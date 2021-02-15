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Россия готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, заявил Лавров
Россия готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, заявил Лавров
Москва готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, несмотря на нынешний кризис, выбор за Брюсселем, но нельзя исключать любого развития событий, заявил глава РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:36
2021-02-15T14:43
россия
пекка хаависто
санкт-петербург
сергей лавров
брюссель
евросоюз
москва
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, несмотря на нынешний кризис, выбор за Брюсселем, но нельзя исключать любого развития событий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы обязаны быть готовыми к любому развитию событий. Выбор за Евросоюзом, если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратит вспять действия по их разрыву, то мы будем к этому тоже готовы", - сказал Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.При этом, отметил дипломат, у РФ нет никаких проблем в отношениях с отдельными европейскими странами.
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россия, пекка хаависто, санкт-петербург, сергей лавров, брюссель, евросоюз, москва, в мире

Россия готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, заявил Лавров

14:36 15.02.2021 (обновлено: 14:43 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, несмотря на нынешний кризис, выбор за Брюсселем, но нельзя исключать любого развития событий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы обязаны быть готовыми к любому развитию событий. Выбор за Евросоюзом, если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратит вспять действия по их разрыву, то мы будем к этому тоже готовы", - сказал Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.
При этом, отметил дипломат, у РФ нет никаких проблем в отношениях с отдельными европейскими странами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией
 
РоссияПекка ХаавистоСанкт-ПетербургСергей ЛавровБрюссельЕвросоюзМоскваВ мире
 
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