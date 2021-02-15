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Ленинградская область
https://ria.ru/20210215/lyzhnya-1597505272.html
Более 500 человек приняли участие в "Лыжне России" в Ленобласти
Более 500 человек приняли участие в "Лыжне России" в Ленобласти
Более пятисот человек приняли участие в Ленинградской области в 39-ой ежегодной Всероссийской массовой гонке "Лыжня России", которая в этом году прошла в... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:12
2021-02-15T12:12
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
выборг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Более пятисот человек приняли участие в Ленинградской области в 39-ой ежегодной Всероссийской массовой гонке "Лыжня России", которая в этом году прошла в регионе на базе детско-юношеской спортивной школы в Лодейном Поле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, торжественная церемония старта спортивного мероприятия прошла с оглашения обращения президента России ко всем участникам и организаторам "Лыжни России"."В Ленинградской области для лыжников были подготовлены две дистанции: на пять и десять километров. В гонке традиционно приняли участие все желающие независимо от возраста и спортивной подготовки. Всего на региональные трассы вышло более пятисот человек", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что в соревнованиях приняли участие как профессиональные лыжники, так и любители из всех районов области, студенты Ленинградского государственного университета имени Александра Пушкина, а также представители органов исполнительной власти и Законодательного собрания Ленинградской области.Также в пресс-службе областной администрации отметили, что главная зимняя гонка прошла в рамках реализации регионального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография".В свою очередь, глава региона Александр Дрозденко рассказал на своей официальной странице в социальной сети, что прокатиться по морозу в Ленинградской области на оборудованной трассе можно в каждом районе. Например в Волхове в 2021 году открылась лыжная база "Двугорье". Во Всеволожске подготовлена лыжня в Румболовском парке, а также в Кавголово и Павлово. В Выборге для любителей этого зимнего спорта открыта лыжная база на Батарейной горе. А в Гатчине — в парке Зверинец.
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александр дрозденко, ленинградская область, выборг

Более 500 человек приняли участие в "Лыжне России" в Ленобласти

12:12 15.02.2021
 
© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкВсероссийская массовая гонка "Лыжня России - 2020"
Всероссийская массовая гонка Лыжня России - 2020 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Более пятисот человек приняли участие в Ленинградской области в 39-ой ежегодной Всероссийской массовой гонке "Лыжня России", которая в этом году прошла в регионе на базе детско-юношеской спортивной школы в Лодейном Поле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, торжественная церемония старта спортивного мероприятия прошла с оглашения обращения президента России ко всем участникам и организаторам "Лыжни России".
"В Ленинградской области для лыжников были подготовлены две дистанции: на пять и десять километров. В гонке традиционно приняли участие все желающие независимо от возраста и спортивной подготовки. Всего на региональные трассы вышло более пятисот человек", — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что в соревнованиях приняли участие как профессиональные лыжники, так и любители из всех районов области, студенты Ленинградского государственного университета имени Александра Пушкина, а также представители органов исполнительной власти и Законодательного собрания Ленинградской области.
Также в пресс-службе областной администрации отметили, что главная зимняя гонка прошла в рамках реализации регионального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография".
В свою очередь, глава региона Александр Дрозденко рассказал на своей официальной странице в социальной сети, что прокатиться по морозу в Ленинградской области на оборудованной трассе можно в каждом районе. Например в Волхове в 2021 году открылась лыжная база "Двугорье". Во Всеволожске подготовлена лыжня в Румболовском парке, а также в Кавголово и Павлово. В Выборге для любителей этого зимнего спорта открыта лыжная база на Батарейной горе. А в Гатчине — в парке Зверинец.
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