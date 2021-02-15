Лавров рассказал о "настоящем унижении" Евросоюза
14:43 15.02.2021 (обновлено: 19:03 15.02.2021)
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Настоящим унижением" для ЕС стал не визит главы евродипломатии Жозепа Борреля в Москву, а беспомощность Брюсселя во время кризиса на Украине в 2014 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Боррель прибыл в российскую столицу в начале февраля. Он встретился с Лавровым и представителями общественных организаций. Как отметил глава евродипломатии, есть сферы, в которых Москва и ЕС могут и должны сотрудничать. По его словам, Евросоюз выступает за диалог с Россией, несмотря на сложности в отношениях. Депутаты Европарламента осудили визит, сочтя его проявлением слабости европейской дипломатии. Некоторые из них заявили, что поездка закончилась унижением для ЕС.
"Таким своего рода поворотным пунктом, когда на Украине случился госпереворот и Евросоюз показал свою по большому счету беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша", — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.
По его словам, украинская оппозиция "наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза" о необходимости выполнять договоренность.
"И я считаю, что именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза", — добавил глава российского МИД.
На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Как позднее пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не будет инициатором такого разрыва, она хочет развивать отношения с ЕС.
14 февраля, 08:00Дорого обошлось: Европа потеряла миллиарды из-за России
Сегодня на пресс-конференции Лавров подчеркнул, что Европейский союз сам последовательно разрывает отношения с Россией, а формат общения с представителями ЕС состоит из редких встреч, на которых затрагиваются прежде всего интересы Брюсселя.
"Мы обязаны быть готовыми к любому развитию событий. Выбор за Евросоюзом: если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать, и обратит вспять действия по их разрыву, то мы будем к этому тоже готовы", — сказал министр.
Лавров подчеркнул, что Россия "не уходит из Европы" — у нее "много друзей" на уровне отдельных стран союза. По его словам, Москва готова рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес.
"Но в любом случае происходящие от случая к случаю встречи еще не обязательно означают отношения", — заключил Лавров.
После возвращения Борреля из Москвы в Евросоюзе сообщили, что могут ввести новые антироссийские санкции. По мнению главы евродипломатии, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января.