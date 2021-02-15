https://ria.ru/20210215/sochi-1597530278.html

В горах Сочи открыт новый зимний туристический маршрут

В горах Сочи открыт новый зимний туристический маршрут

Новый зимний маршрут от Энгельмановой поляны до смотровой площадки Аишха открылся в горах Сочи, сообщили в пресс-службе Кавказского природного биосферного... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:53

2021-02-15T17:53

2021-02-15T17:53

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СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Новый зимний маршрут от Энгельмановой поляны до смотровой площадки Аишха открылся в горах Сочи, сообщили в пресс-службе Кавказского природного биосферного заповедника.Там пояснили, что маршрут предназначен для похода пешком, на снегоступах и на лыжах для скитура. "Самое красивое — это виды, которые открываются с кругозора, зимние панорамы альпийских лугов. По дороге есть высокая вероятность встретить животных, которые проводят зиму в лесу, — серн, оленей, кабанов", — отметил представитель пресс-службы.Те, кому тяжело подниматься вверх, смогут воспользоваться снегоходами и багги. Общая протяженность пути около семи километров. Ориентировочное время прохождения пешего маршрута — три-пять часов.По словам директора Кавказского заповедника Сергея Шевелева, эта туристическая тропа станет прекрасной альтернативой уже имеющимся в горах Сочи.По предварительным прогнозам, новый зимний маршрут можно будет посетить до конца марта.

https://ria.ru/20210215/nesin-1596513419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршруты, туристы, кавказский заповедник, туризм, новости - туризм, сочи