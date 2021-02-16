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Суд признал законным арест оператора ФБК* по делу о призыве к экстремизму
Суд признал законным арест оператора ФБК* по делу о призыве к экстремизму
Мосгорсуд отказал в жалобе адвокатов видеооператора ФБК* Павла Зеленского по делу о призывах к экстремизму в интернете, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:59
2021-02-16T16:59
ирина славина
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москва
twitter
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе адвокатов видеооператора ФБК* Павла Зеленского по делу о призывах к экстремизму в интернете, сообщили РИА Новости в суде.Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал Зеленского до 28 февраля по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете.Ранее адвокат Зеленского Мансур Гильманов рассказал РИА Новости, что его клиента задержали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, основанием стал комментарий в Twitter на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В квартире Зеленского прошел обыск, у него изъяли мобильный телефон и ноутбук и доставили в управление СК по Москве.Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье - пять лет лишения свободы.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), москва, twitter, происшествия

Суд признал законным арест оператора ФБК* по делу о призыве к экстремизму

16:59 16.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе адвокатов видеооператора ФБК* Павла Зеленского по делу о призывах к экстремизму в интернете, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановление Пресненского районного суда об избрании меры пресечения в отношении Зеленского оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал Зеленского до 28 февраля по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете.
Ранее адвокат Зеленского Мансур Гильманов рассказал РИА Новости, что его клиента задержали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, основанием стал комментарий в Twitter на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В квартире Зеленского прошел обыск, у него изъяли мобильный телефон и ноутбук и доставили в управление СК по Москве.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября 2020, 08:00
Самоубийство как теракт
Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье - пять лет лишения свободы.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Ирина СлавинаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваTwitterПроисшествия
 
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