https://ria.ru/20210216/asteroid-1597614732.html
Китай выбрал российский научный прибор для исследования астероида
Китай выбрал российский научный прибор для исследования астероида
Китай выбрал российский прибор для своей автоматической станции, которая полетит изучать астероид, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T01:03
2021-02-16T01:03
2021-02-16T05:04
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китай
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Китай выбрал российский прибор для своей автоматической станции, которая полетит изучать астероид, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.По его словам, Китай в этом проекте дал зарубежным странам возможность подготовиться к нему заблаговременно.Ранее сообщалось о планах Китая запустить в 2024 году автоматическую станцию "Чжэнхэ" для исследования околоземного астероида Камоалева (469219) с возвратом на Землю образцов его грунта, а также для изучения астероида Эльст - Писарро (7968).
https://ria.ru/20201218/kosmos-1589919256.html
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