https://ria.ru/20210215/perkhot-1597574985.html

Врач рассказала, о каких болезнях может говорить появление перхоти

Врач рассказала, о каких болезнях может говорить появление перхоти

Врач-трихолог Ирина Котова рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать появление перхоти. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:42

2021-02-15T17:42

2021-02-15T17:42

ирина котова

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151825/61/1518256101_0:0:2452:1379_1920x0_80_0_0_28c3251cc75c074288986c709f545080.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Врач-трихолог Ирина Котова рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать появление перхоти.Она отметила, что периодическое шелушение может быть особенностью организма и считаться нормальным состоянием, однако нередко указывает на специфические заболевания — от себорейного дерматита до псориаза кожи головы.По словам специалиста, при внезапном появлении перхоти нужно обратить внимание на используемые средства для ухода и при необходимости поменять их. Однако если подобные меры не помогают, проблема может указывать на более глобальные нарушения в работе систем организма."Есть наружные средства, которые позволяют исправить ситуацию, но не всегда они будут эффективны, если есть внутренняя проблема — ЖКТ или нервная система. Всегда нужно искать причину", — подчеркнула Котова в комментарии телеканалу "Звезда".

https://ria.ru/20210214/televizor-1597388495.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина котова, россия, здоровье - общество