https://ria.ru/20210216/dagestan-1597556525.html

"Свалка под каждым кустом". Кто превратил Махачкалу в помойку

"Свалка под каждым кустом". Кто превратил Махачкалу в помойку

Происходящее в Махачкале жители называют не иначе как "мусорный апокалипсис". В январе из города перестали вывозить отходы: руководители регионального оператора РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T08:00

2021-02-16T08:00

2021-02-16T11:56

бытовой мусор

сергей меликов

следственный комитет россии (ск рф)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

буйнакский район

махачкала

каспийск

субботник

мусор

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Лина Панченко. Происходящее в Махачкале жители называют не иначе как "мусорный апокалипсис". В январе из города перестали вывозить отходы: руководители регионального оператора УК "Лидер" заявили, что действующие тарифы не покрывают реальных затрат на транспортировку и утилизацию. В республиканской столице образовались огромные зловонные кучи. Руководителей "Лидера" обвинили в мошенничестве и арестовали. Уголовное дело возбудили и против экс-министра природных ресурсов и экологии Набиюлы Карачаева, допустившего к работе компанию с уставным капиталом в 20 тысяч рублей. Борьбу с антисанитарией взяли на себя городские власти, разбирать завалы пришлось и горожанам на субботниках. Но пока свалки вырастают на очищенных местах снова — как грибы после дождя.Разгребают вручнуюТридцать первого декабря региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами "Лидер", что вывозил мусор из Махачкалы с 2019-го, отказался работать: не утвердили тарифы на 2021 год. На следующий день компания вернулась к своим обязанностям. Но 14 января ситуация повторилась. В городе воцарился беспорядок."Мусор скапливался в точках, где стоят контейнеры. Люди приходили, а выбрасывать некуда, — рассказывает жительница микрорайона "Жемчужина Каспия" Вера Ашурова. — В течение месяца руководство города обращалось к населению: "Аккуратно складывайте рядом с контейнерами: не можем до них добраться — нет специальных машин, вывозим самосвалами". Все старались плотно завязывать пакеты, чтобы не разносило ветром. Горы росли".Чтобы их разгрести, привлекали волонтеров. "Помогали работники предприятий, магазинов, что находятся рядом с контейнерами". Четвертого февраля мэр Махачкалы заявил, что вывозить отходы из города не успевают из-за отсутствия спецтехники. "Поэтому в выходные был субботник. Объявили по всем предприятиям. Пригнали погрузчики, трактора. Утром у нашего дома было идеально чисто, контейнеры опустели. Но сейчас они снова полные. Наверное, опять будет субботник", — объясняет Ашурова.От крыс спасают бездомные животныеВ поселке Новый Кяхулай, входящем в городской округ, похожая обстановка. "У нас какой-то кошмар, — говорит Тамом Качабекова. — Здесь частный сектор, обычно к нам два раза в неделю приезжала машина. Теперь люди на собственных автомобилях вывозят отходы на ближайшую к дому свалку. У школы уже образовалась гора".Работает Качабекова в центре Махачкалы."Криминала не было"Третьего и пятого февраля взяли под стражу двоих руководителей УК "Лидер" — бывшего и нынешнего. Дмитрий Зуев возглавлял фирму практически с ее открытия. Мурад Гаджимагомедов сменил его осенью 2020-го, став и. о. гендиректора.Обоим вменили мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, Зуев и Гаджимагомедов с другими "неустановленными лицами" организовали вывоз мусора на стихийную свалку у села Агачаул, что в десяти километрах от Махачкалы. А по соглашению с Минприроды республики отходы положено сортировать и утилизировать на лицензированном полигоне "Грин Тау" в Избербаше, до которого около 70 километров. Как считает следствие, "сэкономленные" таким образом 235 миллионов рублей похитили.Адвокат Гаджимагомедова Аида Касимова заявляет, что криминала не было. "Утилизировать мусор, как прописано в соглашении, "Лидер" не имел возможности. "Грин Тау" вмещает определенное количество отходов, но вывозить приходилось в разы больше. Официальное население Махачкалы — более 600 тысяч человек. Однако в реальности город — почти миллионник. В соглашении с "Лидером" указано, что на территории муниципалитета 400 площадок для сбора бытового мусора. Фактически "Лидер" обслуживал восемьсот: Махачкала активно строится, домов все больше. Плюс обязали утилизовать уличный смет — листья, ветки, собранные при уборке улиц и пилке деревьев. Полигон "Грин Тау" принимать "сверхлимитный" мусор отказался".