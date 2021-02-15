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Новыми партнерами X5 в 2020 году стали более 1300 российских поставщиков
Новыми партнерами X5 в 2020 году стали более 1300 российских поставщиков
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group в 2020 году начал сотрудничать с 1313 российскими поставщиками, 189 из которых – индивидуальные предприниматели,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:30
2021-02-15T12:30
x5 retail group
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group в 2020 году начал сотрудничать с 1313 российскими поставщиками, 189 из которых – индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, сообщает компания.Всего на полках торговых сетей Х5 ("Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель") сегодня представлена продукция 5152 поставщиков, из которых 376 – это индивидуальные предприниматели.Навстречу малому бизнесу"Компания уделяет большое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. Х5 с 2018 года сотрудничает с Корпорацией МСП, за это время с торговыми сетями Х5 договоры поставки подписали 170 малых и средних предприятий из реестра корпорации. В целом, доля субъектов МСБ среди поставщиков Х5 составила более 70% в 2020 году", - сообщает ритейлер.Для расширения пула небольших поставщиков Х5 совместно с Корпорацией МСП провела в прошлом году 18 торгово-закупочных сессий, охвативших 24 региона. Для того чтобы малым предприятиям было комфортнее работать с лидером отечественной розницы, Х5 внедрила для них упрощенный документооборот.В свою очередь, руководитель дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации Корпорации МСП Елена Дубинчук отметила, что корпорация вместе с X5 Retail Group при координации ВЭБ. РФ реализует мероприятия по развитию сельхозкооперации и субъектов МСП в сфере АПК, повышению открытости доступа к поставкам в федеральные торговые сети для малых производителей, повышению доли локальных производителей на полках федеральных торговых сетей.По ее словам, Корпорация МСП совместно с центрами компетенций проводит обучающие семинары и создает В2В-площадки для действующих и потенциальных поставщиков с участием категорийного менеджмента торговых сетей, в рамках которых обсуждаются ключевые требования к качеству продукции и к поставщикам продуктов питания, особенности и механизм заключения договора поставки, специфика организации производства продукции под собственной торговой маркой сети и другое.Помимо работы по договору поставки, Х5 предоставляет субъектам малого и среднего бизнеса выгодные условия субаренды, что даёт им доступ к стабильному трафику в магазинах группы. Так, в прошлом году к программе субаренды присоединилось 1535 новых субарендаторов. К концу 2020 года с компанией сотрудничали 5367 партнёров по субаренде, более 1300 из которых являются представителями МСП и имеют льготные условия, уточнили в компании.Больше локальных поставщиковПо данным X5 Retail Group, самыми активными в 2020 году стали производители из Центрального федерального округа, где с компанией начали сотрудничать 545 новых партнеров, среди которых 34 индивидуальных предпринимателя. Лидерами по традиции стали Москва и Подмосковье, откуда пришли 319 и 80 новых поставщиков, соответственно. Также в тройку лидеров вошла Воронежская область, где зарегистрировано 23 новых партнёра Х5.В Северо-Западном федеральном округе Х5 нашла 214 новых поставщиков, из них 28 – ИП. Большинство (99) из Санкт-Петербурга, ещё 19 добавилось в Карелии. При этом заметную активность проявили поставщики Калининградской области, нового для Х5 региона, где появились 54 новых партнёра. При этом и уже действующие поставщики не стоят на месте. Так, "Залесский фермер", один из лидеров молочного рынка Калининградской области, в прошлому году укрепил сотрудничество с Х5, расширив географию присутствия путем включения в свою орбиту СЗФО.По ее словам, Х5 очень серьезно подходит к отбору своих поставщиков. Основными условиями для сотрудничества являются высокое качество производимой продукции, отлаженная логистика, оперативность поставок, добросовестность, компетентность, гибкость.Сибирский федеральный округ также пополнил пул поставщиков Х5 большим количеством индивидуальных предпринимателей – 30. Всего же ассортимент торговых сетей Х5 обогатила продукция 146 поставщиков из Сибири и Дальнего Востока. На Урале Х5 нашла 83 новых поставщика, среди них 20 ИП.По его словам, благодаря сотрудничеству с Х5 "Деликатесам Сибири" удалось добиться заметного роста оборота, производство претерпело ряд модернизаций: повысилось качество продукта, проведен ребрендинг торговых марок в соответствии с современными тенденциями рынка.Как уточнили в Х5, лидером по количеству индивидуальных предпринимателей, начавших работать с группой в 2020 году, стал Приволжский федеральный округ – 41 ИП. Всего компания начала сотрудничать с 183 партнёрами из ПФО. В границах федерального округа наибольшее количество новых поставщиков (26) зарегистрировано в Татарстане, 23 – в Удмуртии, 21 – в Башкортостане.В Южном федеральном округе у ритейлера появилось – 111 новых поставщиков, 28 из которых – индивидуальные предприниматели. На юге самыми активными стали поставщики Краснодарского края, откуда пришли 58 новых партнёров, и Ростовской области (32 поставщика). Ещё 31 партнёр появился в Северо-Кавказском федеральном округе, из которых 6 - ИП.По данным Х5, доля местных производителей в товарообороте торговых сетей "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель" в некоторых регионах доходит до 30%. В целом, доля отечественной продукции на полках Х5 – около 90%."Х5 стремится выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с локальными производителями. Партнёрство с Х5 предоставляет местным поставщикам широкий канал сбыта их товаров, а покупателям – разнообразный выбор качественной свежей продукции по разумным ценам. Партнёры Х5 показывают стабильную положительную динамику по бизнес-показателям, а также расширяют географию поставок своей продукции", - заключил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.
https://ria.ru/20201216/natsenka-1589438484.html
https://realty.ria.ru/20200708/1574040113.html
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x5 retail group, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, новости компаний - экономика

