https://ria.ru/20210215/navalnyy-1597539096.html

Правительство Германии рассказало об охране Навального спецслужбами

Правительство Германии рассказало об охране Навального спецслужбами

Алексей Навальный с момента прибытия в Берлин и до возвращения в Москву находился под защитой спецслужб, говорится в ответе немецкого правительства на... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-15T15:06

2021-02-15T15:06

2021-02-16T00:22

ангела меркель

россия

германия

госпитализация алексея навального

мвд фрг

алексей навальный

в мире

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БЕРЛИН, 15 фев — РИА Новости. Алексей Навальный с момента прибытия в Берлин и до возвращения в Москву находился под защитой спецслужб, говорится в ответе немецкого правительства на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.С 22 до 31 августа его охраняли сотрудники группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции, а после этого — служащие соответствующих земельных департаментов этой же структуры.Немецкие силовые ведомства обеспечивали безопасность Навального как личного гостя канцлера Ангелы Меркель. Во время лечения в берлинской клинике Charite c 22 августа по 23 сентября 2020 года пациента охраняли полицейские, которые дежурили по периметру медучреждения. По данным СМИ, сотрудники спецслужб также дежурили на этаже возле его палаты.В день отъезда из Германии 17 января Навальный и его супруга Юлия были отвезены на автомобиле с проблесковым маячком прямо к трапу самолета. Регистрацией пары на рейс, по информации СМИ, занимались представители немецкой полиции.В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Причину случившегося установить не удалось, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Эти данные подтвердили лаборатории в Швеции и Франции, а также в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД тогда подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальные обращения по этой ситуации. Однако немецкая сторона и ОЗХО на эти запросы никак не отреагировали.При этом известно, что у немецкой разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Глава российского МИД Сергей Лавров в начале февраля заявил, что действия немецких властей дают все основания считать ситуацию с отравлением Навального инсценировкой.На прошлой неделе во время встречи с главными редакторами российских СМИ Владимир Путин раскрыл детали первого телефонного разговора после инцидента с Навальным со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В частности, глава государства предложил помощь российских специалистов в изучении изъятых после происшествия образцов и заверил, что если найдут "хоть что-то", то уголовное дело будет заведено "в ту же секунду". При этом Париж и Берлин проигнорировали данные предложения. В связи с этим президент указал на абсурдность обвинений в адрес России в нежелании сотрудничать.

https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210214/navalnyy-1597383368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангела меркель, россия, германия, госпитализация алексея навального, мвд фрг, алексей навальный, в мире