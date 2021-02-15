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Медведев объяснил фото с фонарями в своем инстаграме
Медведев объяснил фото с фонарями в своем инстаграме
Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал фотографии с фонарями в своем аккаунте в инстаграме, по его словам, они были... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:34
2021-02-15T13:32
россия
дмитрий медведев
алексей навальный
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал фотографии с фонарями в своем аккаунте в инстаграме, по его словам, они были сделаны в поддержку настоящей русской зимы и борьбы с изменением климата.Медведев накануне вечером опубликовал несколько фотографий с заснеженными деревьями, некоторые из них — с горящими фонарями. В комментариях у зампредседателя Совбеза России уточнили, не связана ли публикация с акцией в поддержку Алексея Навального, в ходе которой людям предлагали выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики."Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты", — ответил Медведев.Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, ранее комментируя призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу с фонариками, заявил, что в "кошки-мышки" никто играть не будет, при нарушении закона виновных накажут. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что подготовка к акции ведется по методичкам США.Грета Тунберг — 18-летняя шведская экоактивистка. В 2018 году по пятницам вместо учебы в школе она стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить борьбу с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. В декабре активистка стала "Человеком года — 2019" по версии журнала Time. Она стала самым молодым лауреатом за 92 года существования награды.
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россия, дмитрий медведев, алексей навальный, дмитрий песков, сша, общество

Медведев объяснил фото с фонарями в своем инстаграме

09:34 15.02.2021 (обновлено: 13:32 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Юлия ЗыряноваДмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций
Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал фотографии с фонарями в своем аккаунте в инстаграме, по его словам, они были сделаны в поддержку настоящей русской зимы и борьбы с изменением климата.
Медведев накануне вечером опубликовал несколько фотографий с заснеженными деревьями, некоторые из них — с горящими фонарями. В комментариях у зампредседателя Совбеза России уточнили, не связана ли публикация с акцией в поддержку Алексея Навального, в ходе которой людям предлагали выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.
"Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты", — ответил Медведев.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, ранее комментируя призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу с фонариками, заявил, что в "кошки-мышки" никто играть не будет, при нарушении закона виновных накажут. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что подготовка к акции ведется по методичкам США.
Грета Тунберг — 18-летняя шведская экоактивистка. В 2018 году по пятницам вместо учебы в школе она стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить борьбу с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. В декабре активистка стала "Человеком года — 2019" по версии журнала Time. Она стала самым молодым лауреатом за 92 года существования награды.
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