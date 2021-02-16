Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210216/asteroid-1597614732.html
Китай выбрал российский научный прибор для исследования астероида
Китай выбрал российский научный прибор для исследования астероида
Китай выбрал российский прибор для своей автоматической станции, которая полетит изучать астероид, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T01:03
2021-02-16T05:04
наука
россия
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_056840244b429dda1ae8233a4c274c49.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Китай выбрал российский прибор для своей автоматической станции, которая полетит изучать астероид, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.По его словам, Китай в этом проекте дал зарубежным странам возможность подготовиться к нему заблаговременно.Ранее сообщалось о планах Китая запустить в 2024 году автоматическую станцию "Чжэнхэ" для исследования околоземного астероида Камоалева (469219) с возвратом на Землю образцов его грунта, а также для изучения астероида Эльст - Писарро (7968).
https://ria.ru/20201218/kosmos-1589919256.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_845291b4c0fa4a104e94612d23c96537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, китай

Китай выбрал российский научный прибор для исследования астероида

01:03 16.02.2021 (обновлено: 05:04 16.02.2021)
 
© Depositphotos / meteorАстероид
Астероид - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Depositphotos / meteor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Китай выбрал российский прибор для своей автоматической станции, которая полетит изучать астероид, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.
"Сейчас выбран российский прибор на китайскую миссию к астероиду", - сказал он.
По его словам, Китай в этом проекте дал зарубежным странам возможность подготовиться к нему заблаговременно.
Ранее сообщалось о планах Китая запустить в 2024 году автоматическую станцию "Чжэнхэ" для исследования околоземного астероида Камоалева (469219) с возвратом на Землю образцов его грунта, а также для изучения астероида Эльст - Писарро (7968).
Капсула с грунтом, собранным космическим зондом Хаябуса-2 на астероиде Рюгу в Австралии - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 15:44Наука
"Хаябуса-2" доставил с астероида в 50 раз больше грунта, чем ожидалось
 
НаукаРоссияКосмос - РИА НаукаИнститут космических исследованийРоссийская академия наукКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:09В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
14:07Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
14:03Крым начал готовиться к курортному сезону
14:01Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
13:59Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
13:57С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
13:57Путину доступны все основные публикации по делу Сафронова, заявил Песков
13:51В Кремле не стали раскрывать подробности о позиции России по сделке ОПЕК+
13:49В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с главами думских фракций
13:47В Кремле прокомментировали доклад французских спецслужб о кибератаках
13:46Госдума приняла закон об экологической информации
13:46Медведев призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов
13:45Володин призвал депутатов не прикрывать политикой нарушения законов
13:44Путин примет к сведению тезисы от глав думских фракций для послания
13:43Путин во вторник проведет рабочую встречу с Дегтяревым
13:42В Кремле ознакомятся с публикациями о внесудебных казнях в Чечне
13:36Названы условия для допуска иностранных студентов к учебе
13:33Того запустит процедуру сертификации "Спутника V"
13:25Песков прокомментировал сообщения о возможных изменениях в правительстве
Лента новостейМолния