https://ria.ru/20210215/puteshestvie-1597487556.html

Названы города, в которые отправятся российские туристы на 8 Марта

Названы города, в которые отправятся российские туристы на 8 Марта

Определены маршруты, которые выбирают российские туристы для путешествий в Международный женский день, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:37

2021-02-15T11:37

2021-02-15T12:00

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Определены маршруты, которые выбирают российские туристы для путешествий в Международный женский день, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали информацию о бронированиях билетов на период с 6 по 8 марта и выяснили, что наибольшей популярностью у клиентов пользуется Сочи. Туда куплено 17 процентов всех проездных документов, что в 1,8 раза больше, чем год назад. Средняя стоимость перелета в оба конца — 11,1 тысячи рублей.На втором месте по востребованности у путешественников — Москва. В столицу на весенние праздники отправятся 15 процентов россиян. За дорогу туда и обратно придется отдать в среднем 7,7 тысячи рублей.Санкт-Петербург, куда выкуплено девять процентов авиабилетов, — на третьем месте списка. Средняя стоимость перелета — 6,9 тысячи рублей.Эксперты отмечают, что в этом году в два-три раза увеличился спрос на поездки в Международный женский день в южные российские города. Билет в Симферополь стоит в среднем 9,8 тысячи рублей, в Минеральные воды — 10,3 тысячи, а в Краснодар — 6,8 тысячи рублей.В два раза больше туристов, чем в прошлом году, полетят и в Калининград (траты на дорогу составят в среднем 7,5 тысячи рублей). Путешествие на самолете в Казань стоит 5,2 тысячи рублей, в Иркутск — 17,5 тысячи.Самым востребованным зарубежным направлением стал Стамбул, поездка в который обойдется в среднем в 15,7 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210215/nesin-1596513419.html

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

https://ria.ru/20210214/prazdnik-1597235884.html

москва

краснодар

симферополь

сочи

иркутск

минеральные воды

стамбул

санкт-петербург

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казань

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