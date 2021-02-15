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Мосгорсуд оставил в СИЗО мужчину, ударившего росгвардейца ногой
Мосгорсуд оставил в СИЗО мужчину, ударившего росгвардейца ногой
Мосгорсуд признал законным арест Тимура Салихова, обвиняемого в нападении на росгвардейца на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:02
2021-02-15T13:02
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Тимура Салихова, обвиняемого в нападении на росгвардейца на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде."Московский городской суд, рассмотрев апелляционные жалобы на постановление Пресненского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в отношении Салихова Т.М., оставил жалобы без удовлетворения, постановление районного суда - без изменения", - сказали в суде.Он обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), расследование дела уже завершено. По данным СК, 36-летний Салихов 23 января у Страстного бульвара в Москве ударил сотрудника Росгвардии ногой в голову, после чего скрылся.В ходе предварительного следствия Салихов признал вину и раскаялся в содеянном, объяснив свой поступок тем, что "попал под влияние толпы".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
https://ria.ru/20210205/shtraf-1596203479.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, москва, происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО мужчину, ударившего росгвардейца ногой

13:02 15.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Тимура Салихова, обвиняемого в нападении на росгвардейца на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.
"Московский городской суд, рассмотрев апелляционные жалобы на постановление Пресненского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в отношении Салихова Т.М., оставил жалобы без удовлетворения, постановление районного суда - без изменения", - сказали в суде.
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Он обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), расследование дела уже завершено. По данным СК, 36-летний Салихов 23 января у Страстного бульвара в Москве ударил сотрудника Росгвардии ногой в голову, после чего скрылся.
В ходе предварительного следствия Салихов признал вину и раскаялся в содеянном, объяснив свой поступок тем, что "попал под влияние толпы".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Алексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Московский городской судМоскваПроисшествия
 
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