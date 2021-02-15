https://ria.ru/20210215/peterburg-1597611276.html

Очевидец рассказал, как нашел тело девочки во дворе в Петербурге

Очевидец рассказал, как нашел тело девочки во дворе в Петербурге

Житель Петербурга Сергей Чайников рассказал РЕН ТВ, как обнаружил тело десятилетней девочки на детской площадке. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T23:04

2021-02-15T23:04

2021-02-15T23:04

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Житель Петербурга Сергей Чайников рассказал РЕН ТВ, как обнаружил тело десятилетней девочки на детской площадке. По словам мужчины, это произошло около 6:30 во время прогулки с собакой. Он сразу понял, что девочка мертва, и вызвал полицию. "Я гулял с собакой, она остановилась. И я тоже остановился. Прямо напротив нее (девочки). Я не стал подходить. Было видно, что она не шевелится", — рассказал он.О пропаже ребенка стало известно накануне утром. Как сообщила мать девочки, та вышла из дома без верхней одежды около 4:30. Женщина искала дочь во дворах, а спустя два часа труп нашел житель одного из домов на улице, где жила семья. В администрации Колпинского района сообщили, что девочка была отличницей, посещала различные кружки, а семья не стояла на учете как неблагополучная.

https://ria.ru/20210215/peterburg-1597467843.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия