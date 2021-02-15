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https://ria.ru/20210215/valentin-1597533926.html
"Я так тебя люблю": Как знаменитости отметили День святого Валентина
"Я так тебя люблю": Как знаменитости отметили День святого Валентина
В это воскресенье во всем мире отметили самый романтический праздник года — День святого Валентина. Как признавались в любви друг другу отечественные и... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:13
2021-02-15T15:13
культура
шоу-бизнес
рита дакота
джиган (денис устименко-вайнштейн)
блейк лайвли
отношения
дэвид бекхэм
райан рейнольдс (актер)
бали (остров)
виктория бекхэм
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В это воскресенье во всем мире отметили самый романтический праздник года — День святого Валентина. Как признавались в любви друг другу отечественные и зарубежные знаменитости, — в подборке РИА Новости. ВалерияПевица разместила в Instagram трогательный снимок, на котором целуется со своим супругом — продюсером Иосифом Пригожиным. "Бог с ним, с праздником, хотите отмечайте — хотите нет. Просто целуйтесь! Просто любите!" — обратилась к подписчикам Валерия. Ляйсан УтяшеваОказалось, что гимнастка и жена шоумена Павла Воли не всегда любила праздновать 14 февраля. Более того, ее "раздражали" все эти сердечки и валентинки. Но позже, по словам Утяшевой, все изменилось.Рита ДакотаПевица, которая с января отдыхает и медитирует на Бали, провела День всех влюбленных насыщенно. Вместе со своим молодым человеком Федором они побывали в Пирамидах Чи, перекусили в веганском ресторане "прямо в джунглях", а после послушали онлайн-концерт австралийского исполнителя RY X. "Федя знал о моей мечте и купил нам билеты на его global stream. Это было божественно. Мы ели шоколадный пирог, пили тумерик, латте и слушали лучшего музыканта современности живьем одновременно со всем миром. Божественно. Вот такое у нас случилось идеальное свидание нечаянно. "Очередной лучший день в моей жизни", — сказал Фед. И я очень солидарна", — поделилась впечатлениями Дакота. Райан РейнольдсКанадский актер, известный зрителям по роли Дэдпула в блокбастерах Marvel и приколами над своей женой — актрисой Блейк Лайвли, пошутил над ней и в День святого Валентина. Он опубликовал с супругой шуточный ролик, на котором она в режиме замедленной съемки едет на санках в смешной шапке и белых колготках. Дэвид БекхэмДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Хип-хоп исполнитель, который сейчас с женой Оксаной Самойловой и их четырьмя детьми отдыхает в Египте, 14 февраля поделился семейным снимком, сделанный на фоне пирамид. "Желаем всем настоящей любви!" — написал Джиган.
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шоу-бизнес, рита дакота, джиган (денис устименко-вайнштейн), блейк лайвли, отношения, дэвид бекхэм, райан рейнольдс (актер), бали (остров), виктория бекхэм, день святого валентина, иосиф пригожин, ляйсан утяшева, валерия (алла перфилова), египет, любовь, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды, instagram

"Я так тебя люблю": Как знаменитости отметили День святого Валентина

15:13 15.02.2021
 
© Фото : @iamgeegunФотография из Instagram-аккаунта Джигана
Фотография из Instagram-аккаунта Джигана - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : @iamgeegun
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В это воскресенье во всем мире отметили самый романтический праздник года — День святого Валентина. Как признавались в любви друг другу отечественные и зарубежные знаменитости, — в подборке РИА Новости.

Валерия

Певица разместила в Instagram трогательный снимок, на котором целуется со своим супругом — продюсером Иосифом Пригожиным. "Бог с ним, с праздником, хотите отмечайте — хотите нет. Просто целуйтесь! Просто любите!" — обратилась к подписчикам Валерия.

Ляйсан Утяшева

Оказалось, что гимнастка и жена шоумена Павла Воли не всегда любила праздновать 14 февраля. Более того, ее "раздражали" все эти сердечки и валентинки. Но позже, по словам Утяшевой, все изменилось.
"Обожаю сердечки, которые наши дети рисуют. И, плюс, это очередной приятный повод официально отпроситься у детей на свидание с папой", — написала Ляйсан.

Рита Дакота

Певица, которая с января отдыхает и медитирует на Бали, провела День всех влюбленных насыщенно. Вместе со своим молодым человеком Федором они побывали в Пирамидах Чи, перекусили в веганском ресторане "прямо в джунглях", а после послушали онлайн-концерт австралийского исполнителя RY X.
"Федя знал о моей мечте и купил нам билеты на его global stream. Это было божественно. Мы ели шоколадный пирог, пили тумерик, латте и слушали лучшего музыканта современности живьем одновременно со всем миром. Божественно. Вот такое у нас случилось идеальное свидание нечаянно. "Очередной лучший день в моей жизни", — сказал Фед. И я очень солидарна", — поделилась впечатлениями Дакота.

Райан Рейнольдс

Канадский актер, известный зрителям по роли Дэдпула в блокбастерах Marvel и приколами над своей женой — актрисой Блейк Лайвли, пошутил над ней и в День святого Валентина. Он опубликовал с супругой шуточный ролик, на котором она в режиме замедленной съемки едет на санках в смешной шапке и белых колготках.
"Моя любовь на всю жизнь в обозримом будущем", — в шутку написал Рейнольдс.

Дэвид Бекхэм

"С днем святого Валентина, самая удивительная мамочка и самая вдохновляющая жена. Я так тебя люблю", — написал английский футболист и модель, который уже более 20 лет счастлив в браке с дизайнером Викторией Бекхэм.

Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)

Хип-хоп исполнитель, который сейчас с женой Оксаной Самойловой и их четырьмя детьми отдыхает в Египте, 14 февраля поделился семейным снимком, сделанный на фоне пирамид.
"Желаем всем настоящей любви!" — написал Джиган.
Подарок в День святого Валентина - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 08:00Культура
Полет над Москвой, квест и ванна. Как устроить необычное свидание
 
КультураШоу-бизнесРита ДакотаДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Блейк ЛайвлиотношенияДэвид БекхэмРайан Рейнольдс (актер)Бали (остров)Виктория БекхэмДень святого ВалентинаИосиф ПригожинЛяйсан УтяшеваВалерия (Алла Перфилова)ЕгипетЛюбовьСтиль жизниНовости культурыЗнаменитостизвездыInstagram
 
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