Новыми партнерами X5 в 2020 году стали более 1300 российских поставщиков

12:30 15.02.2021
 
© Фото : пресс-служба Х5 Retail GroupНовыми партнерами X5 в 2020 году стали более 1300 российских поставщиков
Новыми партнерами X5 в 2020 году стали более 1300 российских поставщиков - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : пресс-служба Х5 Retail Group
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group в 2020 году начал сотрудничать с 1313 российскими поставщиками, 189 из которых – индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, сообщает компания.
Всего на полках торговых сетей Х5 ("Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель") сегодня представлена продукция 5152 поставщиков, из которых 376 – это индивидуальные предприниматели.

Навстречу малому бизнесу

"Компания уделяет большое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. Х5 с 2018 года сотрудничает с Корпорацией МСП, за это время с торговыми сетями Х5 договоры поставки подписали 170 малых и средних предприятий из реестра корпорации. В целом, доля субъектов МСБ среди поставщиков Х5 составила более 70% в 2020 году", - сообщает ритейлер.
Для расширения пула небольших поставщиков Х5 совместно с Корпорацией МСП провела в прошлом году 18 торгово-закупочных сессий, охвативших 24 региона. Для того чтобы малым предприятиям было комфортнее работать с лидером отечественной розницы, Х5 внедрила для них упрощенный документооборот.
© Фото : пресс-служба Х5 Retail GroupНовыми партнерами X5 в 2020 году стали более 1300 российских поставщиков
Новыми партнерами X5 в 2020 году стали более 1300 российских поставщиков - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : пресс-служба Х5 Retail Group
Новыми партнерами X5 в 2020 году стали более 1300 российских поставщиков
В свою очередь, руководитель дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации Корпорации МСП Елена Дубинчук отметила, что корпорация вместе с X5 Retail Group при координации ВЭБ. РФ реализует мероприятия по развитию сельхозкооперации и субъектов МСП в сфере АПК, повышению открытости доступа к поставкам в федеральные торговые сети для малых производителей, повышению доли локальных производителей на полках федеральных торговых сетей.
"Корпорация МСП по запросу X5 Retail Group осуществляет отбор потенциальных поставщиков из числа субъектов МСП, в том числе с целью производства продукции под собственной торговой маркой. Сбор информации о субъектах МСП – потенциальных поставщиках осуществляется постоянно через форму обратной связи на официальном сайте корпорации, а также через центры компетенций в сфере сельхозкооперации субъектов РФ", - рассказала Дубинчук.
По ее словам, Корпорация МСП совместно с центрами компетенций проводит обучающие семинары и создает В2В-площадки для действующих и потенциальных поставщиков с участием категорийного менеджмента торговых сетей, в рамках которых обсуждаются ключевые требования к качеству продукции и к поставщикам продуктов питания, особенности и механизм заключения договора поставки, специфика организации производства продукции под собственной торговой маркой сети и другое.
"Расширение и диверсификация каналов сбыта является одним из определяющих факторов успешного развития субъектов МСП. Прямое сотрудничество субъектов МСП в АПК с торговыми сетями под управлением X5 Retail Group через сельскохозяйственную кооперацию позволяет увеличивать объемы производства продукции, сокращать коммерческую составляющую посредников в цепочке поставок и повышать доходы сельхозтоваропроизводителей", - уверена представитель Корпорации МСП.
Помимо работы по договору поставки, Х5 предоставляет субъектам малого и среднего бизнеса выгодные условия субаренды, что даёт им доступ к стабильному трафику в магазинах группы. Так, в прошлом году к программе субаренды присоединилось 1535 новых субарендаторов. К концу 2020 года с компанией сотрудничали 5367 партнёров по субаренде, более 1300 из которых являются представителями МСП и имеют льготные условия, уточнили в компании.

