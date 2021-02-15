https://ria.ru/20210215/myanma-1597481857.html

Суд по делу бывшего лидера Мьянмы перенесли на среду

Суд по делу бывшего лидера Мьянмы перенесли на среду

Слушания по делу Нобелевского лауреата, свергнутой де-факто главы правительства Аун Сан Су Чжи перенесены на среду, это означает, что до 17 февраля продлевается РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T09:28

2021-02-15T09:28

2021-02-15T09:28

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

мьянма

в мире

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Слушания по делу Нобелевского лауреата, свергнутой де-факто главы правительства Аун Сан Су Чжи перенесены на среду, это означает, что до 17 февраля продлевается ее домашний арест, сообщает местное издание Irrawaddy.Как передает агентство Киодо, Аун Сан Су Чжи вменяется незаконный ввоз и использование оборудования связи.Днем 1 февраля пришедшие к власти в Мьянме военные заявили о приверженности многопартийной демократической системе и пообещали выборы после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране на один год. Большинство арестованных депутатов и функционеров от партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), задержанных утром 1 февраля, были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, госсоветник Аун Сан Су Чжи, остаются под домашним арестом.Тем временем в Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров. В стране расширяется кампания гражданского неповиновения, в ходе которой медики, преподаватели, государственные служащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.

https://ria.ru/20210214/myanma-1597462783.html

https://ria.ru/20210212/myanma-1597160911.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире