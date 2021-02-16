Тесты показали эффективность российских вакцин против британского штамма
13:01 16.02.2021 (обновлено: 14:02 16.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Центр "Вектор" подтвердил эффективность двух российских вакцин против британской мутации коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2", — сказано в релизе.
Сыворотка — это плазма без фибриногена, который отвечает за свертываемость. У привитых она эффективно нейтрализовала как британский штамм, так и другие варианты SARS-CoV-2.
В середине декабря в Великобритании обнаружили мутацию коронавируса — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 56-70 процентов быстрее исходника. Также высказывались предположения, что этот штамм чаще приводит к смерти пациентов. Вчера ученые предварительно подтвердили это.
За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах, в том числе в России.
В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже тестируют системы распознавания британского штамма. Она также отметила, что отечественные вакцины способны защитить и от мутировавшей версии COVID-19, что подтверждают данные ПЦР-систем.