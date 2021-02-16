https://ria.ru/20210216/effektivnost-1597671116.html

Тесты показали эффективность российских вакцин против британского штамма

Тесты показали эффективность российских вакцин против британского штамма

Центр "Вектор" подтвердил эффективность двух российских вакцин против британской мутации коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T13:01

2021-02-16T13:01

2021-02-16T14:02

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Центр "Вектор" подтвердил эффективность двух российских вакцин против британской мутации коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.Сыворотка — это плазма без фибриногена, который отвечает за свертываемость. У привитых она эффективно нейтрализовала как британский штамм, так и другие варианты SARS-CoV-2.В середине декабря в Великобритании обнаружили мутацию коронавируса — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 56-70 процентов быстрее исходника. Также высказывались предположения, что этот штамм чаще приводит к смерти пациентов. Вчера ученые предварительно подтвердили это.За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах, в том числе в России.В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже тестируют системы распознавания британского штамма. Она также отметила, что отечественные вакцины способны защитить и от мутировавшей версии COVID-19, что подтверждают данные ПЦР-систем.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)