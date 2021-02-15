https://ria.ru/20210215/volgograd-1597485581.html
В Волгограде маршрутка столкнулась с автобусом
В Волгограде маршрутка столкнулась с автобусом
Водитель и пять пассажиров маршрутки пострадали после столкновения с автобусом в Волгограде, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:57
2021-02-15T09:57
2021-02-15T10:54
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 15 фев – РИА Новости. Водитель и пять пассажиров маршрутки пострадали после столкновения с автобусом в Волгограде, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.По информации полиции, в Советском районе Волгограда около 8.30 мск водитель маршрутки (автомобиль Ford Transit - ред.), не выдержав дистанции, врезался в пассажирский автобус ЛИАЗ."В результате ДТП пострадали водитель и 5 пассажиров автомобиля Ford Transit", - сообщила Смольянинова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210213/dtp-1597321252.html
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