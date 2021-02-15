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Жалобу на бездействие СК после отравления Навального рассмотрят повторно
Жалобу на бездействие СК после отравления Навального рассмотрят повторно
Новосибирский областной суд отменил постановление нижестоящего суда и направил на новое рассмотрение жалобу на бездействие следственного управления СК РФ после... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:16
2021-02-15T11:27
госпитализация алексея навального
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирский областной суд
новосибирск
омск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 15 фев – РИА Новости. Новосибирский областной суд отменил постановление нижестоящего суда и направил на новое рассмотрение жалобу на бездействие следственного управления СК РФ после госпитализации в Омске Алексея Навального, сообщил РИА Новости представитель суда.Ранее юрист ФБК* Вячеслав Гимади подал в Новосибирский облсуд апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда Новосибирска, который в декабре посчитал законным отказ в удовлетворении его жалобы на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в расследовании ситуации с госпитализацией Навального в Омске."Постановление отменили. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе", - сказал собеседник агентства.Изначально Гимади подавал жалобу в СК РФ заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. Следователь, однако, не стал уведомлять его о результатах проверки, и юрист обратился в Басманный суд с жалобой на бездействие СК. Суд оставил её без удовлетворения (это решение впоследствии признал законным Мосгорсуд), тогда же выяснилось, что центральный аппарат СК РФ передал заявление ФБК для проверки в Западно-Сибирское управление на транспорте.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.*Организация, включенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210214/navalnyy-1597437046.html
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госпитализация алексея навального, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), новосибирский областной суд, новосибирск, омск, происшествия

Жалобу на бездействие СК после отравления Навального рассмотрят повторно

11:16 15.02.2021 (обновлено: 11:27 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 15 фев – РИА Новости. Новосибирский областной суд отменил постановление нижестоящего суда и направил на новое рассмотрение жалобу на бездействие следственного управления СК РФ после госпитализации в Омске Алексея Навального, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее юрист ФБК* Вячеслав Гимади подал в Новосибирский облсуд апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда Новосибирска, который в декабре посчитал законным отказ в удовлетворении его жалобы на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в расследовании ситуации с госпитализацией Навального в Омске.
"Постановление отменили. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе", - сказал собеседник агентства.
Изначально Гимади подавал жалобу в СК РФ заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. Следователь, однако, не стал уведомлять его о результатах проверки, и юрист обратился в Басманный суд с жалобой на бездействие СК. Суд оставил её без удовлетворения (это решение впоследствии признал законным Мосгорсуд), тогда же выяснилось, что центральный аппарат СК РФ передал заявление ФБК для проверки в Западно-Сибирское управление на транспорте.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
*Организация, включенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
Госпитализация Алексея НавальногоФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирский областной судНовосибирскОмскПроисшествия
 
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