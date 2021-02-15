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Распространение коронавируса
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"Британский" штамм коронавируса признали более смертоносным
"Британский" штамм коронавируса признали более смертоносным
Ученые признали обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена, следует из отчета Консультативной группы по новым и РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:48
2021-02-15T21:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ученые признали обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена, следует из отчета Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).Специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих клиник Лондона и выяснили, что новый вариант вируса на 30-70 процентов более смертоносный. При этом исследователи подчеркнули, что, хотя все статистические данные выявили такую тенденцию, для установления причин и точных показателей летальности штамма VUI-202012/01 необходимо дальнейшее изучение этих материалов.Ученые предполагают, что повышенный риск смерти связан с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении "британским" вариантом коронавируса, вызывающей более тяжелое течение заболевания.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70 процентов (по другим оценкам, на 56 процентов) быстрее исходника. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что выявленная мутация на 30 процентов смертельнее, чем ранее известная, и до 70 процентов более заразна, но до сих пор официального подтверждения от ученых не было. За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах, в том числе в России.В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже началось тестирование системы распознавания британского штамма коронавируса. Она также отмечала, что российские вакцины способны защитить и от мутировавшей версии COVID-19. Это подтверждают данные ПЦР-систем.По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зафиксировано более 108 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали свыше 2,3 миллиона человек.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания

"Британский" штамм коронавируса признали более смертоносным

13:48 15.02.2021 (обновлено: 21:30 15.02.2021)
 
© Фото : РоспотребнадзорФотография под микроскопом британского штамма коронавируса
Фотография под микроскопом британского штамма коронавируса - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : Роспотребнадзор
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ученые признали обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена, следует из отчета Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).
Специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих клиник Лондона и выяснили, что новый вариант вируса на 30-70 процентов более смертоносный. При этом исследователи подчеркнули, что, хотя все статистические данные выявили такую тенденцию, для установления причин и точных показателей летальности штамма VUI-202012/01 необходимо дальнейшее изучение этих материалов.
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Ученые предполагают, что повышенный риск смерти связан с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении "британским" вариантом коронавируса, вызывающей более тяжелое течение заболевания.
В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70 процентов (по другим оценкам, на 56 процентов) быстрее исходника. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что выявленная мутация на 30 процентов смертельнее, чем ранее известная, и до 70 процентов более заразна, но до сих пор официального подтверждения от ученых не было. За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах, в том числе в России.
В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже началось тестирование системы распознавания британского штамма коронавируса. Она также отмечала, что российские вакцины способны защитить и от мутировавшей версии COVID-19. Это подтверждают данные ПЦР-систем.
По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зафиксировано более 108 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали свыше 2,3 миллиона человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВеликобритания
 
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