https://ria.ru/20210215/otstavka-1597610036.html
Вице-губернатор Петербурга Елин подал заявление об отставке
Вице-губернатор Петербурга Елин подал заявление об отставке
Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин подал заявление об отставке, сообщил РИА Новости в понедельник представитель аппарата чиновника. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-15T22:35
2021-02-15T22:35
2021-02-16T05:00
евгений елин
санкт-петербург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148141/32/1481413209_0:42:2897:1671_1920x0_80_0_0_98222a754069fc8e6c0e4f677558d551.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин подал заявление об отставке, сообщил РИА Новости в понедельник представитель аппарата чиновника."Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Собеседник агентства не уточнил, когда Елин покинет свой пост, и кто может занять его место.Елин координирует деятельность комитета имущественных отношений Петербурга, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, комитета по госзаказу, а также комитета по экономической политике и стратегическому планированию.По информации интернет-газеты "Фонтанка", он может покинуть должность вице-губернатора с 1 марта.
https://ria.ru/20201224/teksler-1590782801.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148141/32/1481413209_71:0:2814:2057_1920x0_80_0_0_6706a5fd46987cbb674c2683be515b8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений елин, санкт-петербург, политика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости.
Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин
подал заявление об отставке, сообщил РИА Новости в понедельник представитель аппарата чиновника.
"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Собеседник агентства не уточнил, когда Елин покинет свой пост, и кто может занять его место.
Елин координирует деятельность комитета имущественных отношений Петербурга, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, комитета по госзаказу, а также комитета по экономической политике и стратегическому планированию.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", он может покинуть должность вице-губернатора с 1 марта.