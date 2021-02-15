Медведев объяснил фото с фонарями в своем инстаграме
09:34 15.02.2021 (обновлено: 13:32 15.02.2021)
© РИА Новости / Юлия ЗыряноваДмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал фотографии с фонарями в своем аккаунте в инстаграме, по его словам, они были сделаны в поддержку настоящей русской зимы и борьбы с изменением климата.
Медведев накануне вечером опубликовал несколько фотографий с заснеженными деревьями, некоторые из них — с горящими фонарями. В комментариях у зампредседателя Совбеза России уточнили, не связана ли публикация с акцией в поддержку Алексея Навального, в ходе которой людям предлагали выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.
"Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты", — ответил Медведев.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, ранее комментируя призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу с фонариками, заявил, что в "кошки-мышки" никто играть не будет, при нарушении закона виновных накажут. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что подготовка к акции ведется по методичкам США.
Грета Тунберг — 18-летняя шведская экоактивистка. В 2018 году по пятницам вместо учебы в школе она стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить борьбу с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. В декабре активистка стала "Человеком года — 2019" по версии журнала Time. Она стала самым молодым лауреатом за 92 года существования награды.
14 февраля, 23:55В СПЧ прокомментировали флешмоб с фонариками в поддержку Навального