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В Ульяновске четыре человека пострадали в ДТП со скорой
В Ульяновске четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Четыре человека пострадали в результате столкновения скорой помощи и легкового автомобиля в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:57
2021-02-16T16:57
2021-02-16T16:57
ульяновск
дтп
происшествия
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САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения скорой помощи и легкового автомобиля в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По данным полиции, авария произошла во вторник около 15.15 (14.15 мск) на проспекте Созидателей в Заволжском районе Ульяновска. По предварительной информации, столкнулись автомобиль скорой помощи марки "УАЗ" и Chevrolet Lanos."В результате четыре человека доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
ульяновск
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ульяновск, дтп, происшествия