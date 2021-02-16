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Лахох и просто блинчики: вкусные традиции разных стран
Лахох и просто блинчики: вкусные традиции разных стран
В один из вторников февраля или марта, совпадающий с "жирным", в мире отмечают Международный день блина. В этом году он выпал на 16 февраля. Символ праздника —... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:17
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масленица
блины
фото
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В один из вторников февраля или марта, совпадающий с "жирным", в мире отмечают Международный день блина. В этом году он выпал на 16 февраля. Символ праздника — в фотоленте Ria.ru.
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масленица, блины, фото, фото

Лахох и просто блинчики: вкусные традиции разных стран

15:17 16.02.2021 (обновлено: 19:31 16.02.2021)
 
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В один из вторников февраля или марта, совпадающий с "жирным", в мире отмечают Международный день блина. В этом году он выпал на 16 февраля. Символ праздника — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Первенцев

Жирный вторник — веселый праздник-карнавал, аналог славянской Масленицы. Главное блюдо в этот день — блины.

Праздник проводов русской зимы Масленица в селе Хреновое Воронежской области
1 из 14

Жирный вторник — веселый праздник-карнавал, аналог славянской Масленицы. Главное блюдо в этот день — блины.

© РИА Новости / Владимир Первенцев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Каковы бы ни были традиции жирного вторника у разных народов, он всегда сопровождается пиршествами и массовыми гуляниями.

Участница народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области
2 из 14

Каковы бы ни были традиции жирного вторника у разных народов, он всегда сопровождается пиршествами и массовыми гуляниями.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AP Photo

Английские домохозяйки вот уже более 500 лет соревнуются в жирный вторник за право участвовать в "блинных бегах" с горячей блинной сковородой в руках.

Британские домохозяйки бросают блины на сковородках во время ежегодного забега в Англии. 1951 год
3 из 14

Английские домохозяйки вот уже более 500 лет соревнуются в жирный вторник за право участвовать в "блинных бегах" с горячей блинной сковородой в руках.

© AP Photo
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Блины — одно из древнейших блюд русской кухни, а икра — гастрономический символ России, не случайно ими угощают иностранных гостей.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения выставки в рамках ВЭФ Улица Дальнего Востока
4 из 14

Блины — одно из древнейших блюд русской кухни, а икра — гастрономический символ России, не случайно ими угощают иностранных гостей.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© AFP 2021 / STAFF

Не исключено, что блины вообще были первыми изделиями из муки, их разновидности есть у разных народов.

Французская певица Жюльетт Греко готовит блины. 1953 год
5 из 14

Не исключено, что блины вообще были первыми изделиями из муки, их разновидности есть у разных народов.

© AFP 2021 / STAFF
© AFP 2021

Йеменский лахох, как на фото, индийская доса, эфиопская ынджера, монгольские гамбиры, болгарские палачинки, английские панкейки — все это блины и блинчики.

Йеменская женщина показывает традиционные йеменские блины - лахох
6 из 14

Йеменский лахох, как на фото, индийская доса, эфиопская ынджера, монгольские гамбиры, болгарские палачинки, английские панкейки — все это блины и блинчики.

© AFP 2021
© AP Photo / Mario Suriani

Приготовление блинов требует мастерства.

На фото — боксер Майк Тайсон в новом для себя амплуа.

Чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон готовит блины. 1989 год
7 из 14

Приготовление блинов требует мастерства.

На фото — боксер Майк Тайсон в новом для себя амплуа.

© AP Photo / Mario Suriani
© Фото : Nationaal Archief/Willem van de Poll

Нужно знать, сколько теста налить на сковороду и когда перевернуть блин.

Нелл Ланглаис с дочерьми готовит блины
8 из 14

Нужно знать, сколько теста налить на сковороду и когда перевернуть блин.

© Фото : Nationaal Archief/Willem van de Poll
© AP Photo / Charles Rex Arbogas

А сколько рекордов можно установить с помощью блинов! Например, на самую высокую блинную горку.

Джон Монтанил и Марк Уильямс из Cooking and Hospitality Institute of Chicago измеряют стопку блинов, пытаясь побить рекорд Гиннеса Самая высокая блинная горка
9 из 14

А сколько рекордов можно установить с помощью блинов! Например, на самую высокую блинную горку.

© AP Photo / Charles Rex Arbogas
© AP Photo

Перевернуть блин в воздухе — эффектный трюк, покоряющийся далеко не каждому.

На фото — Рональд Рейган готовит блины, 1980 год.

Кандидат в президенты от республиканской партии Рональд Рейган готовит блины в штате Айова. 30 сентября 1980 года
10 из 14

Перевернуть блин в воздухе — эффектный трюк, покоряющийся далеко не каждому.

На фото — Рональд Рейган готовит блины, 1980 год.

© AP Photo
© РИА Новости / Николай Шестаков

Чтобы попасть в книгу рекордов, нужно испечь не меньше тысячи блинчиков за час. Хозяйкам есть к чему стремиться.

Директор ресторана Золотой колос экзаменует участниц передачи А ну-ка, девушки, которые пекут блины
11 из 14

Чтобы попасть в книгу рекордов, нужно испечь не меньше тысячи блинчиков за час. Хозяйкам есть к чему стремиться.

© РИА Новости / Николай Шестаков
© AFP 2021 / Rafa Riva

Традиционные баскские лепешки из кукурузной муки талос жарят на сухой раскаленной сковороде.

Мужчина переворачивает талос, традиционные баскские блинчики, в одном из киосков на рождественской ярмарке
12 из 14

Традиционные баскские лепешки из кукурузной муки талос жарят на сухой раскаленной сковороде.

© AFP 2021 / Rafa Riva
© AFP 2021 / Abdelhak Senna

Воздушные и пушистые марокканские блины расхватывают так быстро, что лучше приготовить сразу побольше.

Продажа марокканской выпечки и блинов
13 из 14

Воздушные и пушистые марокканские блины расхватывают так быстро, что лучше приготовить сразу побольше.

© AFP 2021 / Abdelhak Senna
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Самый большой в России блин диаметром два метра 51 сантиметр испекли в этом году на фестивале "SunnyФЕСТ" в Татарстане.

Приготовление гигантского блина в Татарстане
14 из 14

Самый большой в России блин диаметром два метра 51 сантиметр испекли в этом году на фестивале "SunnyФЕСТ" в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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