https://ria.ru/20210216/arest-1597721668.html

Суд признал законным арест оператора ФБК* по делу о призыве к экстремизму

Суд признал законным арест оператора ФБК* по делу о призыве к экстремизму

Мосгорсуд отказал в жалобе адвокатов видеооператора ФБК* Павла Зеленского по делу о призывах к экстремизму в интернете, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:59

2021-02-16T16:59

2021-02-16T16:59

ирина славина

следственный комитет россии (ск рф)

москва

twitter

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе адвокатов видеооператора ФБК* Павла Зеленского по делу о призывах к экстремизму в интернете, сообщили РИА Новости в суде.Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал Зеленского до 28 февраля по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете.Ранее адвокат Зеленского Мансур Гильманов рассказал РИА Новости, что его клиента задержали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, основанием стал комментарий в Twitter на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В квартире Зеленского прошел обыск, у него изъяли мобильный телефон и ноутбук и доставили в управление СК по Москве.Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье - пять лет лишения свободы.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20201005/terakt-1578188759.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), москва, twitter, происшествия