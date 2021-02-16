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Нужен рейтинг, а не мир. Что Киев готовит в Донбассе
Нужен рейтинг, а не мир. Что Киев готовит в Донбассе
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил включить США в переговоры по Донбассу. Тем временем бывший глава государства Петр Порошенко потребовал... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T08:00
2021-02-16T08:11
россия
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
андрей ермак
лнр
днр
мид днр
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил включить США в переговоры по Донбассу. Тем временем бывший глава государства Петр Порошенко потребовал вернуть украинские войска на прежние позиции. Накануне исполнилось шесть лет вторым Минским соглашениям, которые, как предполагалось, прекратят конфликт. О том, что на этот раз мешает завершить войну, — в материале РИА Новости.В ожидании встречиДокумент под названием "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" согласовали на саммите в белорусской столице в феврале 2015-го на фоне тяжелых поражений украинской армии в Донбассе. Его подписала Контактная группа по мирному урегулированию — представители Киева, Москвы, самопровозглашенных республик и ОБСЕ.К "юбилейной" дате Владимир Зеленский съездил на передовую, где прокомментировал очередную годовщину. "К "Минску" мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять", — заявил он. Правда, обошел вопрос, почему Киев не спешит выполнять политическую часть соглашений.Судя по расставленным акцентам, для него важнее не сами договоренности, а встреча в "нормандском формате". Киев, по его словам, представил определенные предложения по выполнению "Минска-2". "Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептируют этот документ, и тогда будет возможность приблизить саммит "четверки", — заметил Зеленский.Он заверил, что Киев соблюдает соглашения, достигнутые на единственной пока для Зеленского встрече в "нормандском формате" в декабре 2019-го в Париже. "Были возвращены люди, были разведения, разминирование некоторого количества участков. Но и многое не было сделано", — признал украинский лидер.Полный отказДругая сторона конфликта прямо обвинила Киев в срыве договоренностей. Наталья Никонорова, полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах Контактной группы, заявила, что "из 13 пунктов полностью не выполнен, по сути, ни один". "Украина под любыми надуманными и нередко абсолютно абсурдными предлогами уклоняется от практического применения Минских соглашений", — добавила она.В Луганске тоже считают, что положения документа не устраивают украинских политиков. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник указал, что "последний год Минского процесса — это полный отказ Киева от урегулирования в пользу поиска собственных политических бонусов". "Зеленскому нужен рейтинг, а не урегулирование конфликта", — заключил он.Благодушнее настроен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в соглашениях, утвержденных Советом Безопасности ООН. "Если есть документ, совершенно "неубиваемый", если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению смешными заверениями, в дипломатическом плане нам это выгодно", — откровенно высказался глава МИД.Он напомнил о компромиссах, предложенных Киеву, например, о так называемой формуле Штайнмайера — когда выборы в регионе увязываются с контролем над границей. Но, продолжил глава российской дипломатии, раз украинские политики не следуют "Минску-2," — "значит, пока Донбасс живет так, как живет". К тому же, по словам Лаврова, у Москвы и Киева сейчас нет других тем для диалога.Все это время на линии соприкосновения — обострение. Так, 14 февраля в Луганске сообщили о гибели троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ): они подорвались на украинской же мине. Представитель ополчения рассказывал: "Не имея уточненных карт минных полей, во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады ВСУ".Зеленский к тому времени улетел с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, откуда приказал министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону конфликта и разобраться. "Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня, затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории", — возмущался президент.Спасибо, что приехалиИ пока глава государства был занят, в Киеве звучал голос руководителя его офиса. Ермак в очередной раз высказал расхожую среди украинских политиков мысль — Минские соглашения, дескать, невыполнимы, но власти стараются их соблюсти. Он даже похвастался успехами: "Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции".В чем это выразилось, он не разъяснил. Но подчеркнул: поездка Зеленского в Донбасс нужна еще и для того, чтобы убедить западных партнеров — представителей "Большой семерки" — в правоте Киева. "Нам важно, что они приехали и собственными глазами увидели, что происходит, а также и то, как Украина выполняет свои обязательства", — отметил он.Самым главным же сторонним участником переговоров должны стать Соединенные Штаты. "Я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнер Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса возвращения украинских территорий", — заявил Ермак.Выслужиться перед внешними силамиЗаместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин считает, что к шестой годовщине Минских соглашений позиция европейских держав резко изменилась— они теперь не гаранты мирных соглашений, а участники конфликта. "Зеленский при одобрении западных "партнеров" развернул кампанию репрессий в отношении умеренных сил в стране с одновременной радикализацией подхода к Донбассу. Заявления Кравчука о невозможности договориться дали украинским военным индульгенцию на развязывание масштабных боевых действий", — подчеркивает эксперт.По его мнению, "логика Украины и западных кураторов понятна — заморозить конфликт и сделать его инструментом давления на Россию, удобной возможностью в любой момент взорвать ситуацию".Директор Украинского института политики Руслан Бортник объясняет, почему Киев уклоняется от выполнения политической части "Минска". "В Киеве готовы разводить силы, разминировать, обмениваться пленными — словом, замораживать, но не прекращать конфликт. Готовы пиариться на мирном процессе в обществе, но не реализовывать то, что заложено в соглашениях. Потому что для этого нужна поддержка Запада: без нее Киеву не справиться с национал-радикальной частью внутри украинской политики".Эксперт полагает, что властям, возможно, выгоден так называемый приднестровский вариант — когда суверенитет над мятежными территориями существует только на бумаге. "Это устраняет нелояльный электорат, способный поменять баланс сил, да и вообще снимает множество вопросов. Для России такой вариант неприемлем", — добавляет Бортник. В целом же из-за необходимости балансировать между центрами силы внутри и вне страны весь переговорный процесс для украинских политиков состоит из опасных компромиссов. Поэтому Киев предпочитает "играть" в "Минск-2"— это дает возможность управлять общественным мнением в республике.
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россия, ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, андрей ермак, лнр, днр, мид днр, донбасс, вооруженные силы украины, петр порошенко, киев, украина, в мире

