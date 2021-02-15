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Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту

Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту

Грузовой корабль "Прогресс МС-16", запущенный в понедельник с космодрома Байконур, доставлен на орбиту, его стыковка с Международной космической станцией (МКС)... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T07:58

2021-02-15T07:58

2021-02-15T15:02

наука

соити ногути

кэтлин рубинс

протон-м

тихий океан

майкл хопкинс (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-16", запущенный в понедельник с космодрома Байконур, доставлен на орбиту, его стыковка с Международной космической станцией (МКС) планируется в среду, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала в 7.45 мск с 31-й площадки космодрома. Это был второй российский космический пуск в этом году и первый - с Байконура.В 7.54 мск "Прогресс" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту. "Прогресс" будет добираться до МКС 2 дня, его стыковка к модулю "Пирс" ожидается 17 февраля в 9.20 мск.Согласно трансляции, после отделения корабля на нем раскрылись солнечные батареи.Кораблю предстоит доставить на станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.Российская еда и заплатки для трещинСреди грузов "Прогресса" также российские рационы питания для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых в связи с задержкой запуска корабля, планировавшегося в декабре, закончилась российская еда и которые с февраля перешли на американскую пищу. Кроме того, в грузовик уложены яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.На борту "Прогресса" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда", которая была зафиксирована в сентябре 2019 года. Утечку вызвали трещины в корпусе промежуточной камеры модуля, одну из которых - длиной 4,5 сантиметра - обнаружили и временно заделали заплаткой в конце 2020 года.В поиске других возможных трещин должен помочь мощный микроскоп, а временно их заделать - армирующие накладки с клеевым соединением. Все это также имеется на "грузовике".В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который был запущен в 2001 году и использовался для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля "Наука", запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой "Протон-М", а стыковка с МКС - 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с "Пирсом" отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 168 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

https://ria.ru/20210213/molnii-1596691057.html

https://ria.ru/20210207/gaymorit-1596349958.html

тихий океан

байконур (город)

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Кадры запуска грузового корабля "Прогресс МС-16" с космодрома Байконур 15 февраля 2021 года с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" к Международной космической станции. Его стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента Международной космической станции намечена на 17 февраля 2021 года. 2021-02-15T07:58 true PT1M57S

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соити ногути, кэтлин рубинс, протон-м, тихий океан, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)