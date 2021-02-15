https://ria.ru/20210215/progress-1597521003.html

Апельсины, азот, микроскоп: "Прогресс" везет на МКС две тонны грузов

Апельсины, азот, микроскоп: "Прогресс" везет на МКС две тонны грузов

Корабль "Прогресс МС-16", который доставит на Международную космическую станцию запас продуктов и необходимое для работы оборудование, стартовал с Байконура... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:00

2021-02-15T15:00

2021-02-15T16:07

космос

прогресс-мс

союз-2.1а

космос - риа наука

прогресс (космический корабль)

фото

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Корабль "Прогресс МС-16", который доставит на Международную космическую станцию запас продуктов и необходимое для работы оборудование, стартовал с Байконура. Кадры запуска — в фотоленте Ria.ru.

космос

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, прогресс-мс, союз-2.1а, космос - риа наука, прогресс (космический корабль), фото, фото