Нужен рейтинг, а не мир. Что Киев готовит в Донбассе

08:00 16.02.2021 (обновлено: 08:11 16.02.2021)
 
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил включить США в переговоры по Донбассу. Тем временем бывший глава государства Петр Порошенко потребовал вернуть украинские войска на прежние позиции. Накануне исполнилось шесть лет вторым Минским соглашениям, которые, как предполагалось, прекратят конфликт. О том, что на этот раз мешает завершить войну, — в материале РИА Новости.

В ожидании встречи

Документ под названием "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" согласовали на саммите в белорусской столице в феврале 2015-го на фоне тяжелых поражений украинской армии в Донбассе. Его подписала Контактная группа по мирному урегулированию — представители Киева, Москвы, самопровозглашенных республик и ОБСЕ.
К "юбилейной" дате Владимир Зеленский съездил на передовую, где прокомментировал очередную годовщину. "К "Минску" мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять", — заявил он. Правда, обошел вопрос, почему Киев не спешит выполнять политическую часть соглашений.
Судя по расставленным акцентам, для него важнее не сами договоренности, а встреча в "нормандском формате". Киев, по его словам, представил определенные предложения по выполнению "Минска-2". "Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептируют этот документ, и тогда будет возможность приблизить саммит "четверки", — заметил Зеленский.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко в Минске на церемонии совместного фотографирования после переговоров по урегулированию кризиса на Украине
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко в Минске на церемонии совместного фотографирования после переговоров по урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко в Минске на церемонии совместного фотографирования после переговоров по урегулированию кризиса на Украине
Он заверил, что Киев соблюдает соглашения, достигнутые на единственной пока для Зеленского встрече в "нормандском формате" в декабре 2019-го в Париже. "Были возвращены люди, были разведения, разминирование некоторого количества участков. Но и многое не было сделано", — признал украинский лидер.

