Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/otstavka-1597610036.html
Вице-губернатор Петербурга Елин подал заявление об отставке
Вице-губернатор Петербурга Елин подал заявление об отставке
Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин подал заявление об отставке, сообщил РИА Новости в понедельник представитель аппарата чиновника. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-15T22:35
2021-02-16T05:00
евгений елин
санкт-петербург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148141/32/1481413209_0:42:2897:1671_1920x0_80_0_0_98222a754069fc8e6c0e4f677558d551.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин подал заявление об отставке, сообщил РИА Новости в понедельник представитель аппарата чиновника."Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Собеседник агентства не уточнил, когда Елин покинет свой пост, и кто может занять его место.Елин координирует деятельность комитета имущественных отношений Петербурга, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, комитета по госзаказу, а также комитета по экономической политике и стратегическому планированию.По информации интернет-газеты "Фонтанка", он может покинуть должность вице-губернатора с 1 марта.
https://ria.ru/20201224/teksler-1590782801.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148141/32/1481413209_71:0:2814:2057_1920x0_80_0_0_6706a5fd46987cbb674c2683be515b8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений елин, санкт-петербург, политика

Вице-губернатор Петербурга Елин подал заявление об отставке

22:35 15.02.2021 (обновлено: 05:00 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра экономического развития Евгений Елин
Заместитель министра экономического развития Евгений Елин - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин подал заявление об отставке, сообщил РИА Новости в понедельник представитель аппарата чиновника.
"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Собеседник агентства не уточнил, когда Елин покинет свой пост, и кто может занять его место.
Елин координирует деятельность комитета имущественных отношений Петербурга, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, комитета по госзаказу, а также комитета по экономической политике и стратегическому планированию.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", он может покинуть должность вице-губернатора с 1 марта.
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 16:36
Челябинский губернатор анонсировал отставку двух министров
 
Евгений ЕлинСанкт-ПетербургПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
Лента новостейМолния