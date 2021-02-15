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Голубых собак из Дзержинска обследовали в ветеринарном госпитале
Голубых собак из Дзержинска обследовали в ветеринарном госпитале
Семь окрашенных в голубой цвет собак, пойманных на территории закрытого предприятия в нижегородском Дзержинске, были доставлены в ветеринарный госпиталь и... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:16
2021-02-15T16:19
собаки
владимир гройсман
дзержинск (нижегородская область)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Семь окрашенных в голубой цвет собак, пойманных на территории закрытого предприятия в нижегородском Дзержинске, были доставлены в ветеринарный госпиталь и обследованы, их анализы в норме, сообщает пресс-служба городской администрации.Фото с окрашенными в яркий голубой цвет собаками было опубликовано в местных пабликах 11 февраля. Необычные животные были замечены возле обанкротившегося завода "Оргстекло", специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты. Конкурсный управляющий "Дзержинского оргстекла" объяснил РИА Новости, что животные могли изваляться в остатках химиката, например, медного купороса - такое уже бывало пару лет назад. Сотрудники компании "Зоозащита-НН" совместно с администрацией Дзержинска 12 февраля провели ветеринарный осмотр животных на территории "Оргстекла". По итогам осмотра ветеринар отметил, что состояние собак не вызывает опасений."В выходные специалисты компании "Зоозащита-НН" провели отлов собак, шерсть которых приобрела голубой оттенок. Всего отловили 7 животных, они доставлены в госпиталь "Зоозащита-НН", где был проведен их более детальный осмотр. По словам директора компании Владимира Гройсмана, животным уже провели первичные анализы. Общий анализ крови и кала у всех нормальный, в том числе и биохимия", - говорится в сообщении.По словам Гройсмана, собаки будут находиться под наблюдением еще как минимум неделю. Всем животным будет оказана необходимая помощь в полном объеме.Предполагается, что после осмотра одна собака останется проживать в приюте "Зоозащита-НН", а еще две обретут новый дом и хозяев на территории одного из муниципальных учреждений Дзержинска.
https://ria.ru/20210211/sobaki-1597108266.html
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собаки, владимир гройсман, дзержинск (нижегородская область)

Голубых собак из Дзержинска обследовали в ветеринарном госпитале

16:16 15.02.2021 (обновлено: 16:19 15.02.2021)
 
© Фото : Алексей ГанинСиние собаки на территории завода "Оргстекло" в городе Дзержинске Нижегородской области
Синие собаки на территории завода Оргстекло в городе Дзержинске Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : Алексей Ганин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Семь окрашенных в голубой цвет собак, пойманных на территории закрытого предприятия в нижегородском Дзержинске, были доставлены в ветеринарный госпиталь и обследованы, их анализы в норме, сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото с окрашенными в яркий голубой цвет собаками было опубликовано в местных пабликах 11 февраля. Необычные животные были замечены возле обанкротившегося завода "Оргстекло", специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты. Конкурсный управляющий "Дзержинского оргстекла" объяснил РИА Новости, что животные могли изваляться в остатках химиката, например, медного купороса - такое уже бывало пару лет назад. Сотрудники компании "Зоозащита-НН" совместно с администрацией Дзержинска 12 февраля провели ветеринарный осмотр животных на территории "Оргстекла". По итогам осмотра ветеринар отметил, что состояние собак не вызывает опасений.
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"В выходные специалисты компании "Зоозащита-НН" провели отлов собак, шерсть которых приобрела голубой оттенок. Всего отловили 7 животных, они доставлены в госпиталь "Зоозащита-НН", где был проведен их более детальный осмотр. По словам директора компании Владимира Гройсмана, животным уже провели первичные анализы. Общий анализ крови и кала у всех нормальный, в том числе и биохимия", - говорится в сообщении.
По словам Гройсмана, собаки будут находиться под наблюдением еще как минимум неделю. Всем животным будет оказана необходимая помощь в полном объеме.
Предполагается, что после осмотра одна собака останется проживать в приюте "Зоозащита-НН", а еще две обретут новый дом и хозяев на территории одного из муниципальных учреждений Дзержинска.
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собакиВладимир ГройсманДзержинск (Нижегородская область)
 
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