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Апельсины, азот, микроскоп: "Прогресс" везет на МКС две тонны грузов
Апельсины, азот, микроскоп: "Прогресс" везет на МКС две тонны грузов
Корабль "Прогресс МС-16", который доставит на Международную космическую станцию запас продуктов и необходимое для работы оборудование, стартовал с Байконура... РИА Новости, 15.02.2021
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Корабль "Прогресс МС-16", который доставит на Международную космическую станцию запас продуктов и необходимое для работы оборудование, стартовал с Байконура. Кадры запуска — в фотоленте Ria.ru.
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космос, прогресс-мс, союз-2.1а, космос - риа наука, прогресс (космический корабль), фото, фото

Апельсины, азот, микроскоп: "Прогресс" везет на МКС две тонны грузов

15:00 15.02.2021 (обновлено: 16:07 15.02.2021)
 
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Корабль "Прогресс МС-16", который доставит на Международную космическую станцию запас продуктов и необходимое для работы оборудование, стартовал с Байконура. Кадры запуска — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стал первым российским космическим пуском с Байконура в этом году.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
1 из 10

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стал первым российским космическим пуском с Байконура в этом году.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Грузовик будет добираться до МКС два дня и должен пристыковаться к модулю "Пирс" утром 17 февраля.

Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
2 из 10

Грузовик будет добираться до МКС два дня и должен пристыковаться к модулю "Пирс" утром 17 февраля.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Корабль доставит на станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения.

Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
3 из 10

Корабль доставит на станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Среди грузов — питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых закончилась российская еда и которые перешли на американскую пищу.

Запуск РН Союз-2-1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 с космодрома Байконур
4 из 10

Среди грузов — питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых закончилась российская еда и которые перешли на американскую пищу.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Кроме того, в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.

Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
5 из 10

Кроме того, в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

На "Прогрессе" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда".

Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
6 из 10

На "Прогрессе" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда".

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Федерального космического агентства

Искать другие возможные трещины поможет мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. Их тоже везет корабль.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
7 из 10

Искать другие возможные трещины поможет мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. Их тоже везет корабль.

© РИА Новости / Пресс-служба Федерального космического агентства
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который использовали для выходов в открытый космос с начала 2000-х.

Запуск РН Союз-2-1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 с космодрома Байконур
8 из 10

В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который использовали для выходов в открытый космос с начала 2000-х.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Место "Пирса" займет новый модуль "Наука", его планируют запустить летом.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
9 из 10

Место "Пирса" займет новый модуль "Наука", его планируют запустить летом.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
10 из 10

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
 
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