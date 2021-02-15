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Туризм
https://ria.ru/20210215/puteshestvie-1597487556.html
Названы города, в которые отправятся российские туристы на 8 Марта
Названы города, в которые отправятся российские туристы на 8 Марта
Определены маршруты, которые выбирают российские туристы для путешествий в Международный женский день, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:37
2021-02-15T12:00
куда можно лететь
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Определены маршруты, которые выбирают российские туристы для путешествий в Международный женский день, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали информацию о бронированиях билетов на период с 6 по 8 марта и выяснили, что наибольшей популярностью у клиентов пользуется Сочи. Туда куплено 17 процентов всех проездных документов, что в 1,8 раза больше, чем год назад. Средняя стоимость перелета в оба конца — 11,1 тысячи рублей.На втором месте по востребованности у путешественников — Москва. В столицу на весенние праздники отправятся 15 процентов россиян. За дорогу туда и обратно придется отдать в среднем 7,7 тысячи рублей.Санкт-Петербург, куда выкуплено девять процентов авиабилетов, — на третьем месте списка. Средняя стоимость перелета — 6,9 тысячи рублей.Эксперты отмечают, что в этом году в два-три раза увеличился спрос на поездки в Международный женский день в южные российские города. Билет в Симферополь стоит в среднем 9,8 тысячи рублей, в Минеральные воды — 10,3 тысячи, а в Краснодар — 6,8 тысячи рублей.В два раза больше туристов, чем в прошлом году, полетят и в Калининград (траты на дорогу составят в среднем 7,5 тысячи рублей). Путешествие на самолете в Казань стоит 5,2 тысячи рублей, в Иркутск — 17,5 тысячи.Самым востребованным зарубежным направлением стал Стамбул, поездка в который обойдется в среднем в 15,7 тысячи рублей.
https://ria.ru/20210215/nesin-1596513419.html
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
https://ria.ru/20210214/prazdnik-1597235884.html
москва
краснодар
симферополь
сочи
иркутск
минеральные воды
стамбул
санкт-петербург
калининград
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Названы города, в которые отправятся российские туристы на 8 Марта

11:37 15.02.2021 (обновлено: 12:00 15.02.2021)
 
© Depositphotos / photominusМолодая пара возле новогодней елки
Молодая пара возле новогодней елки - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Depositphotos / photominus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Определены маршруты, которые выбирают российские туристы для путешествий в Международный женский день, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали информацию о бронированиях билетов на период с 6 по 8 марта и выяснили, что наибольшей популярностью у клиентов пользуется Сочи. Туда куплено 17 процентов всех проездных документов, что в 1,8 раза больше, чем год назад. Средняя стоимость перелета в оба конца — 11,1 тысячи рублей.
На втором месте по востребованности у путешественников — Москва. В столицу на весенние праздники отправятся 15 процентов россиян. За дорогу туда и обратно придется отдать в среднем 7,7 тысячи рублей.
Санкт-Петербург, куда выкуплено девять процентов авиабилетов, — на третьем месте списка. Средняя стоимость перелета — 6,9 тысячи рублей.
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Эксперты отмечают, что в этом году в два-три раза увеличился спрос на поездки в Международный женский день в южные российские города. Билет в Симферополь стоит в среднем 9,8 тысячи рублей, в Минеральные воды — 10,3 тысячи, а в Краснодар — 6,8 тысячи рублей.
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В два раза больше туристов, чем в прошлом году, полетят и в Калининград (траты на дорогу составят в среднем 7,5 тысячи рублей). Путешествие на самолете в Казань стоит 5,2 тысячи рублей, в Иркутск — 17,5 тысячи.
Самым востребованным зарубежным направлением стал Стамбул, поездка в который обойдется в среднем в 15,7 тысячи рублей.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьГородаЦенымаршрутыавиабилетыОтдыхПраздникТуризмНовости - ТуризмМоскваКраснодарСимферопольСочиИркутскМинеральные ВодыСтамбулСанкт-ПетербургКалининградКазань8 марта
 
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