Еще один официальный полигон находится в Кизляре. "Но возить туда нереально дорого, — пояснила Касимова. — Мест временного размещения отходов город не предоставил, хотя есть решение суда, обязавшее к этому администрацию еще год назад. Руководство компании сообщало о проблеме правительству республики, прокуратуры, Минприроды. Никто не реагировал. Вот и везли на свалку — машины же нужно было где-то разгружать".При этом "Лидер", по словам адвоката, работал только за счет платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО), "а их собираемость очень низкая — 25-30 процентов".Гаджимагомедов, продолжает Касимова, руководил компанией около четырех месяцев. Он сразу сказал, что придется прекратить работу, поскольку "заложены низкие тарифы, полигона для временного размещения и сортировки, который обещали, нет". И выгоды руководство "Лидера" не получило: "Собранные деньги перечислили организации, предоставляющей услуги по транспортировке и сортировке отходов".Следствие же подозревает сговор с компанией-подрядчиком.Не имели права останавливать работуВ Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Дагестан РИА Новости сообщили, что на "Лидер" постоянно поступали нарекания. "На некачественное исполнение работ жаловались главы муниципалитетов, юрлица, граждане, — комментирует пресс-секретарь ведомства Разибике Гаджиева. — Мы накладывали штрафы, обращались в прокуратуру в связи с тем, что "Лидер" не довозил мусор до Избербаша. Не может быть, чтобы полигон не принимал отходы. На каком основании?"В середине января оператор уведомил Минприроды, что не может продолжать деятельность в связи с тем, что на 2021 год "Лидеру" не установили тарифы. А произошло, объясняет Гаджиева, следующее.Оператору предложили "осуществлять работу, учитывая ранее полученные доходы". Компанию обязали выполнять свои функции до выбора нового регионального оператора — это прописано в соглашении. На поиск замены могло уйти до года. "Они нас не услышали", — говорит представитель ведомства. Минприроды пришлось расторгнуть договор."В Махачкале и Каспийске случился технический сбой, — продолжает пресс-секретарь. — Учитывая, что Каспийск поменьше, там ситуация не столь катастрофичная". А в региональной столице разгребали образовавшиеся свалки вручную, "другие районы республики предоставили технику и тысячи людей". Только за одни выходные вывезли 20 тысяч кубометров мусора, очистили около восьмисот контейнерных площадок".Уже выбрали две организации в качестве временных операторов: муниципальные бюджетные учреждения "Махачкала-1" и "Горсервис" (Дербент). "Но есть проблема: нехватка у них спецтехники. Будут заключать договоры аренды, субаренды, брать в лизинг"."Зашли в авгиевы конюшни"О работе "Лидера" нам рассказала начальник юридического отдела компании Гульбарият Гаджимагомедова: "Мы — объект малого предпринимательства. Привлекаем собственные инвестиции, а на государственном уровне никто в нас не вкладывался и не помогал. Оказали услугу — получили деньги. Даже если нет ничего своего, региональный оператор может действовать через подрядчиков. У нас есть водители, арендованная техника, офис, экономисты, юристы, отдел кадров. Персонал — 132 человека, а с учетом сотрудников операторов по транспортировке и размещению отходов — около трехсот"."Два года мы реально убирали самые крупные города Дагестана в условиях, когда утвержденная соглашением территориальная схема обращения с отходами была вообще нерабочей, — утверждает юрист. — Она не предусматривала движение внутри города и перевозку мусора до места его обработки. "Грин Тау" принимает только очищенные и разделенные отходы: отдельно пластик, стекло и прочее. Не учли и маршрут с места обработки до полигона: будто мы приезжали, грузили мусор в одной точке, и он автоматически "летел" в "Грин Тау". Но его-то собирали по районам, причем вручную. А площадок с контейнерами не 400, как в терсхеме, — в два с половиной раза больше. Установленный тариф ручной труд не учитывает. И обработкой мы, получается, тоже где-то в пути должны были заниматься?"По словам Гаджимагомедовой, она перечислила лишь часть проблем, с которыми столкнулась компания. "Если говорить образно, мы зашли в авгиевы конюшни, но оказались не Гераклом и сейчас за это отвечаем"."