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Международный день детей, больных раком
Международный день детей, больных раком
15 февраля во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day). Впервые этот день был проведен в 2002 году... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T00:30
2021-02-15T00:30
рак
справки
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15 февраля во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day). Впервые этот день был проведен в 2002 году Международной ассоциацией детского рака (Childhood Cancer International). Ассоциация насчитывает 176 организаций родителей, ассоциаций больных раком детей, переживающих ремиссию, или групп взаимопомощи в 93 странах на пяти континентах. Международный день борьбы с раком у детей – это глобальная совместная кампания по повышению осведомленности о детской онкологии и поддержке больных детей их семей. Идея проведения Международного дня детей, больных раком, состоит в том, что каждый ребенок и подросток с онкологическими заболеваниями должен иметь самую лучшую медицинскую и психосоциальную помощь независимо от происхождения, расовой принадлежности, финансового положения или социального статуса. По мнению Международной ассоциации детского рака, каждый онкобольной ребенок должен иметь право на раннюю и правильную диагностику, право на обеспечение жизненно важными лекарствами, право на надлежащее качественное лечение, а также право на последующий уход, услуги и возможность получения стабильных средств к существованию. Символом борьбы с детской онкологией является золотая лента. Золотой цвет символизирует драгоценное сокровище, которым являются для каждого родителя его дети. Рак у детей принципиально отличается от злокачественных опухолей у взрослых. Если у взрослых онкологические заболевания являются приобретенными, то большая часть онкозаболеваний у детей врожденные, связанные с нарушениями развития плода.Современная медицина, несмотря на активные исследования в области онкологии, не может точно назвать причины появления злокачественных заболеваний у детей. Установлены только предпосылки возникновения раковых опухолей, к которым относят: генетическую предрасположенность, канцерогенные воздействия (загрязнение окружающей среды и наличие токсических веществ в составе окружающей обстановки), а также патологии плода в период внутриутробного развития.Специфических признаков злокачественного новообразования нет. Существует общий опухолевый симптомокомплекс: вялость, плаксивость, снижение массы тела, упругости кожи, бледность кожных покровов, а также постоянное недомогание. О наличии опухоли могут свидетельствовать изменения в поведении детей, хромота, тошнота и рвота по утрам, головные боли. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу и пройти комплекс обследования. Огромную роль в выявлении злокачественных опухолей играют регулярные профилактические осмотры. Окончательный диагноз ставится на основе биопсии – гистологического исследования образца опухолевой ткани. Биопсия поможет также определить стадию ракового заболевания. По данным Международной ассоциации детского рака, ежегодно у более 400 тысяч детей и подростков до 20 лет диагностируется рак. Показатель выздоровевших детей зависит от уровня дохода стран – у 80% больных детей в большинстве стран с высоким уровнем дохода рак поддается лечению, в странах с низким и средним доходом – только у 20%. Низкий показатель объясняется слабостью систем здравоохранения и медицинских услуг, недоступностью и дороговизной лекарственных средств. Но и развитые страны сталкиваются с бременем детского рака, поскольку он является ведущей причиной смерти от неинфекционных заболеваний.По данным онкологов, в России раком заболевает около четырех тысяч детей в год. Самая часто встречающаяся опухоль у детей – это нейробластома. В 75% случаев детский рак можно излечить полностью. Дорогостоящая терапия не является пожизненной. Но для того, чтобы юные пациенты вылечились и прожили полноценную жизнь, необходим целый ряд условий, обеспечить которые можно только при объединении медицинских, административных и социальных ресурсов. В России детская онкологическая служба существует в 75% регионах ‒ в 64 из 85, еще в 11 можно получить консультацию без лечения. Из-за нехватки детских врачей-онкологов семьям с детьми приходится ехать на диагностику и лечение в столицу. Самым большим в Европе специализированным центром детской гематологии, онкологии и иммунологии является Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева. Центр был открыт в Москве 1 июня 2011 года. Решение о создании специализированной детской клиники было принято в 2005 году после встречи президента РФ Владимира Путина с больным лейкозом Димой Рогачевым, в честь которого впоследствии был назван НМИЦ ДГОИ.В центре на поток поставлены уникальные клинико-диагностические методы, которые позволяют не только раньше поставить диагноз, но и успешно лечить самые тяжелые заболевания. Иммунотерапия гематологических и онкологических заболеваний с использованием иммунокомпетентных клеток, культивированных специально для пациента, позволяет добиться ремиссии заболевания или купирования осложнений без применения ряда токсичных препаратов. Ежегодно Центр способен выполнять до 200 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, что является одним из самых высоких показателей не только в России, но и в мире. Ежегодно проводится до 70 тысяч исследований молекулярной диагностики гематологических, онкологических и иммунологических заболеваний. Ежегодно в центре выполняется 20 тысяч ультразвуковых исследований, семь тысяч МРТ-исследований и 11 тысяч КТ-исследований. Клинико-диагностическая лаборатория ежегодно проводит до двух миллионов исследований. Биобанк центра хранит более пяти тысяч уникальных образцов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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рак, справки

Международный день детей, больных раком

00:30 15.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь РуссакДеткое онкологическое отделение
Деткое онкологическое отделение - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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15 февраля во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day). Впервые этот день был проведен в 2002 году Международной ассоциацией детского рака (Childhood Cancer International). Ассоциация насчитывает 176 организаций родителей, ассоциаций больных раком детей, переживающих ремиссию, или групп взаимопомощи в 93 странах на пяти континентах.
