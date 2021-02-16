https://ria.ru/20210216/boyarskiy-1597711619.html

СМИ назвали причину госпитализации Михаила Боярского

СМИ назвали причину госпитализации Михаила Боярского

У Михаила Боярского, госпитализированного в Санкт-Петербурге, диагностировали неуточненную пневмонию. Об этом сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:17

2021-02-16T16:17

2021-02-16T18:18

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михаил боярский

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. У Михаила Боярского, госпитализированного в Санкт-Петербурге, диагностировали неуточненную пневмонию. Об этом сообщает "Пятый канал".Экспресс-тест на COVID-19, как пишет издание, показал отрицательный результат.По словам его супруги Ларисы Луппиан, у артиста была температура и слабость. Боярский находится не в "ковидном отделении".В пресс-службе Северо-Западного окружного научно-клинического центра (СЗОНКЦ) имени Соколова ФМБА России сообщили РИА Новости, что артист не хочет разглашать информацию о своем состоянии в СМИ.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, россия, лариса луппиан, михаил боярский, здоровье, санкт-петербург