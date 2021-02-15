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В Волгограде маршрутка столкнулась с автобусом
В Волгограде маршрутка столкнулась с автобусом
Водитель и пять пассажиров маршрутки пострадали после столкновения с автобусом в Волгограде, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:57
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волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 15 фев – РИА Новости. Водитель и пять пассажиров маршрутки пострадали после столкновения с автобусом в Волгограде, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.По информации полиции, в Советском районе Волгограда около 8.30 мск водитель маршрутки (автомобиль Ford Transit - ред.), не выдержав дистанции, врезался в пассажирский автобус ЛИАЗ."В результате ДТП пострадали водитель и 5 пассажиров автомобиля Ford Transit", - сообщила Смольянинова.
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волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде маршрутка столкнулась с автобусом

09:57 15.02.2021 (обновлено: 10:54 15.02.2021)
 
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиВ Советском районе Волгограда маршрутка протаранила автобус
В Советском районе Волгограда маршрутка протаранила автобус - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 15 фев – РИА Новости. Водитель и пять пассажиров маршрутки пострадали после столкновения с автобусом в Волгограде, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
По информации полиции, в Советском районе Волгограда около 8.30 мск водитель маршрутки (автомобиль Ford Transit - ред.), не выдержав дистанции, врезался в пассажирский автобус ЛИАЗ.
"В результате ДТП пострадали водитель и 5 пассажиров автомобиля Ford Transit", - сообщила Смольянинова.
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