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В Ульяновске четыре человека пострадали в ДТП со скорой

В Ульяновске четыре человека пострадали в ДТП со скорой

Четыре человека пострадали в результате столкновения скорой помощи и легкового автомобиля в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:57

2021-02-16T16:57

2021-02-16T16:57

ульяновск

дтп

происшествия

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САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения скорой помощи и легкового автомобиля в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По данным полиции, авария произошла во вторник около 15.15 (14.15 мск) на проспекте Созидателей в Заволжском районе Ульяновска. По предварительной информации, столкнулись автомобиль скорой помощи марки "УАЗ" и Chevrolet Lanos."В результате четыре человека доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ульяновск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, дтп, происшествия