https://ria.ru/20210215/shtamm-1597522091.html

"Британский" штамм коронавируса признали более смертоносным

"Британский" штамм коронавируса признали более смертоносным

Ученые признали обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена, следует из отчета Консультативной группы по новым и РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:48

2021-02-15T13:48

2021-02-15T21:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594416112_0:105:470:369_1920x0_80_0_0_e0bd35d7087d867177ef93107b4f1b76.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ученые признали обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена, следует из отчета Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).Специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих клиник Лондона и выяснили, что новый вариант вируса на 30-70 процентов более смертоносный. При этом исследователи подчеркнули, что, хотя все статистические данные выявили такую тенденцию, для установления причин и точных показателей летальности штамма VUI-202012/01 необходимо дальнейшее изучение этих материалов.Ученые предполагают, что повышенный риск смерти связан с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении "британским" вариантом коронавируса, вызывающей более тяжелое течение заболевания.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70 процентов (по другим оценкам, на 56 процентов) быстрее исходника. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что выявленная мутация на 30 процентов смертельнее, чем ранее известная, и до 70 процентов более заразна, но до сих пор официального подтверждения от ученых не было. За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах, в том числе в России.В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже началось тестирование системы распознавания британского штамма коронавируса. Она также отмечала, что российские вакцины способны защитить и от мутировавшей версии COVID-19. Это подтверждают данные ПЦР-систем.По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зафиксировано более 108 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали свыше 2,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20210215/dgtu-1597497802.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания