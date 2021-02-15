https://ria.ru/20210215/polety-1597531136.html

Лавров высказался об инициативе Финляндии по полетам над Балтикой

Лавров высказался об инициативе Финляндии по полетам над Балтикой

Окончательно реализовать инициативу Финляндии по безопасности полетов над Балтикой мешает позиция стран НАТО, не желающих договариваться о том, чтобы все... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:19

2021-02-15T14:19

2021-02-15T14:19

россия

пекка хаависто

балтийское море

сергей лавров

нато

финляндия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Окончательно реализовать инициативу Финляндии по безопасности полетов над Балтикой мешает позиция стран НАТО, не желающих договариваться о том, чтобы все военные самолеты летали с включенными транспондерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге."Говорили о тех шагах, которые были необходимы для укрепления безопасности в Европе, для деэскалации напряженности в этом общем для нас регионе. И в этой связи мы подчеркнули значение известной инициативы президента (Финляндии Саули) Ниинистё о воздушной безопасности над Балтикой", - сказал Лавров.Как напомнил глава МИД РФ, инициатива Финляндии "в значительной степени была реализована". "Но до конца ее довести пока не позволяет позиция стран НАТО, не желающих договариваться о том, чтобы все военные самолеты летали с включенными транспондерами", - подчеркнул он.Президент Финляндии Ниинистё в 2017 году выступил с инициативой о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, которая, в частности, подразумевает запрет полетов военной авиации над Балтийским морем с выключенными транспондерами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/finlyandiya-1597519972.html

россия

балтийское море

финляндия

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россия, пекка хаависто, балтийское море, сергей лавров, нато, финляндия