Япония намерена вести настойчивые переговоры по Курилам
07:21 15.02.2021 (обновлено: 10:50 15.02.2021)
ТОКИО, 15 фев — РИА Новости. Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий, заявил генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като.
"Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", — сказал он на брифинге в Токио.
Като напомнил, что в сентябре прошлого года, уже после того, как была изменена Конституция России, бывший премьер Японии Синдзо Абэ во время телефонного разговора c Владимиром Путиным подтвердил готовность ускорить переговоры о мире на основе совместной декларации от 1956 года.
На днях глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио планирует обсудить с Москвой возможность возобновления проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах после окончания пандемии.
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Москва настаивает на том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними неоспорим. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Последующие переговоры никак не изменили ситуацию.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Вместе с тем до пандемии коронавируса правительства двух стран приступили к реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, но карантинные меры не дали этим планам осуществиться.
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