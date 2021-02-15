https://ria.ru/20210215/otstavka-1597610036.html

Вице-губернатор Петербурга Елин подал заявление об отставке

Вице-губернатор Петербурга Елин подал заявление об отставке

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин подал заявление об отставке, сообщил РИА Новости в понедельник представитель аппарата чиновника. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-15T22:35

2021-02-15T22:35

2021-02-16T05:00

евгений елин

санкт-петербург

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин подал заявление об отставке, сообщил РИА Новости в понедельник представитель аппарата чиновника."Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Собеседник агентства не уточнил, когда Елин покинет свой пост, и кто может занять его место.Елин координирует деятельность комитета имущественных отношений Петербурга, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, комитета по госзаказу, а также комитета по экономической политике и стратегическому планированию.По информации интернет-газеты "Фонтанка", он может покинуть должность вице-губернатора с 1 марта.

https://ria.ru/20201224/teksler-1590782801.html

санкт-петербург

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2021

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евгений елин, санкт-петербург, политика