https://ria.ru/20210215/poezda-1597271799.html
Эксперты выяснили, куда россияне поедут весной на поездах
Эксперты выяснили, куда россияне поедут весной на поездах
Специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий выяснили, куда россияне планируют отправиться этой весной на поездах, и как меняются цены на... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T00:43
2021-02-15T00:43
2021-02-15T00:43
туризм
туризм
туту.ру
туристы
адлер
новости - туризм
нижний новгород
москва
муром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156281/46/1562814623_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_254c72bffdc242806f5a28c3596d486f.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий выяснили, куда россияне планируют отправиться этой весной на поездах, и как меняются цены на железнодорожные билеты, сообщает Туту.ру. У туристов из Москвы наиболее популярны Санкт-Петербург, Казань и Сочи, При этом доля путешествующих в северную столицу сократилась с 28 до 20 процентов, а тех, кто отправляется в Казань, осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. А вот Сочи стали выбирать в два раза чаще. На это направление пришлось шесть процентов проданных на весну билетов. До Адлера из Москвы едут еще четыре процента туристов. Таким образом, каждый десятый железнодорожный билет, купленный из столицы – на этот курорт.Также в десятку востребованных весенних направлений у путешественников из Москвы входят Нижний Новгород, Кисловодск, Симферополь, Иваново, Петрозаводск и Воронеж.Средний чек за поездку на поезде из столицы весной составляет 2 713 рублей, что на 11 процентов больше, чем год назад.Самые популярные железнодорожные направления на весну из Санкт-Петербурга — Москва, Апатиты и Муром. При этом расширяется география путешествий, и ряд маршрутов, которые раньше не входили в десятку, теперь попали в этот рейтинг. Помимо уже упомянутого Мурома, это Вологда, Архангельск и Адлер. Также в топе у путешественников из северной столицы Казань, Мурманск, Ярославль и Симферополь. Средняя стоимость билета 2 449 рублей, это на пять процентов больше, чем год назад.
https://ria.ru/20210212/puteshestviya-1597205393.html
адлер
нижний новгород
москва
муром
архангельск
симферополь
петрозаводск
мурманск
иваново
сочи
вологда
апатиты
воронеж
кисловодск
ярославль
санкт-петербург
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156281/46/1562814623_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5413d7c51db271e014ba2a5b7a67108.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туту.ру, туристы, адлер, новости - туризм, нижний новгород, москва, муром, архангельск, симферополь, петрозаводск, мурманск, иваново, сочи, вологда, апатиты, воронеж, кисловодск, ярославль, санкт-петербург, казань
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий выяснили, куда россияне планируют отправиться этой весной на поездах, и как меняются цены на железнодорожные билеты, сообщает Туту.ру.
У туристов из Москвы наиболее популярны Санкт-Петербург, Казань и Сочи,
При этом доля путешествующих в северную столицу сократилась с 28 до 20 процентов, а тех, кто отправляется в Казань, осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. А вот Сочи стали выбирать в два раза чаще. На это направление пришлось шесть процентов проданных на весну билетов. До Адлера из Москвы едут еще четыре процента туристов. Таким образом, каждый десятый железнодорожный билет, купленный из столицы – на этот курорт.
Также в десятку востребованных весенних направлений у путешественников из Москвы входят Нижний Новгород, Кисловодск, Симферополь, Иваново, Петрозаводск и Воронеж.
Средний чек за поездку на поезде из столицы весной составляет 2 713 рублей, что на 11 процентов больше, чем год назад.
Самые популярные железнодорожные направления на весну из Санкт-Петербурга — Москва, Апатиты и Муром. При этом расширяется география путешествий, и ряд маршрутов, которые раньше не входили в десятку, теперь попали в этот рейтинг. Помимо уже упомянутого Мурома, это Вологда, Архангельск и Адлер. Также в топе у путешественников из северной столицы Казань, Мурманск, Ярославль и Симферополь. Средняя стоимость билета 2 449 рублей, это на пять процентов больше, чем год назад.