До поры всех все устраивало"А вот что сообщил представитель учредителя компании Ахмед Абдурахманов: "Я инвестировал в проект "Лидер" — мы купили мусороперерабатывающий завод, технику. Изначально в терсхеме была определена площадка временного хранения отходов — под Махачкалой. Как мне объяснило руководство компании, на первых порах туда можно было свозить мусор, они так и делали. А на следующий год возникли трудности: выяснилось, что в 2020-м доступен лишь официальный полигон. Но мусорные тарифы были очень низкими, мы понимали, что нельзя так работать".Руководство, говорит Абдурахманов, забило в колокола. "Я тоже обратился в Минприроды и администрацию республики. Предупреждал, что вывоз отходов может застопориться из-за того, что тариф низкий, к тому же многое не оплачивается. Если доставлять мусор на сертифицированный полигон, встанем за неделю. Предвидя это, мы просили помочь. Но нас никто не пригласил на разговор".В "Лидере" расценили это так, что можно продолжать по-прежнему. "Летом мы останавливались, но нам сказали: "Возите, как и раньше, вопрос решается". Мы уже тогда обсуждали, что с января 2021-го ни на какие уговоры не пойдем, если это не будет подтверждено документально или не поступит финансировая помощь".Абдурахманов отметил, что в "Грин Тау" машины с несортированным мусором не принимали, а их собственный завод "весь объем не тянул". И обещание построить республиканское предприятие по переработке так и осталось словами. "Нам нужно было где-то временно складировать отходы, чтобы частями перерабатывать. До поры это всех устраивало, а как дошло до коллапса, мы стали крайними".Двести тридцать пять миллионов рублей, уверяет инвестор, "никто себе не брал". "Люди трудились — средства переводили на зарплаты. Но теперь говорят, что работа выполнена некачественно, значит, деньги украли. То, что мусор свозили на временную площадку, не учитывают".Нужны современные мусороперерабатывающие комплексы"Ситуация постепенно выравнивается, — объясняет РИА Новости директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов. — Как обыватель могу сообщить, что за последние несколько дней положение улучшилось. А как эколог скажу, что в Дагестане нет "правильных" полигонов, нет мусоросортировочных заводов. Республика крупная — население более трех миллионов, приезжают туристы, много транзитного транспорта. Нужно строить комплексы, подобные тем, что есть в Коломне, Сергиевом Посаде. Иначе проблемы все равно будут возникать".Официальные полигоны Дагестана Гапизов назвал "условно сертифицированными": "Это горы, овраги, заваленные ТКО и ТБО. Настоящие должны быть огорожены, с забетонированным дном, водоотводами. Нельзя, чтобы продукты разложения отходов попадали в почву. А это просто свалки. В любом случае на республику двух полигонов мало. Есть места, откуда вывозят мусор за 250 километров. С таким же успехом можно и в Орел отправлять". При этом "под каждым кустом, в каждом овраге" — сотни несанкционированных свалок. "Все вместе они наносят огромный вред экологии Дагестана".Нужен и надежный региональный оператор. "То, что им стала компания с уставным капиталом в 20 тысяч рублей, иначе как чудом не объяснить. Против экс-главы Минприроды возбудили дело за халатность. Но и в самой компании, наверное, не под пистолетом подписывали соглашение — знали, на что идут. Думаю, договоренность была такая: мы вам мало платим, а вы плохо работаете. Сломалась эта схема — случился коллапс".Однако Гапизов считает, что кто бы ни пришел следом, в существующих условиях он столкнется с той же проблемой. И добавляет: Махачкале еще повезло, что в момент "мусорного апокалипсиса" было холодно. Что будет в другой раз, никто не знает.В администрации города РИА Новости сообщили, что пока "Махачкала вывозит мусор своими силами". Местные власти арендовали более сорока машин. Ежедневно на улицы выезжает по 150 единиц коммунальной и спецтехники. Из более чем тысячи мест накопления отходов привели в нормальное состояние свыше трети. А отправляют все на площадку временного хранения "Черкес Кутан" Буйнакского района. Жители Махачкалы уточнили: это и есть та самая свалка у села Агачаул, что фигурирует в уголовном деле против руководителей "Лидера".По словам врио главы Дагестана Сергея Меликова, с мусором проблемы не только в Махачкале, но и в других районах. Выход "лишь один" — создать республиканскую систему обращения с ТБО. Вместе с тем Меликов обратил внимание на то, что для нового регионального оператора "нужно создать необходимые условия". Окончательно решить вопрос, по его мнению, удастся до конца года.

https://ria.ru/20180928/1529506959.html

https://realty.ria.ru/20210129/dagestan-1595160665.html

буйнакский район

махачкала

каспийск

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