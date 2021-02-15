https://ria.ru/20210215/nato-1597594484.html
В НАТО захотели усилить активность у границ России
В НАТО захотели усилить активность у границ России
Генсек НАТО намерен предложить на встрече глав минобороны альянса 17-18 февраля увеличить финансирование, в том числе для усиления деятельности альянса у... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:31
2021-02-15T19:31
2021-02-15T22:39
россия
нато
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО намерен предложить на встрече глав минобороны альянса 17-18 февраля увеличить финансирование, в том числе для усиления деятельности альянса у восточных границ, сообщил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи."Я предложу существенно расширить общее финансирование НАТО для нашей основной деятельности в области сдерживания и обороны. Это позволит поддержать развертывание сил союзников в восточной части Североатлантического альянса, патрулирование воздушного пространства, морские развертывания и учения. Совместное увеличение расходов продемонстрирует силу нашей приверженности обязательству защищать друг друга", - сказал он.
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