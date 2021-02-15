Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/polety-1597531136.html
Лавров высказался об инициативе Финляндии по полетам над Балтикой
Лавров высказался об инициативе Финляндии по полетам над Балтикой
Окончательно реализовать инициативу Финляндии по безопасности полетов над Балтикой мешает позиция стран НАТО, не желающих договариваться о том, чтобы все... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:19
2021-02-15T14:19
россия
пекка хаависто
балтийское море
сергей лавров
нато
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596808747_0:26:3073:1754_1920x0_80_0_0_6aa4691703c0b638020088f6c7a975e4.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Окончательно реализовать инициативу Финляндии по безопасности полетов над Балтикой мешает позиция стран НАТО, не желающих договариваться о том, чтобы все военные самолеты летали с включенными транспондерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге."Говорили о тех шагах, которые были необходимы для укрепления безопасности в Европе, для деэскалации напряженности в этом общем для нас регионе. И в этой связи мы подчеркнули значение известной инициативы президента (Финляндии Саули) Ниинистё о воздушной безопасности над Балтикой", - сказал Лавров.Как напомнил глава МИД РФ, инициатива Финляндии "в значительной степени была реализована". "Но до конца ее довести пока не позволяет позиция стран НАТО, не желающих договариваться о том, чтобы все военные самолеты летали с включенными транспондерами", - подчеркнул он.Президент Финляндии Ниинистё в 2017 году выступил с инициативой о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, которая, в частности, подразумевает запрет полетов военной авиации над Балтийским морем с выключенными транспондерами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/finlyandiya-1597519972.html
россия
балтийское море
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596808747_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_ac532ce64d3adca5774817c51672520d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пекка хаависто, балтийское море, сергей лавров, нато, финляндия

Лавров высказался об инициативе Финляндии по полетам над Балтикой

14:19 15.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Окончательно реализовать инициативу Финляндии по безопасности полетов над Балтикой мешает позиция стран НАТО, не желающих договариваться о том, чтобы все военные самолеты летали с включенными транспондерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.
"Говорили о тех шагах, которые были необходимы для укрепления безопасности в Европе, для деэскалации напряженности в этом общем для нас регионе. И в этой связи мы подчеркнули значение известной инициативы президента (Финляндии Саули) Ниинистё о воздушной безопасности над Балтикой", - сказал Лавров.
Как напомнил глава МИД РФ, инициатива Финляндии "в значительной степени была реализована". "Но до конца ее довести пока не позволяет позиция стран НАТО, не желающих договариваться о том, чтобы все военные самолеты летали с включенными транспондерами", - подчеркнул он.
Президент Финляндии Ниинистё в 2017 году выступил с инициативой о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, которая, в частности, подразумевает запрет полетов военной авиации над Балтийским морем с выключенными транспондерами.
Здание МИД Финляндии в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 13:37
МИД Финляндии назвал "поводы для озабоченности" перед встречей с Лавровым
 
РоссияПекка ХаавистоБалтийское мореСергей ЛавровНАТОФинляндия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:22В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
Лента новостейМолния