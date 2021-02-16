https://ria.ru/20210216/beglov-1597636846.html

Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге

Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге

Петербург достойно справился с первой и второй волной пандемии коронавируса, сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается, сообщил губернатор города Александр... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:09

2021-02-16T10:09

2021-02-16T10:39

андрей филатов

военно-медицинская академия имени кирова

александр беглов

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Петербург достойно справился с первой и второй волной пандемии коронавируса, сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается, сообщил губернатор города Александр Беглов."Сегодня эпидемиологическая ситуация улучшается, активно идет вакцинация (от COVID-19 – ред.)", - добавил губернатор Петербурга.Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал городской комитет по здравоохранению оперативно возвращать к плановой работе стационары, ранее перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом.Как напомнил губернатор, часть больниц, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, уже вернулась к обычной деятельности. В ближайшее время в ним присоединится многопрофильная городская больница №2, отметил он.Как сообщал ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, на прошлой неделе к плановой работе вернулась Мариинская больница, также остановил работу седьмой павильон временного госпиталя в выставочном павильоне "Ленэкспо". К обычной работе возвращаются часть Детской больницы №5 имени Филатова и трех федеральных медучреждений (ВМА имени С.М. Кирова, НИИ фтизиопульмонологии и 442-го Военного клинического госпиталя Минобороны).

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/koronavirus-1597627106.html

https://ria.ru/20210215/privivka-1597600937.html

санкт-петербург

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андрей филатов, военно-медицинская академия имени кирова, александр беглов, общество, коронавирус в россии, санкт-петербург