Полный отказ

Другая сторона конфликта прямо обвинила Киев в срыве договоренностей. Наталья Никонорова, полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах Контактной группы, заявила, что "из 13 пунктов полностью не выполнен, по сути, ни один". "Украина под любыми надуманными и нередко абсолютно абсурдными предлогами уклоняется от практического применения Минских соглашений", — добавила она.
В Луганске тоже считают, что положения документа не устраивают украинских политиков. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник указал, что "последний год Минского процесса — это полный отказ Киева от урегулирования в пользу поиска собственных политических бонусов". "Зеленскому нужен рейтинг, а не урегулирование конфликта", — заключил он.
Благодушнее настроен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в соглашениях, утвержденных Советом Безопасности ООН. "Если есть документ, совершенно "неубиваемый", если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению смешными заверениями, в дипломатическом плане нам это выгодно", — откровенно высказался глава МИД.
Он напомнил о компромиссах, предложенных Киеву, например, о так называемой формуле Штайнмайера — когда выборы в регионе увязываются с контролем над границей. Но, продолжил глава российской дипломатии, раз украинские политики не следуют "Минску-2," — "значит, пока Донбасс живет так, как живет". К тому же, по словам Лаврова, у Москвы и Киева сейчас нет других тем для диалога.
Все это время на линии соприкосновения — обострение. Так, 14 февраля в Луганске сообщили о гибели троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ): они подорвались на украинской же мине. Представитель ополчения рассказывал: "Не имея уточненных карт минных полей, во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады ВСУ".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Зеленский к тому времени улетел с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, откуда приказал министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону конфликта и разобраться. "Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня, затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории", — возмущался президент.

Спасибо, что приехали

И пока глава государства был занят, в Киеве звучал голос руководителя его офиса. Ермак в очередной раз высказал расхожую среди украинских политиков мысль — Минские соглашения, дескать, невыполнимы, но власти стараются их соблюсти. Он даже похвастался успехами: "Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции".
В чем это выразилось, он не разъяснил. Но подчеркнул: поездка Зеленского в Донбасс нужна еще и для того, чтобы убедить западных партнеров — представителей "Большой семерки" — в правоте Киева. "Нам важно, что они приехали и собственными глазами увидели, что происходит, а также и то, как Украина выполняет свои обязательства", — отметил он.
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Андрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Андрей Ермак
Самым главным же сторонним участником переговоров должны стать Соединенные Штаты. "Я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнер Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса возвращения украинских территорий", — заявил Ермак.

Выслужиться перед внешними силами

Заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин считает, что к шестой годовщине Минских соглашений позиция европейских держав резко изменилась— они теперь не гаранты мирных соглашений, а участники конфликта. "Зеленский при одобрении западных "партнеров" развернул кампанию репрессий в отношении умеренных сил в стране с одновременной радикализацией подхода к Донбассу. Заявления Кравчука о невозможности договориться дали украинским военным индульгенцию на развязывание масштабных боевых действий", — подчеркивает эксперт.
По его мнению, "логика Украины и западных кураторов понятна — заморозить конфликт и сделать его инструментом давления на Россию, удобной возможностью в любой момент взорвать ситуацию".
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе. 28 ноября 2018
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. 28 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. 28 ноября 2018
Директор Украинского института политики Руслан Бортник объясняет, почему Киев уклоняется от выполнения политической части "Минска". "В Киеве готовы разводить силы, разминировать, обмениваться пленными — словом, замораживать, но не прекращать конфликт. Готовы пиариться на мирном процессе в обществе, но не реализовывать то, что заложено в соглашениях. Потому что для этого нужна поддержка Запада: без нее Киеву не справиться с национал-радикальной частью внутри украинской политики".
Эксперт полагает, что властям, возможно, выгоден так называемый приднестровский вариант — когда суверенитет над мятежными территориями существует только на бумаге. "Это устраняет нелояльный электорат, способный поменять баланс сил, да и вообще снимает множество вопросов. Для России такой вариант неприемлем", — добавляет Бортник. В целом же из-за необходимости балансировать между центрами силы внутри и вне страны весь переговорный процесс для украинских политиков состоит из опасных компромиссов. Поэтому Киев предпочитает "играть" в "Минск-2"— это дает возможность управлять общественным мнением в республике.
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваАндрей ЕрмакЛНРДНРМИД ДНРДонбассВооруженные силы УкраиныПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
 
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