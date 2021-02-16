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СМИ назвали причину госпитализации Михаила Боярского
СМИ назвали причину госпитализации Михаила Боярского
У Михаила Боярского, госпитализированного в Санкт-Петербурге, диагностировали неуточненную пневмонию. Об этом сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:17
2021-02-16T16:17
2021-02-16T18:18
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лариса луппиан
михаил боярский
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. У Михаила Боярского, госпитализированного в Санкт-Петербурге, диагностировали неуточненную пневмонию. Об этом сообщает "Пятый канал".Экспресс-тест на COVID-19, как пишет издание, показал отрицательный результат.По словам его супруги Ларисы Луппиан, у артиста была температура и слабость. Боярский находится не в "ковидном отделении".В пресс-службе Северо-Западного окружного научно-клинического центра (СЗОНКЦ) имени Соколова ФМБА России сообщили РИА Новости, что артист не хочет разглашать информацию о своем состоянии в СМИ.
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