производства "зеленого" водорода, на обширной сети рек в Ленинградской области уже работает восемь ГЭС", — добавил Дрозденко. Он также напомнил, что в области создана эффективная система поддержки инвесторов: для сопровождения проектов в формате "единого окна" работает Агентство экономического развития, а также принят ряд налоговых льгот для инвесторов.
https://ria.ru/20210212/lenoblast-1597267688.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150767/19/1507671920_140:0:2315:1631_1920x0_80_0_0_97d12105bed55af7a56d1036dcc156f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр дрозденко, ленинградская область, технологии, экономика

Ленобласть может стать площадкой реализации проектов "зеленой" энергии

17:26 16.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВетряная электростанция в городе Старый Самбор Львовской области
Ветряная электростанция в городе Старый Самбор Львовской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Ленинградская область готова стать площадкой для реализации проектов возобновляемой энергии, заявил губернатор области Александр Дрозденко на конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией.
По его словам, создание ветропарков и гидроэлектростанций в Ленинградской области может стать перспективным направлением для немецких инвестиций. "При этом кооперация с коллегами из Германии нас интересует также с точки зрения трансфера технологий", — сказал глава региона.
Он уточнил, что в Ленинградской области уже есть подобный опыт сотрудничества — на предприятии "Сименс Технологии Газовых Турбин" в регионе ведется сборка гондол ветроустановок для Азовской ВЭС и Кольской ВЭС. Кроме того, уже несколько компаний рассматривают возможность размещения ветропарков на территории Ленинградской области: "ТГК-1", "ВЭС Свирица", группа компаний "Энел". Эти проекты находятся на начальной стадии реализации.
"Перспективным направлением является и создание микрогидроэлектростанций для производства "зеленого" водорода, на обширной сети рек в Ленинградской области уже работает восемь ГЭС", — добавил Дрозденко.
Он также напомнил, что в области создана эффективная система поддержки инвесторов: для сопровождения проектов в формате "единого окна" работает Агентство экономического развития, а также принят ряд налоговых льгот для инвесторов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 18:59Ленинградская область
Ленобласть вошла в ТОП-3 лидеров по поддержке малого экспорта
 
Ленинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоЛенинградская областьТехнологииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
03:09На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
02:58Минск намерен обсудить с Россией правки в соглашение по нефти
Лента новостейМолния