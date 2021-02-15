https://ria.ru/20210215/sobaki-1597555841.html

Голубых собак из Дзержинска обследовали в ветеринарном госпитале

Голубых собак из Дзержинска обследовали в ветеринарном госпитале

Семь окрашенных в голубой цвет собак, пойманных на территории закрытого предприятия в нижегородском Дзержинске, были доставлены в ветеринарный госпиталь и... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:16

2021-02-15T16:16

2021-02-15T16:19

собаки

владимир гройсман

дзержинск (нижегородская область)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Семь окрашенных в голубой цвет собак, пойманных на территории закрытого предприятия в нижегородском Дзержинске, были доставлены в ветеринарный госпиталь и обследованы, их анализы в норме, сообщает пресс-служба городской администрации.Фото с окрашенными в яркий голубой цвет собаками было опубликовано в местных пабликах 11 февраля. Необычные животные были замечены возле обанкротившегося завода "Оргстекло", специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты. Конкурсный управляющий "Дзержинского оргстекла" объяснил РИА Новости, что животные могли изваляться в остатках химиката, например, медного купороса - такое уже бывало пару лет назад. Сотрудники компании "Зоозащита-НН" совместно с администрацией Дзержинска 12 февраля провели ветеринарный осмотр животных на территории "Оргстекла". По итогам осмотра ветеринар отметил, что состояние собак не вызывает опасений."В выходные специалисты компании "Зоозащита-НН" провели отлов собак, шерсть которых приобрела голубой оттенок. Всего отловили 7 животных, они доставлены в госпиталь "Зоозащита-НН", где был проведен их более детальный осмотр. По словам директора компании Владимира Гройсмана, животным уже провели первичные анализы. Общий анализ крови и кала у всех нормальный, в том числе и биохимия", - говорится в сообщении.По словам Гройсмана, собаки будут находиться под наблюдением еще как минимум неделю. Всем животным будет оказана необходимая помощь в полном объеме.Предполагается, что после осмотра одна собака останется проживать в приюте "Зоозащита-НН", а еще две обретут новый дом и хозяев на территории одного из муниципальных учреждений Дзержинска.

https://ria.ru/20210211/sobaki-1597108266.html

https://ria.ru/20210211/sobaki-1597060404.html

дзержинск (нижегородская область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собаки, владимир гройсман, дзержинск (нижегородская область)