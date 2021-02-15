Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/mosgorsud-1597518718.html
Мосгорсуд оставил депутата Штейн под домашним арестом
Мосгорсуд оставил депутата Штейн под домашним арестом
Мосгорсуд в понедельник признал законным домашний арест муниципального депутата Басманного района Людмилы Штейн, обвиняемой в подстрекательстве людей к... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:29
2021-02-15T13:29
людмила штейн (депутат)
евгений ступин
россия
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
pussy riot
московская городская дума
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564600127_0:144:2682:1653_1920x0_80_0_0_ef03ea171f58e35d6959169d84bbb1ff.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным домашний арест муниципального депутата Басманного района Людмилы Штейн, обвиняемой в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в суде."Суд апелляционной инстанции оставил постановление Басманного районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Как утверждает следствие, из-за ее призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Аналогичные обвинения уже предъявлены нескольким фигурантам дела, в том числе, брату Алексея Навального Олегу, его пресс-секретарю Кире Ярмыш, юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Любови Соболь, участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и нескольким муниципальным депутатам. Всех их суд поместил под домашний арест.Штейн не признает вину, в ее поддержку подписали поручительства депутаты Мосгордумы Михаил Тихонов, Евгений Ступин, Магомет Яндиев и несколько депутатов местных советов.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210204/obvinenie-1596037113.html
https://ria.ru/20210124/shteyn-1594372014.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564600127_144:0:2540:1797_1920x0_80_0_0_f80a4e491bcae9b0bb6324878c93717d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
людмила штейн (депутат), евгений ступин, россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, pussy riot, московская городская дума, происшествия

Мосгорсуд оставил депутата Штейн под домашним арестом

13:29 15.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным домашний арест муниципального депутата Басманного района Людмилы Штейн, обвиняемой в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд апелляционной инстанции оставил постановление Басманного районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 16:04
Депутату Штейн предъявили обвинение по делу о нарушении санитарных норм
Как утверждает следствие, из-за ее призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Аналогичные обвинения уже предъявлены нескольким фигурантам дела, в том числе, брату Алексея Навального Олегу, его пресс-секретарю Кире Ярмыш, юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Любови Соболь, участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и нескольким муниципальным депутатам. Всех их суд поместил под домашний арест.
Штейн не признает вину, в ее поддержку подписали поручительства депутаты Мосгордумы Михаил Тихонов, Евгений Ступин, Магомет Яндиев и несколько депутатов местных советов.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 16:16
Московский депутат Штейн получила десять суток ареста
 
Людмила Штейн (депутат)Евгений СтупинРоссияФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйPussy RiotМосковская городская думаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
Лента новостейМолния