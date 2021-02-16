https://ria.ru/20210216/asteroid-1597614732.html

Китай выбрал российский научный прибор для исследования астероида

Китай выбрал российский научный прибор для исследования астероида

Китай выбрал российский прибор для своей автоматической станции, которая полетит изучать астероид, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T01:03

2021-02-16T01:03

2021-02-16T05:04

наука

россия

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

китай

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Китай выбрал российский прибор для своей автоматической станции, которая полетит изучать астероид, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.По его словам, Китай в этом проекте дал зарубежным странам возможность подготовиться к нему заблаговременно.Ранее сообщалось о планах Китая запустить в 2024 году автоматическую станцию "Чжэнхэ" для исследования околоземного астероида Камоалева (469219) с возвратом на Землю образцов его грунта, а также для изучения астероида Эльст - Писарро (7968).

https://ria.ru/20201218/kosmos-1589919256.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, китай