Больше локальных поставщиков

По данным X5 Retail Group, самыми активными в 2020 году стали производители из Центрального федерального округа, где с компанией начали сотрудничать 545 новых партнеров, среди которых 34 индивидуальных предпринимателя. Лидерами по традиции стали Москва и Подмосковье, откуда пришли 319 и 80 новых поставщиков, соответственно. Также в тройку лидеров вошла Воронежская область, где зарегистрировано 23 новых партнёра Х5.
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В Северо-Западном федеральном округе Х5 нашла 214 новых поставщиков, из них 28 – ИП. Большинство (99) из Санкт-Петербурга, ещё 19 добавилось в Карелии. При этом заметную активность проявили поставщики Калининградской области, нового для Х5 региона, где появились 54 новых партнёра. При этом и уже действующие поставщики не стоят на месте. Так, "Залесский фермер", один из лидеров молочного рынка Калининградской области, в прошлому году укрепил сотрудничество с Х5, расширив географию присутствия путем включения в свою орбиту СЗФО.
"Мы очень рады запуску сети "Пятёрочка" в нашем родном регионе – Калининградской области. Работа с Х5 дала возможность познакомить с нашим брендом более широкую аудиторию покупателей, а также получить громадный опыт сотрудничества с лидером рынка. На всех этапах сотрудничества мы получаем обратную связь от представителей Х5. Это касается рекомендаций по поводу упаковки, продвижения, логистики и документооборота. Мы находимся в постоянном конструктивном диалоге, направленном на укрепление партнерских отношений, и считаем Х5 стратегическим партнером, в котором видим большой потенциал для развития сотрудничества", - говорит коммерческий директор компании "Залесский фермер" Татьяна Турукалова.
По ее словам, Х5 очень серьезно подходит к отбору своих поставщиков. Основными условиями для сотрудничества являются высокое качество производимой продукции, отлаженная логистика, оперативность поставок, добросовестность, компетентность, гибкость.
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Сибирский федеральный округ также пополнил пул поставщиков Х5 большим количеством индивидуальных предпринимателей – 30. Всего же ассортимент торговых сетей Х5 обогатила продукция 146 поставщиков из Сибири и Дальнего Востока. На Урале Х5 нашла 83 новых поставщика, среди них 20 ИП.
"Сотрудничество с Х5 – приоритет нашей компании. Во-первых, это более 17 тысяч торговых точек, а во-вторых – способность менеджмента выстраивать результативные коммуникации с поставщиком, то есть с нами. За время сотрудничества выстроены тесные взаимосвязи, и представители Х5 рекомендуют нас на другие территории своим коллегам", – отмечает генеральный директор компании "Деликатесы Сибири" Владимир Пастернак.
По его словам, благодаря сотрудничеству с Х5 "Деликатесам Сибири" удалось добиться заметного роста оборота, производство претерпело ряд модернизаций: повысилось качество продукта, проведен ребрендинг торговых марок в соответствии с современными тенденциями рынка.
"В сложившейся непростой экономической ситуации сотрудничество с Х5 дает нам уверенность в завтрашнем дне с возможностью представить нашу продукцию конечному покупателю. Другая возможность - расширение линейки нашей продукции в сети и, соответственно, увеличение объемов продаж. Кроме того, наше сотрудничество – это совместная работа по развитию собственной торговой марки", - поясняет Пастернак.
Как уточнили в Х5, лидером по количеству индивидуальных предпринимателей, начавших работать с группой в 2020 году, стал Приволжский федеральный округ – 41 ИП. Всего компания начала сотрудничать с 183 партнёрами из ПФО. В границах федерального округа наибольшее количество новых поставщиков (26) зарегистрировано в Татарстане, 23 – в Удмуртии, 21 – в Башкортостане.
В Южном федеральном округе у ритейлера появилось – 111 новых поставщиков, 28 из которых – индивидуальные предприниматели. На юге самыми активными стали поставщики Краснодарского края, откуда пришли 58 новых партнёров, и Ростовской области (32 поставщика). Ещё 31 партнёр появился в Северо-Кавказском федеральном округе, из которых 6 - ИП.
По данным Х5, доля местных производителей в товарообороте торговых сетей "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель" в некоторых регионах доходит до 30%. В целом, доля отечественной продукции на полках Х5 – около 90%.
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"Х5 стремится выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с локальными производителями. Партнёрство с Х5 предоставляет местным поставщикам широкий канал сбыта их товаров, а покупателям – разнообразный выбор качественной свежей продукции по разумным ценам. Партнёры Х5 показывают стабильную положительную динамику по бизнес-показателям, а также расширяют географию поставок своей продукции", - заключил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.
 
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