https://ria.ru/20210215/medvedev-1597482846.html

Медведев объяснил фото с фонарями в своем инстаграме

Медведев объяснил фото с фонарями в своем инстаграме

Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал фотографии с фонарями в своем аккаунте в инстаграме, по его словам, они были... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T09:34

2021-02-15T09:34

2021-02-15T13:32

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал фотографии с фонарями в своем аккаунте в инстаграме, по его словам, они были сделаны в поддержку настоящей русской зимы и борьбы с изменением климата.Медведев накануне вечером опубликовал несколько фотографий с заснеженными деревьями, некоторые из них — с горящими фонарями. В комментариях у зампредседателя Совбеза России уточнили, не связана ли публикация с акцией в поддержку Алексея Навального, в ходе которой людям предлагали выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики."Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты", — ответил Медведев.Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, ранее комментируя призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу с фонариками, заявил, что в "кошки-мышки" никто играть не будет, при нарушении закона виновных накажут. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что подготовка к акции ведется по методичкам США.Грета Тунберг — 18-летняя шведская экоактивистка. В 2018 году по пятницам вместо учебы в школе она стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить борьбу с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. В декабре активистка стала "Человеком года — 2019" по версии журнала Time. Она стала самым молодым лауреатом за 92 года существования награды.

https://ria.ru/20210214/aktsiya-1597463815.html

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россия, дмитрий медведев, алексей навальный, дмитрий песков, сша, общество