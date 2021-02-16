Лахох и просто блинчики: вкусные традиции разных стран
Жирный вторник — веселый праздник-карнавал, аналог славянской Масленицы. Главное блюдо в этот день — блины.
Жирный вторник — веселый праздник-карнавал, аналог славянской Масленицы. Главное блюдо в этот день — блины.
Каковы бы ни были традиции жирного вторника у разных народов, он всегда сопровождается пиршествами и массовыми гуляниями.
Каковы бы ни были традиции жирного вторника у разных народов, он всегда сопровождается пиршествами и массовыми гуляниями.
Английские домохозяйки вот уже более 500 лет соревнуются в жирный вторник за право участвовать в "блинных бегах" с горячей блинной сковородой в руках.
Английские домохозяйки вот уже более 500 лет соревнуются в жирный вторник за право участвовать в "блинных бегах" с горячей блинной сковородой в руках.
Блины — одно из древнейших блюд русской кухни, а икра — гастрономический символ России, не случайно ими угощают иностранных гостей.
Блины — одно из древнейших блюд русской кухни, а икра — гастрономический символ России, не случайно ими угощают иностранных гостей.
Не исключено, что блины вообще были первыми изделиями из муки, их разновидности есть у разных народов.
Не исключено, что блины вообще были первыми изделиями из муки, их разновидности есть у разных народов.
Йеменский лахох, как на фото, индийская доса, эфиопская ынджера, монгольские гамбиры, болгарские палачинки, английские панкейки — все это блины и блинчики.
Йеменский лахох, как на фото, индийская доса, эфиопская ынджера, монгольские гамбиры, болгарские палачинки, английские панкейки — все это блины и блинчики.
Приготовление блинов требует мастерства.
На фото — боксер Майк Тайсон в новом для себя амплуа.
Приготовление блинов требует мастерства.
На фото — боксер Майк Тайсон в новом для себя амплуа.
Нужно знать, сколько теста налить на сковороду и когда перевернуть блин.
Нужно знать, сколько теста налить на сковороду и когда перевернуть блин.
А сколько рекордов можно установить с помощью блинов! Например, на самую высокую блинную горку.
А сколько рекордов можно установить с помощью блинов! Например, на самую высокую блинную горку.
Перевернуть блин в воздухе — эффектный трюк, покоряющийся далеко не каждому.
На фото — Рональд Рейган готовит блины, 1980 год.
Перевернуть блин в воздухе — эффектный трюк, покоряющийся далеко не каждому.
На фото — Рональд Рейган готовит блины, 1980 год.
Чтобы попасть в книгу рекордов, нужно испечь не меньше тысячи блинчиков за час. Хозяйкам есть к чему стремиться.
Чтобы попасть в книгу рекордов, нужно испечь не меньше тысячи блинчиков за час. Хозяйкам есть к чему стремиться.
Традиционные баскские лепешки из кукурузной муки талос жарят на сухой раскаленной сковороде.
Традиционные баскские лепешки из кукурузной муки талос жарят на сухой раскаленной сковороде.
Воздушные и пушистые марокканские блины расхватывают так быстро, что лучше приготовить сразу побольше.
Воздушные и пушистые марокканские блины расхватывают так быстро, что лучше приготовить сразу побольше.
Самый большой в России блин диаметром два метра 51 сантиметр испекли в этом году на фестивале "SunnyФЕСТ" в Татарстане.
Самый большой в России блин диаметром два метра 51 сантиметр испекли в этом году на фестивале "SunnyФЕСТ" в Татарстане.