Лавров высказался об инициативе Финляндии по полетам над Балтикой
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Окончательно реализовать инициативу Финляндии по безопасности полетов над Балтикой мешает позиция стран НАТО, не желающих договариваться о том, чтобы все военные самолеты летали с включенными транспондерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.
"Говорили о тех шагах, которые были необходимы для укрепления безопасности в Европе, для деэскалации напряженности в этом общем для нас регионе. И в этой связи мы подчеркнули значение известной инициативы президента (Финляндии Саули) Ниинистё о воздушной безопасности над Балтикой", - сказал Лавров.
Как напомнил глава МИД РФ, инициатива Финляндии "в значительной степени была реализована". "Но до конца ее довести пока не позволяет позиция стран НАТО, не желающих договариваться о том, чтобы все военные самолеты летали с включенными транспондерами", - подчеркнул он.
Президент Финляндии Ниинистё в 2017 году выступил с инициативой о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, которая, в частности, подразумевает запрет полетов военной авиации над Балтийским морем с выключенными транспондерами.