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Эксперты выяснили, куда россияне поедут весной на поездах
Эксперты выяснили, куда россияне поедут весной на поездах
Специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий выяснили, куда россияне планируют отправиться этой весной на поездах, и как меняются цены на... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T00:43
2021-02-15T00:43
туризм
туризм
туту.ру
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адлер
новости - туризм
нижний новгород
москва
муром
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий выяснили, куда россияне планируют отправиться этой весной на поездах, и как меняются цены на железнодорожные билеты, сообщает Туту.ру. У туристов из Москвы наиболее популярны Санкт-Петербург, Казань и Сочи, При этом доля путешествующих в северную столицу сократилась с 28 до 20 процентов, а тех, кто отправляется в Казань, осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. А вот Сочи стали выбирать в два раза чаще. На это направление пришлось шесть процентов проданных на весну билетов. До Адлера из Москвы едут еще четыре процента туристов. Таким образом, каждый десятый железнодорожный билет, купленный из столицы – на этот курорт.Также в десятку востребованных весенних направлений у путешественников из Москвы входят Нижний Новгород, Кисловодск, Симферополь, Иваново, Петрозаводск и Воронеж.Средний чек за поездку на поезде из столицы весной составляет 2 713 рублей, что на 11 процентов больше, чем год назад.Самые популярные железнодорожные направления на весну из Санкт-Петербурга — Москва, Апатиты и Муром. При этом расширяется география путешествий, и ряд маршрутов, которые раньше не входили в десятку, теперь попали в этот рейтинг. Помимо уже упомянутого Мурома, это Вологда, Архангельск и Адлер. Также в топе у путешественников из северной столицы Казань, Мурманск, Ярославль и Симферополь. Средняя стоимость билета 2 449 рублей, это на пять процентов больше, чем год назад.
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Эксперты выяснили, куда россияне поедут весной на поездах

00:43 15.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры в купе поезда "Таврия", следующего по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
Пассажиры в купе поезда Таврия, следующего по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий выяснили, куда россияне планируют отправиться этой весной на поездах, и как меняются цены на железнодорожные билеты, сообщает Туту.ру.
У туристов из Москвы наиболее популярны Санкт-Петербург, Казань и Сочи,
При этом доля путешествующих в северную столицу сократилась с 28 до 20 процентов, а тех, кто отправляется в Казань, осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. А вот Сочи стали выбирать в два раза чаще. На это направление пришлось шесть процентов проданных на весну билетов. До Адлера из Москвы едут еще четыре процента туристов. Таким образом, каждый десятый железнодорожный билет, купленный из столицы – на этот курорт.
Также в десятку востребованных весенних направлений у путешественников из Москвы входят Нижний Новгород, Кисловодск, Симферополь, Иваново, Петрозаводск и Воронеж.
Средний чек за поездку на поезде из столицы весной составляет 2 713 рублей, что на 11 процентов больше, чем год назад.
Самые популярные железнодорожные направления на весну из Санкт-Петербурга — Москва, Апатиты и Муром. При этом расширяется география путешествий, и ряд маршрутов, которые раньше не входили в десятку, теперь попали в этот рейтинг. Помимо уже упомянутого Мурома, это Вологда, Архангельск и Адлер. Также в топе у путешественников из северной столицы Казань, Мурманск, Ярославль и Симферополь. Средняя стоимость билета 2 449 рублей, это на пять процентов больше, чем год назад.
Город Симферополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 13:58Туризм
Названы самые популярные города России для путешествий весной
 
ТуризмТуризмТуту.рутуристыАдлерНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваМуромАрхангельскСимферопольПетрозаводскМурманскИвановоСочиВологдаАпатитыВоронежКисловодскЯрославльСанкт-ПетербургКазань
 
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