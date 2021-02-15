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Суд по делу бывшего лидера Мьянмы перенесли на среду
Суд по делу бывшего лидера Мьянмы перенесли на среду
Слушания по делу Нобелевского лауреата, свергнутой де-факто главы правительства Аун Сан Су Чжи перенесены на среду, это означает, что до 17 февраля продлевается РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:28
2021-02-15T09:28
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
мьянма
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Слушания по делу Нобелевского лауреата, свергнутой де-факто главы правительства Аун Сан Су Чжи перенесены на среду, это означает, что до 17 февраля продлевается ее домашний арест, сообщает местное издание Irrawaddy.Как передает агентство Киодо, Аун Сан Су Чжи вменяется незаконный ввоз и использование оборудования связи.Днем 1 февраля пришедшие к власти в Мьянме военные заявили о приверженности многопартийной демократической системе и пообещали выборы после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране на один год. Большинство арестованных депутатов и функционеров от партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), задержанных утром 1 февраля, были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, госсоветник Аун Сан Су Чжи, остаются под домашним арестом.Тем временем в Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров. В стране расширяется кампания гражданского неповиновения, в ходе которой медики, преподаватели, государственные служащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.
https://ria.ru/20210214/myanma-1597462783.html
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире

Суд по делу бывшего лидера Мьянмы перенесли на среду

09:28 15.02.2021
 
© REUTERS / Athit PerawongmethaСтолкновение на митинге за демократию Мьянмы у посольства в Бангкоке, Таиланд
Столкновение на митинге за демократию Мьянмы у посольства в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© REUTERS / Athit Perawongmetha
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Слушания по делу Нобелевского лауреата, свергнутой де-факто главы правительства Аун Сан Су Чжи перенесены на среду, это означает, что до 17 февраля продлевается ее домашний арест, сообщает местное издание Irrawaddy.
Как передает агентство Киодо, Аун Сан Су Чжи вменяется незаконный ввоз и использование оборудования связи.
Протест в столице Мьянмы Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 23:19
В Мьянме отключили интернет
Днем 1 февраля пришедшие к власти в Мьянме военные заявили о приверженности многопартийной демократической системе и пообещали выборы после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране на один год. Большинство арестованных депутатов и функционеров от партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), задержанных утром 1 февраля, были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, госсоветник Аун Сан Су Чжи, остаются под домашним арестом.
Тем временем в Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров. В стране расширяется кампания гражданского неповиновения, в ходе которой медики, преподаватели, государственные служащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.
Протест в столице Мьянмы Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 10:52
Полиция Мьянмы разогнала протестовавших против госпереворота студентов
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныНациональная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиМьянмаВ мире
 
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