https://ria.ru/20210215/lyzhnya-1597505272.html

Более 500 человек приняли участие в "Лыжне России" в Ленобласти

Более 500 человек приняли участие в "Лыжне России" в Ленобласти

Более пятисот человек приняли участие в Ленинградской области в 39-ой ежегодной Всероссийской массовой гонке "Лыжня России", которая в этом году прошла в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:12

2021-02-15T12:12

2021-02-15T12:12

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

выборг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Более пятисот человек приняли участие в Ленинградской области в 39-ой ежегодной Всероссийской массовой гонке "Лыжня России", которая в этом году прошла в регионе на базе детско-юношеской спортивной школы в Лодейном Поле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, торжественная церемония старта спортивного мероприятия прошла с оглашения обращения президента России ко всем участникам и организаторам "Лыжни России"."В Ленинградской области для лыжников были подготовлены две дистанции: на пять и десять километров. В гонке традиционно приняли участие все желающие независимо от возраста и спортивной подготовки. Всего на региональные трассы вышло более пятисот человек", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что в соревнованиях приняли участие как профессиональные лыжники, так и любители из всех районов области, студенты Ленинградского государственного университета имени Александра Пушкина, а также представители органов исполнительной власти и Законодательного собрания Ленинградской области.Также в пресс-службе областной администрации отметили, что главная зимняя гонка прошла в рамках реализации регионального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография".В свою очередь, глава региона Александр Дрозденко рассказал на своей официальной странице в социальной сети, что прокатиться по морозу в Ленинградской области на оборудованной трассе можно в каждом районе. Например в Волхове в 2021 году открылась лыжная база "Двугорье". Во Всеволожске подготовлена лыжня в Румболовском парке, а также в Кавголово и Павлово. В Выборге для любителей этого зимнего спорта открыта лыжная база на Батарейной горе. А в Гатчине — в парке Зверинец.

https://realty.ria.ru/20210215/lenoblast-1597502393.html

ленинградская область

выборг

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александр дрозденко, ленинградская область, выборг