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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/beglov-1597636846.html
Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге
Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге
Петербург достойно справился с первой и второй волной пандемии коронавируса, сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается, сообщил губернатор города Александр... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:09
2021-02-16T10:39
андрей филатов
военно-медицинская академия имени кирова
александр беглов
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Петербург достойно справился с первой и второй волной пандемии коронавируса, сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается, сообщил губернатор города Александр Беглов."Сегодня эпидемиологическая ситуация улучшается, активно идет вакцинация (от COVID-19 – ред.)", - добавил губернатор Петербурга.Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал городской комитет по здравоохранению оперативно возвращать к плановой работе стационары, ранее перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом.Как напомнил губернатор, часть больниц, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, уже вернулась к обычной деятельности. В ближайшее время в ним присоединится многопрофильная городская больница №2, отметил он.Как сообщал ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, на прошлой неделе к плановой работе вернулась Мариинская больница, также остановил работу седьмой павильон временного госпиталя в выставочном павильоне "Ленэкспо". К обычной работе возвращаются часть Детской больницы №5 имени Филатова и трех федеральных медучреждений (ВМА имени С.М. Кирова, НИИ фтизиопульмонологии и 442-го Военного клинического госпиталя Минобороны).
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андрей филатов, военно-медицинская академия имени кирова, александр беглов, общество, коронавирус в россии, санкт-петербург

Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге

10:09 16.02.2021 (обновлено: 10:39 16.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Петербург достойно справился с первой и второй волной пандемии коронавируса, сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Мы пережили две волны пандемии… Была проделана огромная подготовительная работа, мы перепрофилировали под работу с коронавирусной инфекцией 24 учреждения здравоохранения… Сегодня могу уверенно сказать, что город достойно справился с пандемией", - сказал Беглов на заседании городского правительства в онлайн-режиме.
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"Сегодня эпидемиологическая ситуация улучшается, активно идет вакцинация (от COVID-19 – ред.)", - добавил губернатор Петербурга.
Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал городской комитет по здравоохранению оперативно возвращать к плановой работе стационары, ранее перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом.
"Прошу медицинский блок не затягивать с возвращением стационаров в плановый режим работы", - сказал Беглов на заседании правительства Петербурга в онлайн-режиме.
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Как напомнил губернатор, часть больниц, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, уже вернулась к обычной деятельности. В ближайшее время в ним присоединится многопрофильная городская больница №2, отметил он.
Как сообщал ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, на прошлой неделе к плановой работе вернулась Мариинская больница, также остановил работу седьмой павильон временного госпиталя в выставочном павильоне "Ленэкспо". К обычной работе возвращаются часть Детской больницы №5 имени Филатова и трех федеральных медучреждений (ВМА имени С.М. Кирова, НИИ фтизиопульмонологии и 442-го Военного клинического госпиталя Минобороны).
 
Распространение коронавирусаАндрей ФилатовВоенно-медицинская академия имени КироваАлександр БегловОбществоКоронавирус в РоссииСанкт-Петербург
 
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