https://ria.ru/20210215/sud-1597514586.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО мужчину, ударившего росгвардейца ногой

Мосгорсуд оставил в СИЗО мужчину, ударившего росгвардейца ногой

Мосгорсуд признал законным арест Тимура Салихова, обвиняемого в нападении на росгвардейца на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:02

2021-02-15T13:02

2021-02-15T13:02

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Тимура Салихова, обвиняемого в нападении на росгвардейца на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде."Московский городской суд, рассмотрев апелляционные жалобы на постановление Пресненского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в отношении Салихова Т.М., оставил жалобы без удовлетворения, постановление районного суда - без изменения", - сказали в суде.Он обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), расследование дела уже завершено. По данным СК, 36-летний Салихов 23 января у Страстного бульвара в Москве ударил сотрудника Росгвардии ногой в голову, после чего скрылся.В ходе предварительного следствия Салихов признал вину и раскаялся в содеянном, объяснив свой поступок тем, что "попал под влияние толпы".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.

https://ria.ru/20210205/shtraf-1596203479.html

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россия

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, москва, происшествия