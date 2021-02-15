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Наука
https://ria.ru/20210215/progress-1597475519.html
Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
Грузовой корабль "Прогресс МС-16", запущенный в понедельник с космодрома Байконур, доставлен на орбиту, его стыковка с Международной космической станцией (МКС)... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T07:58
2021-02-15T15:02
наука
соити ногути
кэтлин рубинс
протон-м
тихий океан
майкл хопкинс (космонавт)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-16", запущенный в понедельник с космодрома Байконур, доставлен на орбиту, его стыковка с Международной космической станцией (МКС) планируется в среду, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала в 7.45 мск с 31-й площадки космодрома. Это был второй российский космический пуск в этом году и первый - с Байконура.В 7.54 мск "Прогресс" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту. "Прогресс" будет добираться до МКС 2 дня, его стыковка к модулю "Пирс" ожидается 17 февраля в 9.20 мск.Согласно трансляции, после отделения корабля на нем раскрылись солнечные батареи.Кораблю предстоит доставить на станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.Российская еда и заплатки для трещинСреди грузов "Прогресса" также российские рационы питания для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых в связи с задержкой запуска корабля, планировавшегося в декабре, закончилась российская еда и которые с февраля перешли на американскую пищу. Кроме того, в грузовик уложены яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.На борту "Прогресса" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда", которая была зафиксирована в сентябре 2019 года. Утечку вызвали трещины в корпусе промежуточной камеры модуля, одну из которых - длиной 4,5 сантиметра - обнаружили и временно заделали заплаткой в конце 2020 года.В поиске других возможных трещин должен помочь мощный микроскоп, а временно их заделать - армирующие накладки с клеевым соединением. Все это также имеется на "грузовике".В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который был запущен в 2001 году и использовался для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля "Наука", запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой "Протон-М", а стыковка с МКС - 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с "Пирсом" отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 168 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
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Кадры запуска грузового корабля "Прогресс МС-16" с космодрома Байконур
15 февраля 2021 года с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" к Международной космической станции. Его стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента Международной космической станции намечена на 17 февраля 2021 года.
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Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту

07:58 15.02.2021 (обновлено: 15:02 15.02.2021)
 
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-16", запущенный в понедельник с космодрома Байконур, доставлен на орбиту, его стыковка с Международной космической станцией (МКС) планируется в среду, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала в 7.45 мск с 31-й площадки космодрома. Это был второй российский космический пуск в этом году и первый - с Байконура.
В 7.54 мск "Прогресс" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту. "Прогресс" будет добираться до МКС 2 дня, его стыковка к модулю "Пирс" ожидается 17 февраля в 9.20 мск.
Согласно трансляции, после отделения корабля на нем раскрылись солнечные батареи.
Кораблю предстоит доставить на станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.
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Среди грузов "Прогресса" также российские рационы питания для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых в связи с задержкой запуска корабля, планировавшегося в декабре, закончилась российская еда и которые с февраля перешли на американскую пищу. Кроме того, в грузовик уложены яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.
На борту "Прогресса" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда", которая была зафиксирована в сентябре 2019 года. Утечку вызвали трещины в корпусе промежуточной камеры модуля, одну из которых - длиной 4,5 сантиметра - обнаружили и временно заделали заплаткой в конце 2020 года.
В поиске других возможных трещин должен помочь мощный микроскоп, а временно их заделать - армирующие накладки с клеевым соединением. Все это также имеется на "грузовике".
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В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который был запущен в 2001 году и использовался для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля "Наука", запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой "Протон-М", а стыковка с МКС - 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с "Пирсом" отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.
Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 168 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Апельсины, азот, микроскоп: "Прогресс" везет на МКС две тонны грузов
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стал первым российским космическим пуском с Байконура в этом году.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
1 из 10

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стал первым российским космическим пуском с Байконура в этом году.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Грузовик будет добираться до МКС два дня и должен пристыковаться к модулю "Пирс" утром 17 февраля.

Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
2 из 10

Грузовик будет добираться до МКС два дня и должен пристыковаться к модулю "Пирс" утром 17 февраля.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Корабль доставит на станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения.

Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
3 из 10

Корабль доставит на станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Среди грузов — питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых закончилась российская еда и которые перешли на американскую пищу.

Запуск РН Союз-2-1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 с космодрома Байконур
4 из 10

Среди грузов — питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых закончилась российская еда и которые перешли на американскую пищу.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Кроме того, в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.

Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
5 из 10

Кроме того, в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

На "Прогрессе" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда".

Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
6 из 10

На "Прогрессе" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда".

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Федерального космического агентства

Искать другие возможные трещины поможет мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. Их тоже везет корабль.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
7 из 10

Искать другие возможные трещины поможет мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. Их тоже везет корабль.

© РИА Новости / Пресс-служба Федерального космического агентства
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который использовали для выходов в открытый космос с начала 2000-х.

Запуск РН Союз-2-1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 с космодрома Байконур
8 из 10

В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который использовали для выходов в открытый космос с начала 2000-х.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Место "Пирса" займет новый модуль "Наука", его планируют запустить летом.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
9 из 10

Место "Пирса" займет новый модуль "Наука", его планируют запустить летом.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
10 из 10

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
1 из 10

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стал первым российским космическим пуском с Байконура в этом году.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
2 из 10

Грузовик будет добираться до МКС два дня и должен пристыковаться к модулю "Пирс" утром 17 февраля.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
3 из 10

Корабль доставит на станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
4 из 10

Среди грузов — питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых закончилась российская еда и которые перешли на американскую пищу.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
5 из 10

Кроме того, в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
6 из 10

На "Прогрессе" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда".

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
7 из 10

Искать другие возможные трещины поможет мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. Их тоже везет корабль.

© РИА Новости / Пресс-служба Федерального космического агентства
8 из 10

В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который использовали для выходов в открытый космос с начала 2000-х.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
9 из 10

Место "Пирса" займет новый модуль "Наука", его планируют запустить летом.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
10 из 10

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
 
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