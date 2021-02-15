https://ria.ru/20210215/valentin-1597533926.html

"Я так тебя люблю": Как знаменитости отметили День святого Валентина

"Я так тебя люблю": Как знаменитости отметили День святого Валентина

В это воскресенье во всем мире отметили самый романтический праздник года — День святого Валентина. Как признавались в любви друг другу отечественные и... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:13

2021-02-15T15:13

2021-02-15T15:13

культура

шоу-бизнес

рита дакота

джиган (денис устименко-вайнштейн)

блейк лайвли

отношения

дэвид бекхэм

райан рейнольдс (актер)

бали (остров)

виктория бекхэм

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В это воскресенье во всем мире отметили самый романтический праздник года — День святого Валентина. Как признавались в любви друг другу отечественные и зарубежные знаменитости, — в подборке РИА Новости. ВалерияПевица разместила в Instagram трогательный снимок, на котором целуется со своим супругом — продюсером Иосифом Пригожиным. "Бог с ним, с праздником, хотите отмечайте — хотите нет. Просто целуйтесь! Просто любите!" — обратилась к подписчикам Валерия. Ляйсан УтяшеваОказалось, что гимнастка и жена шоумена Павла Воли не всегда любила праздновать 14 февраля. Более того, ее "раздражали" все эти сердечки и валентинки. Но позже, по словам Утяшевой, все изменилось.Рита ДакотаПевица, которая с января отдыхает и медитирует на Бали, провела День всех влюбленных насыщенно. Вместе со своим молодым человеком Федором они побывали в Пирамидах Чи, перекусили в веганском ресторане "прямо в джунглях", а после послушали онлайн-концерт австралийского исполнителя RY X. "Федя знал о моей мечте и купил нам билеты на его global stream. Это было божественно. Мы ели шоколадный пирог, пили тумерик, латте и слушали лучшего музыканта современности живьем одновременно со всем миром. Божественно. Вот такое у нас случилось идеальное свидание нечаянно. "Очередной лучший день в моей жизни", — сказал Фед. И я очень солидарна", — поделилась впечатлениями Дакота. Райан РейнольдсКанадский актер, известный зрителям по роли Дэдпула в блокбастерах Marvel и приколами над своей женой — актрисой Блейк Лайвли, пошутил над ней и в День святого Валентина. Он опубликовал с супругой шуточный ролик, на котором она в режиме замедленной съемки едет на санках в смешной шапке и белых колготках. Дэвид БекхэмДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Хип-хоп исполнитель, который сейчас с женой Оксаной Самойловой и их четырьмя детьми отдыхает в Египте, 14 февраля поделился семейным снимком, сделанный на фоне пирамид. "Желаем всем настоящей любви!" — написал Джиган.

https://ria.ru/20210213/prazdnik-1597243595.html

бали (остров)

египет

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