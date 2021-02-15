https://ria.ru/20210215/kurily-1597473364.html

Япония намерена вести настойчивые переговоры по Курилам

Япония намерена вести настойчивые переговоры по Курилам

Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий, заявил... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T07:21

2021-02-15T07:21

2021-02-15T10:50

россия

курильские острова

япония

в мире

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ТОКИО, 15 фев — РИА Новости. Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий, заявил генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като.Като напомнил, что в сентябре прошлого года, уже после того, как была изменена Конституция России, бывший премьер Японии Синдзо Абэ во время телефонного разговора c Владимиром Путиным подтвердил готовность ускорить переговоры о мире на основе совместной декларации от 1956 года.На днях глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио планирует обсудить с Москвой возможность возобновления проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах после окончания пандемии.Отсутствие мирного договора между Россией и Японией после Второй мировой войны долгие годы омрачает отношения двух стран. Токио претендует на Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Москва настаивает на том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними неоспорим. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Последующие переговоры никак не изменили ситуацию.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Вместе с тем до пандемии коронавируса правительства двух стран приступили к реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, но карантинные меры не дали этим планам осуществиться.

https://ria.ru/20210207/yaponiya-1596355535.html

https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596441908.html

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россия, курильские острова, япония, в мире