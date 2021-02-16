https://ria.ru/20210216/bliny-1597668218.html

Лахох и просто блинчики: вкусные традиции разных стран

Лахох и просто блинчики: вкусные традиции разных стран

В один из вторников февраля или марта, совпадающий с "жирным", в мире отмечают Международный день блина. В этом году он выпал на 16 февраля. Символ праздника —... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:17

2021-02-16T15:17

2021-02-16T19:31

масленица

блины

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597659560_0:415:2423:1778_1920x0_80_0_0_05fbb671507365af7f41433c04af0cfc.jpg

В один из вторников февраля или марта, совпадающий с "жирным", в мире отмечают Международный день блина. В этом году он выпал на 16 февраля. Символ праздника — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

масленица, блины, фото, фото