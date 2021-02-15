Апельсины, азот, микроскоп: "Прогресс" везет на МКС две тонны грузов
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стал первым российским космическим пуском с Байконура в этом году.
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стал первым российским космическим пуском с Байконура в этом году.
Грузовик будет добираться до МКС два дня и должен пристыковаться к модулю "Пирс" утром 17 февраля.
Грузовик будет добираться до МКС два дня и должен пристыковаться к модулю "Пирс" утром 17 февраля.
Корабль доставит на станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения.
Корабль доставит на станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения.
Среди грузов — питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых закончилась российская еда и которые перешли на американскую пищу.
Среди грузов — питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых закончилась российская еда и которые перешли на американскую пищу.
Кроме того, в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.
Кроме того, в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.
На "Прогрессе" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда".
На "Прогрессе" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда".
Искать другие возможные трещины поможет мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. Их тоже везет корабль.
Искать другие возможные трещины поможет мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. Их тоже везет корабль.
В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который использовали для выходов в открытый космос с начала 2000-х.
В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который использовали для выходов в открытый космос с начала 2000-х.
Место "Пирса" займет новый модуль "Наука", его планируют запустить летом.
Место "Пирса" займет новый модуль "Наука", его планируют запустить летом.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.