https://ria.ru/20210215/sloveniya-1597560044.html

В дипмиссии Словении рассказали, пустят ли в страну туристов из России

В дипмиссии Словении рассказали, пустят ли в страну туристов из России

Консульский отдел посольства Словении в Москве сообщил, смогут ли туристы из России попасть в эту страну. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:49

2021-02-15T17:49

2021-02-15T17:49

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Консульский отдел посольства Словении в Москве сообщил, смогут ли туристы из России попасть в эту страну.С 13 февраля Словения открыла границы для граждан стран Шенгенской зоны и государств из "красного списка", включая РФ.Согласно информации правительства республики, для поездки необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Анализ нужно сдать не раньше чем за 48 часов до путешествия, причем в лабораториях, утвержденных словенским Минздравом."При въезде граждан третьих стран в Словению на внешней шенгенской границе по-прежнему действуют ограничения на поездки, не имеющие срочной и обоснованной необходимости, — разъяснил РИА Новости представитель консульского отдела посольства республики в Москве. — Для туризма страна так же остается закрытой. Процедура рассмотрения документов на визу не возобновлялась".

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/sloveniya-1597281426.html

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2021

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