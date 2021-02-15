Суд по делу бывшего лидера Мьянмы перенесли на среду
© REUTERS / Athit PerawongmethaСтолкновение на митинге за демократию Мьянмы у посольства в Бангкоке, Таиланд
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Слушания по делу Нобелевского лауреата, свергнутой де-факто главы правительства Аун Сан Су Чжи перенесены на среду, это означает, что до 17 февраля продлевается ее домашний арест, сообщает местное издание Irrawaddy.
Как передает агентство Киодо, Аун Сан Су Чжи вменяется незаконный ввоз и использование оборудования связи.
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Днем 1 февраля пришедшие к власти в Мьянме военные заявили о приверженности многопартийной демократической системе и пообещали выборы после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране на один год. Большинство арестованных депутатов и функционеров от партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), задержанных утром 1 февраля, были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, госсоветник Аун Сан Су Чжи, остаются под домашним арестом.
Тем временем в Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров. В стране расширяется кампания гражданского неповиновения, в ходе которой медики, преподаватели, государственные служащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.