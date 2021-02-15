https://ria.ru/20210215/sloveniya-1597560044.html
В дипмиссии Словении рассказали, пустят ли в страну туристов из России
В дипмиссии Словении рассказали, пустят ли в страну туристов из России
Консульский отдел посольства Словении в Москве сообщил, смогут ли туристы из России попасть в эту страну. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:49
2021-02-15T17:49
2021-02-15T17:49
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Консульский отдел посольства Словении в Москве сообщил, смогут ли туристы из России попасть в эту страну.С 13 февраля Словения открыла границы для граждан стран Шенгенской зоны и государств из "красного списка", включая РФ.Согласно информации правительства республики, для поездки необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Анализ нужно сдать не раньше чем за 48 часов до путешествия, причем в лабораториях, утвержденных словенским Минздравом."При въезде граждан третьих стран в Словению на внешней шенгенской границе по-прежнему действуют ограничения на поездки, не имеющие срочной и обоснованной необходимости, — разъяснил РИА Новости представитель консульского отдела посольства республики в Москве. — Для туризма страна так же остается закрытой. Процедура рассмотрения документов на визу не возобновлялась".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, визы, новости - туризм, москва, словения
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Консульский отдел посольства Словении в Москве сообщил, смогут ли туристы из России попасть в эту страну.
С 13 февраля Словения открыла
границы для граждан стран Шенгенской зоны и государств из "красного списка", включая РФ.
Согласно информации правительства республики, для поездки необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Анализ нужно сдать не раньше чем за 48 часов до путешествия, причем в лабораториях, утвержденных словенским Минздравом.
"При въезде граждан третьих стран в Словению на внешней шенгенской границе по-прежнему действуют ограничения на поездки, не имеющие срочной и обоснованной необходимости, — разъяснил РИА Новости представитель консульского отдела посольства республики в Москве. — Для туризма страна так же остается закрытой. Процедура рассмотрения документов на визу не возобновлялась".