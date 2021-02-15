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Врач рассказала, о каких болезнях может говорить появление перхоти
Врач рассказала, о каких болезнях может говорить появление перхоти
Врач-трихолог Ирина Котова рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать появление перхоти. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:42
2021-02-15T17:42
ирина котова
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Врач-трихолог Ирина Котова рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать появление перхоти.Она отметила, что периодическое шелушение может быть особенностью организма и считаться нормальным состоянием, однако нередко указывает на специфические заболевания — от себорейного дерматита до псориаза кожи головы.По словам специалиста, при внезапном появлении перхоти нужно обратить внимание на используемые средства для ухода и при необходимости поменять их. Однако если подобные меры не помогают, проблема может указывать на более глобальные нарушения в работе систем организма."Есть наружные средства, которые позволяют исправить ситуацию, но не всегда они будут эффективны, если есть внутренняя проблема — ЖКТ или нервная система. Всегда нужно искать причину", — подчеркнула Котова в комментарии телеканалу "Звезда".
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ирина котова, россия, здоровье - общество

Врач рассказала, о каких болезнях может говорить появление перхоти

17:42 15.02.2021
 
© Depositphotos / chaossДевушка с черными волосами
Девушка с черными волосами - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Depositphotos / chaoss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Врач-трихолог Ирина Котова рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать появление перхоти.
Она отметила, что периодическое шелушение может быть особенностью организма и считаться нормальным состоянием, однако нередко указывает на специфические заболевания — от себорейного дерматита до псориаза кожи головы.
По словам специалиста, при внезапном появлении перхоти нужно обратить внимание на используемые средства для ухода и при необходимости поменять их. Однако если подобные меры не помогают, проблема может указывать на более глобальные нарушения в работе систем организма.
"Есть наружные средства, которые позволяют исправить ситуацию, но не всегда они будут эффективны, если есть внутренняя проблема — ЖКТ или нервная система. Всегда нужно искать причину", — подчеркнула Котова в комментарии телеканалу "Звезда".
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