Международный день борьбы с раком у детей – это глобальная совместная кампания по повышению осведомленности о детской онкологии и поддержке больных детей их семей.
Идея проведения Международного дня детей, больных раком, состоит в том, что каждый ребенок и подросток с онкологическими заболеваниями должен иметь самую лучшую медицинскую и психосоциальную помощь независимо от происхождения, расовой принадлежности, финансового положения или социального статуса.
По мнению Международной ассоциации детского рака, каждый онкобольной ребенок должен иметь право на раннюю и правильную диагностику, право на обеспечение жизненно важными лекарствами, право на надлежащее качественное лечение, а также право на последующий уход, услуги и возможность получения стабильных средств к существованию.
Символом борьбы с детской онкологией является золотая лента. Золотой цвет символизирует драгоценное сокровище, которым являются для каждого родителя его дети.
Рак у детей принципиально отличается от злокачественных опухолей у взрослых. Если у взрослых онкологические заболевания являются приобретенными, то большая часть онкозаболеваний у детей врожденные, связанные с нарушениями развития плода.
Современная медицина, несмотря на активные исследования в области онкологии, не может точно назвать причины появления злокачественных заболеваний у детей. Установлены только предпосылки возникновения раковых опухолей, к которым относят: генетическую предрасположенность, канцерогенные воздействия (загрязнение окружающей среды и наличие токсических веществ в составе окружающей обстановки), а также патологии плода в период внутриутробного развития.
Специфических признаков злокачественного новообразования нет. Существует общий опухолевый симптомокомплекс: вялость, плаксивость, снижение массы тела, упругости кожи, бледность кожных покровов, а также постоянное недомогание. О наличии опухоли могут свидетельствовать изменения в поведении детей, хромота, тошнота и рвота по утрам, головные боли. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу и пройти комплекс обследования.
Огромную роль в выявлении злокачественных опухолей играют регулярные профилактические осмотры. Окончательный диагноз ставится на основе биопсии – гистологического исследования образца опухолевой ткани. Биопсия поможет также определить стадию ракового заболевания.
По данным Международной ассоциации детского рака, ежегодно у более 400 тысяч детей и подростков до 20 лет диагностируется рак. Показатель выздоровевших детей зависит от уровня дохода стран – у 80% больных детей в большинстве стран с высоким уровнем дохода рак поддается лечению, в странах с низким и средним доходом – только у 20%. Низкий показатель объясняется слабостью систем здравоохранения и медицинских услуг, недоступностью и дороговизной лекарственных средств.
Но и развитые страны сталкиваются с бременем детского рака, поскольку он является ведущей причиной смерти от неинфекционных заболеваний.
По данным онкологов, в России раком заболевает около четырех тысяч детей в год. Самая часто встречающаяся опухоль у детей – это нейробластома. В 75% случаев детский рак можно излечить полностью. Дорогостоящая терапия не является пожизненной. Но для того, чтобы юные пациенты вылечились и прожили полноценную жизнь, необходим целый ряд условий, обеспечить которые можно только при объединении медицинских, административных и социальных ресурсов.
В России детская онкологическая служба существует в 75% регионах ‒ в 64 из 85, еще в 11 можно получить консультацию без лечения. Из-за нехватки детских врачей-онкологов семьям с детьми приходится ехать на диагностику и лечение в столицу.
Самым большим в Европе специализированным центром детской гематологии, онкологии и иммунологии является Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева. Центр был открыт в Москве 1 июня 2011 года. Решение о создании специализированной детской клиники было принято в 2005 году после встречи президента РФ Владимира Путина с больным лейкозом Димой Рогачевым, в честь которого впоследствии был назван НМИЦ ДГОИ.
В центре на поток поставлены уникальные клинико-диагностические методы, которые позволяют не только раньше поставить диагноз, но и успешно лечить самые тяжелые заболевания. Иммунотерапия гематологических и онкологических заболеваний с использованием иммунокомпетентных клеток, культивированных специально для пациента, позволяет добиться ремиссии заболевания или купирования осложнений без применения ряда токсичных препаратов.
Ежегодно Центр способен выполнять до 200 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, что является одним из самых высоких показателей не только в России, но и в мире. Ежегодно проводится до 70 тысяч исследований молекулярной диагностики гематологических, онкологических и иммунологических заболеваний. Ежегодно в центре выполняется 20 тысяч ультразвуковых исследований, семь тысяч МРТ-исследований и 11 тысяч КТ-исследований. Клинико-диагностическая лаборатория ежегодно проводит до двух миллионов исследований. Биобанк центра хранит более пяти тысяч уникальных образцов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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