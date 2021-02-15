https://ria.ru/20210215/lavrov-1597534824.html

Россия готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, заявил Лавров

Россия готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, заявил Лавров

Москва готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, несмотря на нынешний кризис, выбор за Брюсселем, но нельзя исключать любого развития событий, заявил глава РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:36

2021-02-15T14:36

2021-02-15T14:43

россия

пекка хаависто

санкт-петербург

сергей лавров

брюссель

евросоюз

москва

в мире

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, несмотря на нынешний кризис, выбор за Брюсселем, но нельзя исключать любого развития событий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы обязаны быть готовыми к любому развитию событий. Выбор за Евросоюзом, если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратит вспять действия по их разрыву, то мы будем к этому тоже готовы", - сказал Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.При этом, отметил дипломат, у РФ нет никаких проблем в отношениях с отдельными европейскими странами.

https://ria.ru/20210215/lavrov-1597530584.html

россия

санкт-петербург

брюссель

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пекка хаависто, санкт-петербург, сергей лавров, брюссель, евросоюз, москва, в мире