https://ria.ru/20210215/sochi-1597530278.html
В горах Сочи открыт новый зимний туристический маршрут
В горах Сочи открыт новый зимний туристический маршрут
Новый зимний маршрут от Энгельмановой поляны до смотровой площадки Аишха открылся в горах Сочи, сообщили в пресс-службе Кавказского природного биосферного... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:53
2021-02-15T17:53
2021-02-15T17:53
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СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Новый зимний маршрут от Энгельмановой поляны до смотровой площадки Аишха открылся в горах Сочи, сообщили в пресс-службе Кавказского природного биосферного заповедника.Там пояснили, что маршрут предназначен для похода пешком, на снегоступах и на лыжах для скитура. "Самое красивое — это виды, которые открываются с кругозора, зимние панорамы альпийских лугов. По дороге есть высокая вероятность встретить животных, которые проводят зиму в лесу, — серн, оленей, кабанов", — отметил представитель пресс-службы.Те, кому тяжело подниматься вверх, смогут воспользоваться снегоходами и багги. Общая протяженность пути около семи километров. Ориентировочное время прохождения пешего маршрута — три-пять часов.По словам директора Кавказского заповедника Сергея Шевелева, эта туристическая тропа станет прекрасной альтернативой уже имеющимся в горах Сочи.По предварительным прогнозам, новый зимний маршрут можно будет посетить до конца марта.
https://ria.ru/20210215/nesin-1596513419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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маршруты, туристы, кавказский заповедник, туризм, новости - туризм, сочи
СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Новый зимний маршрут от Энгельмановой поляны до смотровой площадки Аишха открылся в горах Сочи, сообщили в пресс-службе Кавказского природного биосферного заповедника.
Там пояснили, что маршрут предназначен для похода пешком, на снегоступах и на лыжах для скитура. "Самое красивое — это виды, которые открываются с кругозора, зимние панорамы альпийских лугов. По дороге есть высокая вероятность встретить животных, которые проводят зиму в лесу, — серн, оленей, кабанов", — отметил представитель пресс-службы.
Те, кому тяжело подниматься вверх, смогут воспользоваться снегоходами и багги. Общая протяженность пути около семи километров. Ориентировочное время прохождения пешего маршрута — три-пять часов.
По словам директора Кавказского заповедника Сергея Шевелева, эта туристическая тропа станет прекрасной альтернативой уже имеющимся в горах Сочи.
По предварительным прогнозам, новый зимний маршрут можно будет посетить до конца марта.