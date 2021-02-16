https://ria.ru/20210216/arest-1597721668.html
Суд признал законным арест оператора ФБК* по делу о призыве к экстремизму
Суд признал законным арест оператора ФБК* по делу о призыве к экстремизму
Мосгорсуд отказал в жалобе адвокатов видеооператора ФБК* Павла Зеленского по делу о призывах к экстремизму в интернете, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:59
2021-02-16T16:59
2021-02-16T16:59
ирина славина
следственный комитет россии (ск рф)
москва
twitter
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе адвокатов видеооператора ФБК* Павла Зеленского по делу о призывах к экстремизму в интернете, сообщили РИА Новости в суде.Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал Зеленского до 28 февраля по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете.Ранее адвокат Зеленского Мансур Гильманов рассказал РИА Новости, что его клиента задержали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, основанием стал комментарий в Twitter на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В квартире Зеленского прошел обыск, у него изъяли мобильный телефон и ноутбук и доставили в управление СК по Москве.Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье - пять лет лишения свободы.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), москва, twitter, происшествия
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе адвокатов видеооператора ФБК* Павла Зеленского по делу о призывах к экстремизму в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Пресненского районного суда об избрании меры пресечения в отношении Зеленского оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал Зеленского до 28 февраля по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете.
Ранее адвокат Зеленского Мансур Гильманов рассказал РИА Новости, что его клиента задержали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, основанием стал комментарий в Twitter
на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной
. В квартире Зеленского прошел обыск, у него изъяли мобильный телефон и ноутбук и доставили в управление СК
по Москве
.
Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье - пять лет лишения свободы.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента