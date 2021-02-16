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В Ульяновске четыре человека пострадали в ДТП со скорой
В Ульяновске четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Четыре человека пострадали в результате столкновения скорой помощи и легкового автомобиля в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:57
2021-02-16T16:57
ульяновск
дтп
происшествия
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САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения скорой помощи и легкового автомобиля в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По данным полиции, авария произошла во вторник около 15.15 (14.15 мск) на проспекте Созидателей в Заволжском районе Ульяновска. По предварительной информации, столкнулись автомобиль скорой помощи марки "УАЗ" и Chevrolet Lanos."В результате четыре человека доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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ульяновск, дтп, происшествия

В Ульяновске четыре человека пострадали в ДТП со скорой

16:57 16.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения скорой помощи и легкового автомобиля в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По данным полиции, авария произошла во вторник около 15.15 (14.15 мск) на проспекте Созидателей в Заволжском районе Ульяновска. По предварительной информации, столкнулись автомобиль скорой помощи марки "УАЗ" и Chevrolet Lanos.
"В результате четыре человека доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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УльяновскДТППроисшествия
 
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