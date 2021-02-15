https://ria.ru/20210215/lavrov-1597534824.html
Россия готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, заявил Лавров
Россия готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, заявил Лавров
Москва готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, несмотря на нынешний кризис, выбор за Брюсселем, но нельзя исключать любого развития событий, заявил глава РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:36
2021-02-15T14:36
2021-02-15T14:43
россия
пекка хаависто
санкт-петербург
сергей лавров
брюссель
евросоюз
москва
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, несмотря на нынешний кризис, выбор за Брюсселем, но нельзя исключать любого развития событий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы обязаны быть готовыми к любому развитию событий. Выбор за Евросоюзом, если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратит вспять действия по их разрыву, то мы будем к этому тоже готовы", - сказал Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.При этом, отметил дипломат, у РФ нет никаких проблем в отношениях с отдельными европейскими странами.
https://ria.ru/20210215/lavrov-1597530584.html
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россия, пекка хаависто, санкт-петербург, сергей лавров, брюссель, евросоюз, москва, в мире