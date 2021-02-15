https://ria.ru/20210215/peterburg-1597611276.html
Очевидец рассказал, как нашел тело девочки во дворе в Петербурге
Очевидец рассказал, как нашел тело девочки во дворе в Петербурге
Житель Петербурга Сергей Чайников рассказал РЕН ТВ, как обнаружил тело десятилетней девочки на детской площадке. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T23:04
2021-02-15T23:04
2021-02-15T23:04
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Житель Петербурга Сергей Чайников рассказал РЕН ТВ, как обнаружил тело десятилетней девочки на детской площадке. По словам мужчины, это произошло около 6:30 во время прогулки с собакой. Он сразу понял, что девочка мертва, и вызвал полицию. "Я гулял с собакой, она остановилась. И я тоже остановился. Прямо напротив нее (девочки). Я не стал подходить. Было видно, что она не шевелится", — рассказал он.О пропаже ребенка стало известно накануне утром. Как сообщила мать девочки, та вышла из дома без верхней одежды около 4:30. Женщина искала дочь во дворах, а спустя два часа труп нашел житель одного из домов на улице, где жила семья. В администрации Колпинского района сообщили, что девочка была отличницей, посещала различные кружки, а семья не стояла на учете как неблагополучная.
https://ria.ru/20210215/peterburg-1597467843.html
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санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Житель Петербурга
Сергей Чайников рассказал РЕН ТВ
, как обнаружил тело десятилетней девочки на детской площадке.
По словам мужчины, это произошло около 6:30 во время прогулки с собакой. Он сразу понял, что девочка мертва, и вызвал полицию.
"Я гулял с собакой, она остановилась. И я тоже остановился. Прямо напротив нее (девочки). Я не стал подходить. Было видно, что она не шевелится", — рассказал он.
О пропаже ребенка стало известно накануне утром. Как сообщила мать девочки, та вышла из дома без верхней одежды около 4:30. Женщина искала дочь во дворах, а спустя два часа труп нашел житель одного из домов на улице, где жила семья.
В администрации Колпинского района
сообщили, что девочка была отличницей, посещала различные кружки, а семья не стояла на учете как неблагополучная.