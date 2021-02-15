Мосгорсуд оставил депутата Штейн под домашним арестом
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным домашний арест муниципального депутата Басманного района Людмилы Штейн, обвиняемой в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд апелляционной инстанции оставил постановление Басманного районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Как утверждает следствие, из-за ее призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Аналогичные обвинения уже предъявлены нескольким фигурантам дела, в том числе, брату Алексея Навального Олегу, его пресс-секретарю Кире Ярмыш, юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Любови Соболь, участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и нескольким муниципальным депутатам. Всех их суд поместил под домашний арест.
Штейн не признает вину, в ее поддержку подписали поручительства депутаты Мосгордумы Михаил Тихонов, Евгений Ступин, Магомет Яндиев и несколько депутатов местных советов.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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